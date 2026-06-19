Bắt quả tang người phụ nữ vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt quả tang người phụ nữ vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Người phụ nữ bị bắt quả tang khi đang thuê xe taxi vận chuyển số lượng lớn hàng cấm là pháo hoa nổ

Ngày 19-6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, Công an xã Khe Sanh và Công an xã Lao Bảo vừa phối hợp, bắt quả tang người phụ nữ có hành vi vận chuyển hàng cấm.

Bắt quả tang người phụ nữ vận chuyển hàng cấm pháo hoa nổ tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Người phụ nữ bị bắt giữ cùng hàng cấm là pháo hoa nổ. Ảnh: Anh Tuấn

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17-6, tại Km 58 Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Lương Lễ (xã Khe Sanh), các lực lượng nêu trên đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1976, ngụ thôn Tân Định, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cùng tang vật gồm 84 hộp nghi là pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất.

Bước đầu, đối tượng này khai nhận số hàng nêu trên là pháo hoa nổ, được thuê vận chuyển để lấy tiền công.

Toàn bộ số hàng cấm nêu trên được vận chuyển trên xe taxi BKS 74H-026.xx do N.L.H.H (SN 1987, ngụ thôn 1, xã Cam Lộ) điều khiển.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiến hành mở rộng điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Tin liên quan

Vận chuyển hàng cấm khi du lịch TPHCM, nam du khách Hàn Quốc lãnh 20 năm tù

Vận chuyển hàng cấm khi du lịch TPHCM, nam du khách Hàn Quốc lãnh 20 năm tù

(NLĐO) - Để tránh bị phát hiện khi trên đường trở về nước, nam du khách đã giấu ma tuý vào quần lót.

Người đàn ông từ Đồng Nai đến Tây Ninh mua hàng cấm về bán

(NLĐO) - Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản bắt quả tang, đưa đối tượng cùng tang vật về Đồn Biên phòng Tân Hà để tiếp tục điều tra, xử lý.

Cảnh sát bắt xe ô tô chở hàng cấm với số lượng lớn

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với người chở hàng cấm và tạm giữ toàn bộ tang vật

công an người phụ nữ bắt quả tang hàng cấm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo