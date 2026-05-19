Thời sự

Lâm Đồng: Trồng 1.000 cây xanh tại Công viên Mai Anh Đào

Trường Nguyên

(NLĐO) - 124 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng trồng 1.000 cây xanh nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19-5, tại Công viên Mai Anh Đào trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (phường Xuân Hương - Đà Lạt), UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026).

Lâm Đồng: Trồng mới 1.000 cây xanh tại Công viên Mai Anh Đào - Ảnh 1.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Phát biểu khai mạc lễ phát động, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng rất thuận lợi ở cả 3 khu vực "biển xanh, đại ngàn và ngàn hoa" để trồng cây xanh.

Chính vì vậy, những đơn vị liên quan, các địa phương nên tính toán trồng cây gì, trồng như thế nào, thời điểm nào là phù hợp. Tại đây, 1.000 cây xanh gồm mai anh đào, thông và các loại hoa đã được trồng tại Công viên Mai Anh Đào (tại khoảnh 8, tiểu khu 157B, phường Xuân Hương - Đà Lạt).

"Chúng ta phát động toàn dân mỗi nhà trồng một cây, mỗi nhà một loại hoa thì tôi tin rằng chúng ta sẽ có một thành phố hoa, một tỉnh Lâm Đồng nhiều hoa và rất nhiều cây xanh" - ông Hồ Văn Mười kêu gọi.

Lâm Đồng: Trồng mới 1.000 cây xanh tại Công viên Mai Anh Đào - Ảnh 2.

1.000 cây xanh gồm mai anh đào, thông và hoa được trồng trong dịp này tại công viên Mai Anh Đào trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, năm 2026, tỉnh phấn đấu trồng 2.345 ha rừng tập trung, 1.650.000 cây phân tán. Đây là mục tiêu rất quan trọng để tăng độ che phủ xanh cho Lâm Đồng, đồng thời là năm đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt sau khi hợp nhất ba tỉnh. Mỗi ngành, mỗi địa phương cần nghiên cứu đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng để lựa chọn loại cây phù hợp, bảo đảm hiệu quả và tạo cảnh quan bền vững.

Sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương đã cùng nhau trồng 1.000 cây xanh.

Lâm Đồng: Cần thay đổi lộ trình thay thế đèo Gia Bắc

(NLĐO) - Đèo Gia Bắc đang được thi công khắc phục sạt lở nên mặt đường lầy lội, trơn trượt và khiến việc lưu thông khó khăn.

Lâm Đồng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 8 treo cổ tự tử, nghi bị bạo lực học đường

(NLĐO) - Gia đình cho rằng em H. (học sinh lớp 8, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị bạo lực học đường kéo dài ở trường học nên đã treo cổ tự tử

Hình ảnh hàng trăm cây thông bị khoan lỗ, đổ hóa chất ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Nhiều vạt rừng với hàng trăm cây thông ở xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) bị khoan lỗ, đổ hoá chất khiến cây chết dần.

