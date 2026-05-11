Giá cà phê hôm nay 11-5: Bầu Đức chính thức rót 50 triệu USD trồng 5.000 ha cà phê tại Lào

Hôm nay 11-5, các sàn cà phê thế giới như London (Anh) và New York (Mỹ) sẽ mở cửa giao dịch vào buổi chiều theo giờ Việt Nam.

Trước giờ mở cửa, các mức giá tham chiếu gồm: Robusta kỳ hạn tháng 7-2026 ở mức 3.414 USD/tấn, Arabica 6.040 USD/tấn; giá cà phê nội địa bình quân khoảng 87.200 đồng/kg.

So với giai đoạn lập đỉnh, giá cà phê hiện đã giảm hơn 30% nhưng vẫn được xem là mức có lợi cho người trồng, qua đó thúc đẩy xu hướng mở rộng diện tích tại nhiều quốc gia.

Bầu Đức trồng 75% cà phê Arabica, còn lại là Robusta và Liberica

Ngày 10-5, tại Gia Lai, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và tỉnh Champasak (Lào) ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU) dự án trồng 5.000 ha cà phê trị giá 50 triệu USD dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai địa phương và Tổng Lãnh sự Lào tại TP Đà Nẵng.

Theo thỏa thuận, tỉnh Champasak sẽ tạo điều kiện để HAGL thuê 5.000 ha đất tại cao nguyên Bolaven nhằm phát triển vùng nguyên liệu và xây dựng nhà máy chế biến cà phê.

Dự án không chỉ hướng đến xuất khẩu cà phê chất lượng cao mà còn tạo việc làm và chuyển giao công nghệ cho lao động địa phương.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT HAGL, cho biết năm nay doanh nghiệp dự kiến trồng 10.000 ha cà phê, hướng tới tổng diện tích 20.000 ha tại Lào, Campuchia và Việt Nam; trong đó khoảng 75% là giống Arabica.

Hình ảnh tại lễ ký kết 10-5 tại Gia Lai

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, việc đầu tư vùng nguyên liệu quy mô lớn kết hợp năng lực chế biến giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung và tăng khả năng điều tiết thị trường. Tuy nhiên, đầu tư cà phê trong giai đoạn giá cao cũng tạo áp lực lớn về chi phí đất đai, cây giống và máy móc, đòi hỏi bài toán hiệu quả phải được tính toán kỹ.

Một số chuyên gia quốc tế nhận định thị trường cà phê vẫn trong giai đoạn biến động mạnh. Dù diện tích trồng mới gia tăng, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do thời tiết cực đoan vẫn hiện hữu.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu chưa ổn định tiếp tục khiến giá cà phê khó dự đoán.