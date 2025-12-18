Bị "bắt quả tang" dùng vật liệu "lạ" lần thứ 2, nhà thầu khắc phục ra sao?

Ngày 18-12, UBND TP Huế cho biết đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn các công trình trên địa bàn.

Hiện, tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ đã hoàn thành thảm nhựa, các phương tiện cũng đã lưu thông.

Theo UBND TP Huế, thời gian gần đây, một số chủ đầu tư và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý chất lượng công trình.

Tồn tại chủ yếu là việc kiểm soát vật tư, vật liệu xây dựng chưa chặt chẽ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là chất lượng đất đắp tại các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Công tác giám sát thi công còn mang tính hình thức, chưa kịp thời phát hiện và xử lý các sai sót phát sinh.

Một số tảng đá lớn vẫn còn nằm lăn lóc ở gốc cây trên vỉa hè tại gói thầu số 14. Ảnh chụp sáng 18-12

UBND TP Huế yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng, bảo đảm rõ nguồn gốc xuất xứ, đúng tiêu chuẩn áp dụng và hồ sơ thiết kế trong suốt quá trình thi công.

Đất phong hóa còn sót lại trên nền đắp vỉa hè, trong đó lẫn lộn nhiều loại đá nhỏ.

Kiên quyết dừng thi công để khắc phục khi phát hiện sai sót, khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố công trình hoặc mất an toàn lao động. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý chất lượng công trình, các nhà thầu vi phạm hoặc tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đến sáng 18-12, tại hạng mục san nền vỉa hè gói thầu số 14 do Công ty Minh Đạt thi công cơ bản không còn đá phong hóa.

Trước đó, trong quá trình thi công, chủ đầu tư Dự án Đường Chợ Mai – Tân Mỹ qua phường Mỹ Thượng và Dương Nỗ (TP Huế) là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế phát hiện Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đạt (nhà thầu thi công gói thầu số 14) sử dụng vật liệu đá phong hóa lẫn trong đất san lấp, không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Hiện trạng nền vỉa hè sáng 18-12.

Chủ đầu tư đã lập biên bản hiện trường, yêu cầu nhà thầu vận chuyển toàn bộ đá phong hóa ra khỏi phạm vi công trường và tạm đình chỉ thi công đối với hạng mục đắp đất K95 cho đến khi hoàn thành việc khắc phục.

Nhiều hạng mục của dự án còn ngổn ngang.

Vào sáng 18-12, theo ghi nhận tại hạng mục thi công vỉa hè, dải phân cách thuộc gói thầu số 14, nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đạt đang đẩy nhanh tiến độ. Hàng trăm khối đất đá phong hóa đã cơ bản được vận chuyển ra khỏi hiện trường.

Vỉa hè đang được nhà thầu thi công.

Trước đó, vào tháng 4-2021, Báo Người Lao Động cũng đã phản ánh tình trạng Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đạt cùng với một số nhà thầu khác đưa cát nạo vét từ âu thuyền Phú Hải vào đắp nền đường tại gói thầu số 14 của dự án này khi chưa được phép của chủ đầu tư.

Sau khi báo đăng, chủ đầu tư đã lập biên bản hiện trường, buộc nhà thầu chở đi khỏi công trình hơn 400 m3 cát lẫn vỏ sò, không đúng với loại vật liệu đã được kiểm định chất lượng đầu vào đã được phê duyệt.

Dự án đường Chợ Mai – Tân Mỹ được khởi công từ tháng 8-2018, dài gần 5 km, gồm 22 gói thầu, tổng mức đầu tư gần 195 tỉ đồng. Theo kế hoạch hoàn thành sau 3 năm nhưng đến nay dự án này mới hoàn thành việc thảm nhựa, nhiều hạng mục còn thi công nhưng đã xuất hiện tình trạng lún. Mới đây, UBND TP Huế đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31-12.