Kinh tế

Bầu Đức tăng tốc gom HAG và điều bất ngờ về tỉ lệ sở hữu cổ phiếu của người nhà

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Bầu Đức, tức ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), tiếp tục đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG.

Ngày 20-5, bầu Đức công bố đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG bằng phương thức khớp lệnh trên sàn, thời gian dự kiến từ ngày 25-5 đến 23-6. 

Hiện bầu Đức đang sở hữu gần 318 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 25,09% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, tỉ lệ sở hữu của ông sẽ tăng lên khoảng 25,4%. 

Từ đầu năm 2026 đến nay, bầu Đức đã 3 lần đăng ký mua cổ phiếu HAG với khối lượng lần lượt 5 triệu cổ phiếu và hai đợt, mỗi đợt 4 triệu cổ phiếu. Tổng cộng, ông đã mua 13 triệu cổ phiếu HAG.

Đáng chú ý, trong thông báo giao dịch lần này, bầu Đức công bố chi tiết lượng cổ phiếu do người có liên quan nắm giữ.

Bầu Đức đang gom HAG ồ ạt

Theo đó, có 13 người liên quan của bầu Đức đang sở hữu cổ phiếu HAG. Tổng tỉ lệ sở hữu của ông cùng người thân hiện đạt khoảng 30,25% vốn điều lệ HAGL.

Người sở hữu nhiều cổ phiếu nhất là ông Đoàn Hoàng Nam, con trai bầu Đức, với 52 triệu cổ phiếu HAG. Xếp sau là bà Đoàn Hoàng Anh, con gái bầu Đức, sở hữu 13 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, mẹ ruột của bầu Đức cùng hai em gái đều sở hữu trên 100.000 cổ phiếu HAG.

Đáng chú ý, có 4 người thân của bầu Đức chỉ nắm giữ dưới 100 cổ phiếu HAG, trong đó ít nhất chỉ sở hữu 5 cổ phiếu là mẹ vợ của bầu Đức.

Vào đại hội đồng cổ đông Hoàng Anh Gia Lai vào tháng 17-4, bầu Đức đã tuyên bố sẽ tiếp tục mua cổ phiếu HAG để nâng tỉ lệ sở hữu. 

Tuy nhiên, dù bầu Đức mua vào hàng triệu cổ phiếu và kết quả kinh doanh quý I/2026 lãi gần 1.200 tỉ đồng, giá cổ phiếu HAG đã giảm khoảng 5% trong tháng qua.

Vào lúc 9 giờ sáng nay, giá cổ phiếu HAG xoay quanh 15.500 đồng/cổ phiếu.

(NLĐO) – Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cho biết đã gác lại kế hoạch nghỉ hưu để thực hiện dự án trồng 20.000 ha cà phê

Bầu Đức bật mí nguồn tiền để Hoàng Anh Gia Lai trồng 20.000 ha cà phê và xây nhà máy

(NLĐO) – Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai, cho biết cần khoảng 14.000 – 15.000 tỉ đồng để thực hiện dự án cà phê

Giá cà phê hôm nay 1-5: Giảm tiếp; bầu Đức huy động 2.000 tỉ đồng trồng cà phê

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm mạnh khi thiếu thông tin hỗ trợ, trong khi áp lực nguồn cung ngày càng rõ nét.

