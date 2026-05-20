Bắt nhóm "cẩu tặc" ở Lâm Đồng

Ngày 20-5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thực hiện các vụ trộm chó, mèo trên địa bàn.



Trương Minh Đạt và Phan Huy Khang sau khi bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Minh Đạt (58 tuổi) và Phan Huy Khang (55 tuổi, cùng trú tại phường Xuân Hương – Đà Lạt) để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thời gian qua, địa bàn một số phường trung tâm Đà Lạt xảy ra nhiều vụ trộm cắp vật nuôi, chủ yếu là chó và mèo, gây bức xúc dư luận. Công an Phường Xuân Hương – Đà Lạt đã lập chuyên án, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt thủ phạm trộm cắp.

Rạng sáng 20-5, lực lượng chức năng phát hiện Đạt và Khang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên theo dõi, phục kích và sau đó bắt quả tang hành vi trộm chó của 2 người này.

Những chú chó bị Đạt và Khang bắt trộm vào rạng sáng 20-5.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện 9 con chó (6 con còn sống, 4 con đã chết) do cặp đôi này trộm cắp được. Tang vật còn có thanh gỗ dạng súng tự chế gắn thanh kim loại, 1 bình ắc quy và máy kích điện, bình xịt hơi cay...

Đáng chú ý, Đạt và Khang đang trong diện quản lý của cơ quan công an, cả 2 đang điều trị ma túy bằng Methadone. Riêng Khang từng có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Cơ quan công an đề nghị người dân bị mất cắp vật nuôi đến ngay trụ sở Công an Phường Xuân Hương – Đà Lạt (số 05 Hùng Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt) để trình báo, nhận dạng vật nuôi và phối hợp củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cán bộ công an Đà Lạt bị tai nạn khi truy bắt 2 đối tượng trộm chó Cùng ngày, Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Từ Đức Tú; đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt. Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, động viên Thiếu tá Từ Đức Tú bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Về phía chính quyền địa phương, ông Trần Đức Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hương – Đà Lạt, cùng các đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Từ Đức Tú - Phó Trưởng Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt, vì bị tai nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong lúc điều tra, truy bắt 2 cá nhân trộm cắp vật nuôi nêu trên, Thiếu tá Từ Đức Tú đã bị tai nạn và chấn thương nghiêm trọng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Lãnh đạo phường Xuân Hương – Đà Lạt mong muốn Thiếu tá Từ Đức Tú tiếp tục giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực điều trị để sớm phục hồi sức khỏe, trở lại công tác, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.



