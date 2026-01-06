HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt nhóm cho vay với lãi suất hơn 600%/năm, hé lộ thủ đoạn tinh vi

Đức Nghĩa - Hoàng Phúc

(NLĐO) - Nhóm đối tượng này đã tổ chức cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với lãi suất từ 365% đến hơn 600%/năm

Ngày 6-1, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương liên quan, đấu tranh thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua website 1gold.biz.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Tuấn (SN 1999, ngụ phường Tùng Thiện, TP Hà Nội) cầm đầu, đã lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất "cắt cổ".

Nhóm cho vay lãi nặng bị bắt tại Quảng Trị với thủ đoạn tinh vi - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng cho vay với lãi suất "cắt cổ" bị bắt giữ. Ảnh: Công an Quảng Trị

Các đối tượng xây dựng website 1gold.biz như một "sổ cái online", phân quyền quản trị chặt chẽ, sử dụng mạng xã hội để quảng bá, tìm người vay và điều hành hoạt động cho vay trên phạm vi rộng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Tuấn cùng các đối tượng Khuất Kiều Quý, Lê Quang Điệp, Man Viết Nhất, Lê Văn Thắng (cùng ngụ tại phường Tùng Thiện, TP Hà Nội) đã tổ chức cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với lãi suất từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và áp dụng biện pháp tạm giam đối với các đối tượng.

Theo cơ quan công an, đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng không gian mạng để điều hành hoạt động cho vay lãi nặng, cho thấy xu hướng tội phạm truyền thống dịch chuyển mạnh sang môi trường số.

Tin liên quan

Bắt tạm giam đối tượng cho vay “tiền đứng” với lãi suất 730%/năm

Bắt tạm giam đối tượng cho vay “tiền đứng” với lãi suất 730%/năm

(NLĐO) – Nguyễn Công Trọng bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam vì cho vay với lãi suất lên đến 730%/năm, qua đó thu lợi bất chính trên 1,2 tỉ đồng.

Người phụ nữ cho vay lãi nặng với lãi suất gấp 9-12 lần mức cho phép

(NLĐO) - Đoàn Thị Mùi ở Ninh Bình đã cho nhiều người vay lãi nặng với lãi suất gấp 9-12 lần cho phép, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

“Lò" cho vay lãi nặng tuyển "học việc" tạt sơn trả lương đến 100 triệu đồng

(NLĐO) - Cơ quan tố tụng xác định nhóm này đã thu lợi bất chính hơn 4,1 tỉ đồng chỉ sau chưa đến một năm hoạt động.

an ninh mạng cho vay lãi nặng lãi suất vay cho vay tỉnh Quảng trị Công an tỉnh Quảng Trị vay tiền 1gold.biz
