Gần 340 ca cấp cứu do pháo nổ, chất nổ dịp Tết

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình công tác y tế Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 14 đến 21-2, tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), ngành y tế đã triển khai trực đầy đủ, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, an toàn thực phẩm và cung ứng thuốc.

Cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông tại Bệnh viện Việt Đức sáng mùng 5 Tết

Theo số liệu tổng hợp từ các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 34 Sở Y tế tỉnh, thành phố và y tế ngành, đến ngày 21-2 tổng số bệnh nhân đang điều trị là hơn 131.300 trường hợp.

Trong 24 giờ qua các y bác sĩ đã tiếp nhận hơn 84.200 lượt khám, cấp cứu; trên 35.000 bệnh nhân nhập viện; nâng tổng số lượt khám, cấp cứu hơn 510.000 lượt; số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú gần 182.900 lượt.

Bộ Y tế cho biết lũy kế trong 8 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế khám, kiểm tra hơn 25.300 lượt nghi do tai nạn giao thông; gần 10.100 lượt phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi.

Số tử vong nghi do tai nạn giao thông là 163 trường hợp, gồm 67 trường hợp tử vong trước viện, 40 trường hợp tử vong tại viện và 56 trường hợp tiên lượng tử vong xin về.

Về tai nạn do pháo nổ, chất nổ, ghi nhận gần 340 trường hợp khám, cấp cứu; 179 trường hợp phải nhập viện theo dõi, 11 trường hợp tử vong. Ngoài ra, có 61 trường hợp khám, cấp cứu nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, 3 trường hợp tử vong.

Theo hệ thống trực an toàn thực phẩm tại 34/34 tỉnh, thành phố và 5 viện khu vực, trong dịp Tết không ghi nhận trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm trên toàn quốc.

Các cơ sở y tế tiếp nhận hàng nghìn trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông

Các trường hợp ngộ độc thực phẩm được ghi nhận tại Cà Mau và Thanh Hóa đã ổn định sức khỏe và ra viện.

Tổng hợp trong dịp Tết, các cơ sở y tế khám, cấp cứu 607 ca rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn; 369 trường hợp nhập viện theo dõi điều trị.

Về dịch bệnh, trong 8 ngày nghỉ Tết, cả nước ghi nhận 1.198 trường hợp sốt xuất huyết; 809 trường hợp tay chân miệng; 76 trường hợp sởi; không ghi nhận ca tử vong do các bệnh trên; không ghi nhận trường hợp mắc bạch hầu và liên cầu lợn.