Bê bối của diễn viên và "quả bom" phòng vé

Diễn viên Miu Lê đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can, tạm giam từ ngày 16-5 với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ám ảnh bê bối cá nhân

Khi Miu Lê vướng bê bối, phim "Đại tiệc trăng máu 8" do cô đóng nữ chính, Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, vẫn đang trụ rạp phục vụ khán giả. Phim được khởi chiếu từ ngày 24-4, đến sáng ngày 22-5, phim chỉ còn 4 suất chiếu. Theo trang Box Office, phim hiện đã thu về được hơn 33 tỉ đồng, con số không như kỳ vọng, đối mặt thua lỗ. Mọi chuyện tệ hơn khi ồn ào của nữ chính Miu Lê góp phần tác động không tốt về mặt hình ảnh của phim.

Ngay khi nghi vấn Miu Lê vướng bê bối ma túy lan tỏa, nhiều người đã lo ngại cho số phận của "Đại tiệc trăng máu 8". Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường khi đó cho biết trên truyền thông: "Sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, cục đánh giá mức độ ảnh hưởng để xử lý trên cơ sở Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành".

Diễn viên, ca sĩ Miu Lê trong phim “Đại tiệc trăng máu 8” và hoa hậu Thùy Tiên trong phim “Chốt đơn”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Một tác phẩm điện ảnh ngoài khai thác doanh thu phòng vé các rạp trong nước còn phải tiếp tục khai thác phòng vé quốc tế và được bán bản quyền chiếu trên các nền tảng trực tuyến có thu phí… để tối ưu hóa doanh thu. Bê bối của nữ diễn viên Miu Lê đã ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh phim, mọi hoạt động quảng bá, tuyên truyền cho phim khó có thể tiến hành theo đúng quy mô dự kiến.

Trước Miu Lê cùng "Đại tiệc trăng máu 8", làng phim Việt cũng từng chứng kiến vụ việc của phim "Chốt đơn" do bộ đôi Bảo Nhân - Nam Cito đạo diễn. Phim có hoa hậu Thùy Tiên đóng nữ chính và cô đã nhận án 2 năm tù về tội lừa dối khách hàng, liên quan sản phẩm kẹo Kera trong phiên tòa năm 2025.

Vụ việc xảy ra trước khi "Chốt đơn" ra rạp, khiến nhà làm phim gặp phải khó khăn lớn. Họ buộc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như giải pháp thay đổi nữ chính của phim sang người khác. Kết quả, chi phí hậu kỳ tăng mạnh, chiến dịch quảng bá phải làm lại từ đầu cùng vô số rắc rối khác. Khi ra rạp, phim vẫn nhận về nhiều lời chê và cuối cùng chỉ thu được doanh thu hơn 5 tỉ đồng, thua lỗ nặng nề.

Chủ động giải quyết sự cố

Những ngày qua, việc ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh tiếp nối danh sách người nổi tiếng vướng bê bối ma túy gây ồn ào làng giải trí Việt. Dư luận đã đặt câu hỏi những cái tên danh tiếng nào sẽ bị phát hiện tiếp theo? Những người đang làm phim nói riêng và ban tổ chức các chương trình ca hát, gameshow… cũng lo ngại không kém vì chẳng thể biết được những diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng đang làm việc cùng ê-kíp mình, tạo ra tác phẩm chung đó có đang sử dụng chất cấm hay vướng vi phạm nào khác.

Trước tình thế này, những hiến kế được đưa ra để giúp nhà sản xuất, đầu tư phim có thêm sự chủ động trong thế bị động. Đến lúc, vấn đề hợp đồng giữa nhà sản xuất và diễn viên cần được thắt chặt hơn nữa các điều khoản bồi thường khi vướng bê bối. Việc kiểm tra nhân thân diễn viên là cần thiết không chỉ cho các phim đề tài lịch sử mà còn mở rộng mọi thể loại, đề tài phim. Các quy trình xử lý khủng hoảng, phương án thay thế diễn viên nếu xảy ra bê bối cũng nên có sẵn để chẳng may gặp phải sẽ không rơi vào tình trạng lúng túng.

Những người trong cuộc cho rằng không chỉ với phim lịch sử mà điện ảnh hiện nay, bất kỳ diễn viên nào tham gia cũng cần có quá trình kiểm tra nhân thân, đời sống, để giảm thiểu tối đa nguy cơ có thể ảnh hưởng dự án. "Trong hợp đồng hai bên từ trước đến nay đều có điều khoản ràng buộc đủ các mặt nhưng rủi ro xảy ra vẫn là điều không thể lường hết được. Chúng tôi chỉ hy vọng các diễn viên khi đã xác định theo nghề, lựa chọn công việc này thì sẽ cẩn trọng hơn" - nhà sản xuất Hoàng Quân cho biết.

"Những tiêu cực của diễn viên không chỉ tác động đến bản thân họ mà còn làm giảm sút niềm tin của công chúng đến cả giới nghệ sĩ. Vì thế, sự tự ý thức, rèn luyện, tự kiểm soát hành vi của mình, không để bản thân lệch chuẩn nên được nhấn mạnh trong bộ quy tắc ứng xử cho nghệ sĩ hiện nay" - NSƯT Hạnh Thúy nêu ý kiến.



