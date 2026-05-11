Giá cà phê hôm nay 11-5: Bầu Đức chính thức rót 50 triệu USD trồng 5.000 ha cà phê tại Lào

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 11-5: Bầu Đức chính thức rót 50 triệu USD trồng 5.000 ha cà phê tại Lào

Tin: Ngọc Ánh, Ảnh: AN NA

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bắt đầu tuần mới với nhiều thông tin trái chiều khi diện tích cà phê được mở rộng nhưng nỗi lo nguồn cung bất ổn vẫn hiện diện

Hôm nay 11-5, các sàn cà phê thế giới như London (Anh) và New York (Mỹ) sẽ mở cửa giao dịch vào buổi chiều theo giờ Việt Nam. 

TIN LIÊN QUAN

Trước giờ mở cửa, các mức giá tham chiếu gồm: Robusta kỳ hạn tháng 7-2026 ở mức 3.414 USD/tấn, Arabica 6.040 USD/tấn; giá cà phê nội địa bình quân khoảng 87.200 đồng/kg.

So với giai đoạn lập đỉnh, giá cà phê hiện đã giảm hơn 30% nhưng vẫn được xem là mức có lợi cho người trồng, qua đó thúc đẩy xu hướng mở rộng diện tích tại nhiều quốc gia.

Giá cà phê hôm nay 11 - 5: 50 Triệu USD đầu tư trồng cà phê tại Lào - Ảnh 3.

Bầu Đức trồng 75% cà phê Arabica, còn lại là Robusta và Liberica

Ngày 10-5, tại Gia Lai, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và tỉnh Champasak (Lào) ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU) dự án trồng 5.000 ha cà phê trị giá 50 triệu USD dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai địa phương và Tổng Lãnh sự Lào tại TP Đà Nẵng.

Theo thỏa thuận, tỉnh Champasak sẽ tạo điều kiện để HAGL thuê 5.000 ha đất tại cao nguyên Bolaven nhằm phát triển vùng nguyên liệu và xây dựng nhà máy chế biến cà phê.

Dự án không chỉ hướng đến xuất khẩu cà phê chất lượng cao mà còn tạo việc làm và chuyển giao công nghệ cho lao động địa phương.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT HAGL, cho biết năm nay doanh nghiệp dự kiến trồng 10.000 ha cà phê, hướng tới tổng diện tích 20.000 ha tại Lào, Campuchia và Việt Nam; trong đó khoảng 75% là giống Arabica.

Giá cà phê hôm nay 11 - 5: 50 Triệu USD đầu tư trồng cà phê tại Lào - Ảnh 4.

Hình ảnh tại lễ ký kết 10-5 tại Gia Lai

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, việc đầu tư vùng nguyên liệu quy mô lớn kết hợp năng lực chế biến giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung và tăng khả năng điều tiết thị trường. Tuy nhiên, đầu tư cà phê trong giai đoạn giá cao cũng tạo áp lực lớn về chi phí đất đai, cây giống và máy móc, đòi hỏi bài toán hiệu quả phải được tính toán kỹ.

Một số chuyên gia quốc tế nhận định thị trường cà phê vẫn trong giai đoạn biến động mạnh. Dù diện tích trồng mới gia tăng, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do thời tiết cực đoan vẫn hiện hữu.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu chưa ổn định tiếp tục khiến giá cà phê khó dự đoán.

Giá cà phê hôm nay 11 - 5: 50 Triệu USD đầu tư trồng cà phê tại Lào - Ảnh 5.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 9-5: Cà phê Việt kiếm thêm tiền ở đâu khi giá lao dốc?

Giá cà phê hôm nay 9-5: Cà phê Việt kiếm thêm tiền ở đâu khi giá lao dốc?

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay khép lại tuần giao dịch với Robusta giảm nhẹ, trong khi Arabica đảo chiều tăng trở lại

Giá cà phê hôm nay 8-5: Robusta tăng phiên thứ 3

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp tục đi lên với Robusta, dù mức tăng không lớn, trong khi giá Arabica giảm sâu dù lượng hàng ra thế giới giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 7-5: Robusta tăng tiếp; “vua xuất khẩu cà phê” bất ngờ rớt hạng

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều khi chỉ có Robusta tăng; “vua xuất khẩu cà phê” rời xa vị trí số 1 trong tháng 4-2026

Hoàng Anh Gia Lai bầu Đức Nguyễn Quang Bình giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo