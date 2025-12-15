Phát hiện ô tô chở 2 bao tải hàng cấm in chữ nước ngoài

Ngày 15-12, thông tin từ Công an tỉnh ninh Bình cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Công an xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt quả tang Đặng Đình Tuấn (SN 1974, ngụ phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) đang chở 2 bao tải hàng cấm giấu trong cốp xe, in chữ Trung Quốc là pháo nổ nhập lậu.

Số hàng cấm nhập lậu từ Trung Quốc được Đặng Đình Tuấn giấu trong xe ô tô. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại tuyến đường liên thôn xã Vũ Dương, khi đến khu vực cổng trường Tiểu học Yên Dương, tổ công tác của Công an xã Vũ Dương phát hiện xe ô tô của Đặng Đình Tuấn đang đỗ bên đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, khi mở cốp xe ô tô, tổ công tác phát hiện bên trong xe có 2 bao tải, mỗi bao chứa 15 hộp giấy màu hồng, có in chữ nước ngoài. Tổng trọng lượng 38 kg.

Đặng Đình Tuấn khai nhận là pháo nổ do Trung Quốc sản xuất được anh mang đến xã Vũ Dương để bán kiếm lời.

Đây là chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và các lễ hội đầu năm của Công an Ninh Bình.

Hiện, Công an xã Vũ Dương đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.