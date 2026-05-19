Lâm Đồng: Từ ngày mai 20-5, dừng lưu thông qua đèo Gia Bắc

Thông tin dừng lưu thông qua đèo Gia Bắc được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đưa ra ngày 19-5.

Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai thi công khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 28, đoạn Km43+500 - Km60+000 trên đèo Gia Bắc theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.



Đất đá lấp hết mặt đường đèo Gia Bắc khi thi công dự án xử lý sạt lở.

Để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng thông báo cấm các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến Quốc lộ 28 đoạn Km43+500 - Km54+000 từ 5 giờ ngày 20-5. Thời gian cấm lưu thông kéo dài cho đến khi có thông báo mới của Sở Xây dựng Lâm Đồng.

Lộ trình thay thế khi cấm lưu thông qua đoạn Km43+500 - Km60+000 trên đèo Gia Bắc gồm:

Hướng từ Đà Lạt đi Phan Thiết: Quốc lộ 20 - Quốc lộ 28B hoặc Quốc lộ 55, hoặc đường B'Sa – Đạ P'Loa (ĐT 717) - về Phan Thiết.

Hướng từ Phan Thiết đi Đà Lạt: đường cao tốc Bắc – Nam (đối với ô tô) hoặc Quốc lộ 1 - Quốc lộ 28B hoặc Quốc lộ 55, hoặc đường B'Sa – Đạ P'Loa – về Đà Lạt.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng và nhà thầu thi công tổ chức lắp đặt rào chắn, hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn theo đúng phương án tổ chức thi công và phân luồng trên tuyến.

Trong sáng cùng ngày, UBND xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng cũng thông báo người dân hạn chế lưu thông qua đèo Gia Bắc khi tuyến đường đèo này đang thi công sửa chữa. Việc thi công khiến đất đá tràn xuống đường, gây lầy lội, trơn trượt, có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.