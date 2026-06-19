Bắt quả tang người phụ nữ vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn

Ngày 19-6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, Công an xã Khe Sanh và Công an xã Lao Bảo vừa phối hợp, bắt quả tang người phụ nữ có hành vi vận chuyển hàng cấm.

Người phụ nữ bị bắt giữ cùng hàng cấm là pháo hoa nổ. Ảnh: Anh Tuấn

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17-6, tại Km 58 Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Lương Lễ (xã Khe Sanh), các lực lượng nêu trên đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1976, ngụ thôn Tân Định, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cùng tang vật gồm 84 hộp nghi là pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất.

Bước đầu, đối tượng này khai nhận số hàng nêu trên là pháo hoa nổ, được thuê vận chuyển để lấy tiền công.

Toàn bộ số hàng cấm nêu trên được vận chuyển trên xe taxi BKS 74H-026.xx do N.L.H.H (SN 1987, ngụ thôn 1, xã Cam Lộ) điều khiển.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiến hành mở rộng điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.