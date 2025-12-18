Bị "bắt quả tang" dùng vật liệu "lạ" lần thứ 2, nhà thầu khắc phục ra sao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bị "bắt quả tang" dùng vật liệu "lạ" lần thứ 2, nhà thầu khắc phục ra sao?

Tin, ảnh, clip: Quang Tám

(NLĐO) - Nhà thầu này từng bị phóng viên Báo Người Lao Động phanh phui khi dùng cát nạo vét âu thuyền đưa vào san lấp, còn lần này họ lại sử dụng đá phong hoá.

Ngày 18-12, UBND TP Huế cho biết đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn các công trình trên địa bàn.

Nhà thầu sử dụng vật liệu lạ tại TP Huế: Khắc phục hậu quả ra sao? - Ảnh 1.

Hiện, tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ đã hoàn thành thảm nhựa, các phương tiện cũng đã lưu thông.

Theo UBND TP Huế, thời gian gần đây, một số chủ đầu tư và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý chất lượng công trình. 

Tồn tại chủ yếu là việc kiểm soát vật tư, vật liệu xây dựng chưa chặt chẽ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là chất lượng đất đắp tại các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Công tác giám sát thi công còn mang tính hình thức, chưa kịp thời phát hiện và xử lý các sai sót phát sinh.

Nhà thầu sử dụng vật liệu lạ tại TP Huế: Khắc phục hậu quả ra sao? - Ảnh 2.

Một số tảng đá lớn vẫn còn nằm lăn lóc ở gốc cây trên vỉa hè tại gói thầu số 14. Ảnh chụp sáng 18-12

UBND TP Huế yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng, bảo đảm rõ nguồn gốc xuất xứ, đúng tiêu chuẩn áp dụng và hồ sơ thiết kế trong suốt quá trình thi công. 

Nhà thầu sử dụng vật liệu lạ tại TP Huế: Khắc phục hậu quả ra sao? - Ảnh 3.

Đất phong hóa còn sót lại trên nền đắp vỉa hè, trong đó lẫn lộn nhiều loại đá nhỏ.

Kiên quyết dừng thi công để khắc phục khi phát hiện sai sót, khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố công trình hoặc mất an toàn lao động. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý chất lượng công trình, các nhà thầu vi phạm hoặc tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đến sáng 18-12, tại hạng mục san nền vỉa hè gói thầu số 14 do Công ty Minh Đạt thi công cơ bản không còn đá phong hóa.

Trước đó, trong quá trình thi công, chủ đầu tư Dự án Đường Chợ Mai – Tân Mỹ qua phường Mỹ Thượng và Dương Nỗ (TP Huế) là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế phát hiện Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đạt (nhà thầu thi công gói thầu số 14) sử dụng vật liệu đá phong hóa lẫn trong đất san lấp, không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Nhà thầu sử dụng vật liệu lạ tại TP Huế: Khắc phục hậu quả ra sao? - Ảnh 4.

Hiện trạng nền vỉa hè sáng 18-12.

Chủ đầu tư đã lập biên bản hiện trường, yêu cầu nhà thầu vận chuyển toàn bộ đá phong hóa ra khỏi phạm vi công trường và tạm đình chỉ thi công đối với hạng mục đắp đất K95 cho đến khi hoàn thành việc khắc phục. 

Nhà thầu sử dụng vật liệu lạ tại TP Huế: Khắc phục hậu quả ra sao? - Ảnh 5.

Nhiều hạng mục của dự án còn ngổn ngang.

Vào sáng 18-12, theo ghi nhận tại hạng mục thi công vỉa hè, dải phân cách thuộc gói thầu số 14, nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đạt đang đẩy nhanh tiến độ. Hàng trăm khối đất đá phong hóa đã cơ bản được vận chuyển ra khỏi hiện trường.

Nhà thầu sử dụng vật liệu lạ tại TP Huế: Khắc phục hậu quả ra sao? - Ảnh 6.

Vỉa hè đang được nhà thầu thi công.

Trước đó, vào tháng 4-2021, Báo Người Lao Động cũng đã phản ánh tình trạng Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đạt cùng với một số nhà thầu khác đưa cát nạo vét từ âu thuyền Phú Hải vào đắp nền đường tại gói thầu số 14 của dự án này khi chưa được phép của chủ đầu tư. 

Sau khi báo đăng, chủ đầu tư đã lập biên bản hiện trường, buộc nhà thầu chở đi khỏi công trình hơn 400 m3 cát lẫn vỏ sò, không đúng với loại vật liệu đã được kiểm định chất lượng đầu vào đã được phê duyệt.

Dự án đường Chợ Mai – Tân Mỹ được khởi công từ tháng 8-2018, dài gần 5 km, gồm 22 gói thầu, tổng mức đầu tư gần 195 tỉ đồng. Theo kế hoạch hoàn thành sau 3 năm nhưng đến nay dự án này mới hoàn thành việc thảm nhựa, nhiều hạng mục còn thi công nhưng đã xuất hiện tình trạng lún. Mới đây, UBND TP Huế đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31-12.

Tin liên quan

Công an vào cuộc vụ trục lợi từ dự án nạo vét âu thuyền

Công an vào cuộc vụ trục lợi từ dự án nạo vét âu thuyền

(NLĐO)-Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vào cuộc xác minh, làm rõ dấu hiệu trục lợi từ dự án nạo vét âu thuyền mà Báo Người Lao Động phản ánh.

Vụ trục lợi từ nạo vét âu thuyền: Hàng trăm khối cát “lạ” xuất hiện ở dự án làm đường

(NLĐO) - Hàng trăm khối cát có thành phần, đặc điểm "lạ" so với vật liệu đầu vào đã được nghiệm thu chở tới dự án khác để đắp nền dự án làm đường. Doanh nghiệp thi công dự án này cũng là đơn vị trúng thầu nạo vét âu thuyền.

Đau đầu với nhà thầu "củ chuối"

Dù bị nhắc nhở, xử phạt nhưng một số nhà thầu vẫn không nỗ lực thi công khiến dự án bị chậm tiến độ

Dự án vật liệu dự án làm đường nhà thầu thi công đường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo