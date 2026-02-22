Bé 3 tuổi nguy kịch vì loại hạt thường có trên bàn tiếp khách dịp Tết

Ngày 22-2, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đơn vị vừa kịp thời cứu sống một nữ bệnh nhi 3 tuổi bị dị vật đường thở trong tình trạng nguy kịch nhờ kích hoạt báo động đỏ nội viện và triển khai can thiệp khẩn cấp trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Bệnh nhi là bé P.T.N.P. (3 tuổi, trú tại Quảng Trị), được đưa vào bệnh viện lúc 20 giờ 25 phút ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ (tức 18-2) trong tình trạng khó thở dữ dội.

Theo người nhà, trước đó bé không xuất hiện cơn ho sặc dữ dội hay tím tái rõ rệt sau ăn (những dấu hiệu điển hình của hội chứng xâm nhập dị vật) mà chỉ có biểu hiện khàn tiếng nhẹ và khó thở tăng dần. Do đó, việc nhận diện dị vật đường thở ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện cấp cứu nữ bệnh nhi bị mắc hạt hướng dương.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng thiết lập đường thở, hỗ trợ thở oxy lưu lượng cao. Đồng thời, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt, khẩn trương hội chẩn với Khoa Tai Mũi Họng để tiến hành nội soi phế quản cấp cứu.

Qua nội soi, ê-kíp ghi nhận dị vật mắc ngay dưới dây thanh âm, gây bít tắc gần như hoàn toàn đường thở trên. Do dị vật nằm sát thanh môn, ê-kíp không thể đặt nội khí quản để bảo đảm thông khí cho bệnh nhi.

"Thủ phạm" làm bé gái 3 tuổi nguy kịch được lấy ra.

Trước tình huống nguy kịch đe dọa tính mạng, bệnh nhi được chỉ định mở khí quản khẩn cấp ngay tại giường nhằm thiết lập đường thở thay thế. Sau khi bảo đảm thông khí và ổn định oxy máu, ê-kíp tiến hành nội soi và gắp thành công dị vật là một hạt hướng dương ra khỏi đường thở.

Sau can thiệp, bệnh nhi được thở máy hỗ trợ, điều trị kháng viêm và chống phù nề tích cực nhằm hạn chế nguy cơ hẹp thanh – khí quản. Nhờ đáp ứng điều trị tốt, trẻ được cai máy thở thành công sau 8 giờ, tình trạng hô hấp ổn định.

Hiện bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức Tích cực – Cấp cứu Nhi, điều trị kháng sinh, khí dung và vật lý trị liệu hô hấp nhằm phòng ngừa viêm phổi hít và các biến chứng. Sức khỏe bệnh nhi tiến triển tích cực và dự kiến có thể xuất viện trong thời gian ngắn tới.

Hạt hướng dương thường xuất hiện trên bàn đón khách ngày Tết là tác nhân làm cho bé gái 3 tuổi suýt gặp nguy.

Theo ThS-BS Phạm Hữu Trí, phụ trách Trung tâm Nhi, dị vật đường thở là tai nạn khá phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết khi trẻ thường được cho ăn các loại hạt, kẹo cứng hoặc thực phẩm dễ gây sặc.

Ở lứa tuổi này, phản xạ bảo vệ đường thở chưa hoàn thiện, trẻ lại hiếu động nên nguy cơ hít phải dị vật rất cao. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng tắc nghẽn đường thở có thể nhanh chóng dẫn đến suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng.

Hiện Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai thường quy nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu và nội soi can thiệp hiện đại, sẵn sàng xử trí các tình huống cấp cứu phức tạp. Nhờ đó, nhiều trường hợp bệnh nhi nguy kịch đã được cứu sống, góp phần giảm thiểu biến chứng và nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe trẻ em khu vực miền Trung.