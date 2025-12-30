Sáng 30-12, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), để xem xét nhiều nội dung mang tính cấp thiết.

Tại kỳ họp, HĐND TP Cần Thơ đã thống nhất cho thôi ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Thị Thanh Thúy, nguyên Chánh Thanh tra TP Cần Thơ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ chúc mừng ông Lê Trọng Nguyên, Chánh Thanh tra thành phố và ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính

Cùng với đó, HĐND TP Cần Thơ bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê Trọng Nguyên, Chánh Thanh tra thành phố; ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - cho biết kỳ họp lần này sẽ xem xét, thông qua điều chỉnh Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, ban hành các tiêu chí xác định vị trí, số lượng vị trí từng loại đất; bảng giá đất; danh mục khu đất đấu thầu dự án đầu tư; danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; đảm bảo cho việc quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới…