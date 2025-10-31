Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam

Công Tuấn-Ca Linh

(NLĐO) – Công an bắt tạm giam Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam để điều tra hành vi cung cấp thông tin gian dối, liên quan đến các khoản vay hàng tỉ USD.

Ngày 31-10, Công ty Cổ phần đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an vừa thông báo bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Anh (SN 1982) để điều tra hành vi cung cấp thông tin gian dối liên quan đến việc giới thiệu khả năng cung cấp các khoản vay hàng trăm triệu đến hàng tỉ USD cho doanh nghiệp trong nước.

Ông Nguyễn Việt Anh là Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của NSH Petro thời điểm ông này có hành vi sai phạm.

Ngày 15-10 vừa qua, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited (với thương hiệu Acuity Funding), cựu Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NSH Petro đã bị bắt để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Việt Anh (phải) và ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah lúc chưa bị bắt. Ảnh: Báo CAND

Ông Ranjit có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited có khả năng cung cấp các khoản vay đến hàng tỉ USD cho đối tác phía Việt Nam. Sau đó, người này đã chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD từ các khoản phí của NSH Petro.

Ngày 20-10, HĐQT Công ty NSH Petro công bố quyết nghị của HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah.

Cùng ngày, HĐQT Công ty NSH Petro công bố quyết nghị tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Việt Anh theo đơn xin từ nhiệm. HĐQT thống nhất giao ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật điều hành hoạt động công ty trong thời gian chưa có tổng giám đốc

Tin liên quan

NSH Petro kiến nghị UBND TP Cần Thơ tháo gỡ khó khăn

NSH Petro kiến nghị UBND TP Cần Thơ tháo gỡ khó khăn

(NLĐO) - NSH Petro mong UBND TP Cần Thơ và các sở, ngành liên quan cứu xét, tạo điều kiện giúp đỡ công ty trong lúc khó khăn

Tổng Giám đốc NSH Petro bị miễn nhiệm sau khi bị bắt về hành vi gian dối

(NLĐO) - NSH Petro cũng đã có công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc NSH Petro về hành vi lừa đảo

(NLĐO) -Tổng Giám đốc NSH Petro từng gửi đơn đến nhiều cơ quan từ địa phương đến trung ương để “tố” rằng các cơ quan báo chí thông tin không đúng sự thật về ông

Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản NSH Petro
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo