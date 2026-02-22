Bé 3 tuổi nguy kịch vì loại hạt thường có trên bàn tiếp khách dịp Tết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bé 3 tuổi nguy kịch vì loại hạt thường có trên bàn tiếp khách dịp Tết

Q.Nhật

(NLĐO) - Nữ bệnh nhi 3 tuổi nhập viện trong dịp Tết vì dị vật mắc ngay dưới dây thanh âm, gây bít tắc gần như hoàn toàn đường thở trên, đe doạ đến tính mạng.

Ngày 22-2, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đơn vị vừa kịp thời cứu sống một nữ bệnh nhi 3 tuổi bị dị vật đường thở trong tình trạng nguy kịch nhờ kích hoạt báo động đỏ nội viện và triển khai can thiệp khẩn cấp trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Bệnh nhi là bé P.T.N.P. (3 tuổi, trú tại Quảng Trị), được đưa vào bệnh viện lúc 20 giờ 25 phút ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ (tức 18-2) trong tình trạng khó thở dữ dội.

Theo người nhà, trước đó bé không xuất hiện cơn ho sặc dữ dội hay tím tái rõ rệt sau ăn (những dấu hiệu điển hình của hội chứng xâm nhập dị vật) mà chỉ có biểu hiện khàn tiếng nhẹ và khó thở tăng dần. Do đó, việc nhận diện dị vật đường thở ban đầu gặp nhiều khó khăn.

- Ảnh 2.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện cấp cứu nữ bệnh nhi bị mắc hạt hướng dương.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng thiết lập đường thở, hỗ trợ thở oxy lưu lượng cao. Đồng thời, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt, khẩn trương hội chẩn với Khoa Tai Mũi Họng để tiến hành nội soi phế quản cấp cứu.

Qua nội soi, ê-kíp ghi nhận dị vật mắc ngay dưới dây thanh âm, gây bít tắc gần như hoàn toàn đường thở trên. Do dị vật nằm sát thanh môn, ê-kíp không thể đặt nội khí quản để bảo đảm thông khí cho bệnh nhi.

- Ảnh 3.

"Thủ phạm" làm bé gái 3 tuổi nguy kịch được lấy ra.

Trước tình huống nguy kịch đe dọa tính mạng, bệnh nhi được chỉ định mở khí quản khẩn cấp ngay tại giường nhằm thiết lập đường thở thay thế. Sau khi bảo đảm thông khí và ổn định oxy máu, ê-kíp tiến hành nội soi và gắp thành công dị vật là một hạt hướng dương ra khỏi đường thở.

Sau can thiệp, bệnh nhi được thở máy hỗ trợ, điều trị kháng viêm và chống phù nề tích cực nhằm hạn chế nguy cơ hẹp thanh – khí quản. Nhờ đáp ứng điều trị tốt, trẻ được cai máy thở thành công sau 8 giờ, tình trạng hô hấp ổn định.

Hiện bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức Tích cực – Cấp cứu Nhi, điều trị kháng sinh, khí dung và vật lý trị liệu hô hấp nhằm phòng ngừa viêm phổi hít và các biến chứng. Sức khỏe bệnh nhi tiến triển tích cực và dự kiến có thể xuất viện trong thời gian ngắn tới.

- Ảnh 4.

Hạt hướng dương thường xuất hiện trên bàn đón khách ngày Tết là tác nhân làm cho bé gái 3 tuổi suýt gặp nguy.

Theo ThS-BS Phạm Hữu Trí, phụ trách Trung tâm Nhi, dị vật đường thở là tai nạn khá phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết khi trẻ thường được cho ăn các loại hạt, kẹo cứng hoặc thực phẩm dễ gây sặc.

Ở lứa tuổi này, phản xạ bảo vệ đường thở chưa hoàn thiện, trẻ lại hiếu động nên nguy cơ hít phải dị vật rất cao. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng tắc nghẽn đường thở có thể nhanh chóng dẫn đến suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng.

Hiện Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai thường quy nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu và nội soi can thiệp hiện đại, sẵn sàng xử trí các tình huống cấp cứu phức tạp. Nhờ đó, nhiều trường hợp bệnh nhi nguy kịch đã được cứu sống, góp phần giảm thiểu biến chứng và nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe trẻ em khu vực miền Trung.

Tin liên quan

Gần 340 ca cấp cứu do pháo nổ, chất nổ dịp Tết

Gần 340 ca cấp cứu do pháo nổ, chất nổ dịp Tết

(NLĐO) - Trong 8 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế cả nước tiếp nhận hơn 510.000 lượt khám, cấp cứu; hàng chục ngàn ca liên quan tai nạn giao thông và pháo nổ.

5 bệnh dễ mắc sau Tết

(NLĐO) - Sau Tết, thói quen ăn uống thất thường, sử dụng nhiều rượu bia và ít vận động khiến nguy cơ mắc các bệnh tiêu hóa, chuyển hóa tăng mạnh.

Sau trồng răng implant, bất ngờ phát hiện dị vật mắc trong phế quản

(NLĐO) - Khi cấy ghép implant tại phòng khám, bác sĩ báo làm rơi dụng cụ nhưng không xác định vị trí. Nhiều ngày sau, bệnh nhân phát hiện dị vật trong phế quản.

trẻ em bệnh nhi suy hô hấp dị vật đường thở hạt hướng dương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo