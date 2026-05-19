Lâm Đồng: Từ ngày mai 20-5, dừng lưu thông qua đèo Gia Bắc

Trường Nguyên

(NLĐO) - Việc dừng lưu thông qua đèo Gia Bắc để khắc phục sạt lở theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Thông tin dừng lưu thông qua đèo Gia Bắc được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đưa ra ngày 19-5.

Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai thi công khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 28, đoạn Km43+500 - Km60+000 trên đèo Gia Bắc theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Lâm Đồng: Từ ngày mai, dừng lưu thông qua đèo Gia Bắc - Ảnh 1.

Đất đá lấp hết mặt đường đèo Gia Bắc khi thi công dự án xử lý sạt lở.

Để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng thông báo cấm các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến Quốc lộ 28 đoạn Km43+500 - Km54+000 từ 5 giờ ngày 20-5. Thời gian cấm lưu thông kéo dài cho đến khi có thông báo mới của Sở Xây dựng Lâm Đồng.

Lộ trình thay thế khi cấm lưu thông qua đoạn Km43+500 - Km60+000 trên đèo Gia Bắc gồm:

Hướng từ Đà Lạt đi Phan Thiết: Quốc lộ 20 - Quốc lộ 28B hoặc Quốc lộ 55, hoặc đường B'Sa – Đạ P'Loa (ĐT 717) - về Phan Thiết.

Hướng từ Phan Thiết đi Đà Lạt: đường cao tốc Bắc – Nam (đối với ô tô) hoặc Quốc lộ 1 - Quốc lộ 28B hoặc Quốc lộ 55, hoặc đường B'Sa – Đạ P'Loa – về Đà Lạt.

CLIP: Khó khăn khi lưu thông qua đèo Gia Bắc hiện nay.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng và nhà thầu thi công tổ chức lắp đặt rào chắn, hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn theo đúng phương án tổ chức thi công và phân luồng trên tuyến.

Trong sáng cùng ngày, UBND xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng cũng thông báo người dân hạn chế lưu thông qua đèo Gia Bắc khi tuyến đường đèo này đang thi công sửa chữa. Việc thi công khiến đất đá tràn xuống đường, gây lầy lội, trơn trượt, có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đèo Gia Bắc thông tuyến trở lại sau sạt lở nặng

(NLĐO) - Những vị trí sạt lở trên đèo Gia Bắc (Quốc lộ 28, nối Đà Lạt – Phan Thiết) đã được khắc phục, lưu thông trở lại.

Đèo Gia Bắc sạt lở, 20 xe mắc kẹt trên đèo

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài trong đêm 3-12 khiến nhiều vị trí tại đèo Gia Bắc sạt lở khiến 20 phương tiện đang lưu thông bị mắc kẹt trên đèo.

Lâm Đồng công bố tình trạng khẩn cấp ở đèo D'ran và đèo Gia Bắc

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo D'ran và đèo Gia Bắc để triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

sạt lở Lâm Đồng Lâm Đồng Đà Lạt Phan Thiết đèo Gia Bắc xã Sơn Điền
