Thể thao

Bê bối nhập tịch có thể đẩy bóng đá Malaysia vào khủng hoảng lớn

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Phán quyết của CAS về vụ nhập tịch “lậu” của Malaysia khiến mọi sự chú ý dồn vào AFC, cơ quan sẽ đưa ra các biện pháp kỷ luật tiếp theo.

Kết quả này rất đáng thất vọng

Sau khi kết quả kháng cáo được công bố vào tối qua (5-3), trưa 6-3, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức lên tiếng. Trong thông báo của cơ quan này, FAM xác nhận đã nhận được quyết định của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và hoàn toàn tôn trọng thẩm quyền của CAS. 

Tuy nhiên, FAM nhấn mạnh: "Kết quả này rất đáng thất vọng, đặc biệt đối với các cầu thủ. Họ không tham gia vào quá trình hành chính và không biết gì về các vấn đề liên quan đến giấy tờ".

Bê bối nhập tịch có thể đẩy bóng đá Malaysia vào khủng hoảng lớn - Ảnh 1.

Vụ 7 cầu thủ nhập tịch “lậu” đã đẩy bóng đá Malaysia vào cuộc khủng hoảng trầm trọng (Ảnh: New Straits Times)

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Ủy ban Kỷ luật để đánh giá toàn bộ vụ việc. 

Chia sẻ với kênh truyền hình Astro Arena của Malaysia, Tổng Thư ký AFC Seri Windsor John Paul cho biết: "AFC đã trình vụ việc lên Ủy ban Kỷ luật để xem xét và tiếp tục xử lý. Quá trình này có thể mất khoảng 1 tuần trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng".

Chấm dứt hy vọng của "Harimau Malaya"

Một trong những kịch bản được nhắc đến nhiều nhất lúc này là việc hủy bỏ kết quả các trận đấu mà đội tuyển Malaysia đã sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép. 

Trong trường hợp này, cuộc chạm trán với Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 có thể bị xử thua 0-3, chấm dứt hy vọng của "Harimau Malaya" tại giải đấu ở Ả Rập Saudi đầu năm sau.

Ở cấp độ CLB, 3 trong số 7 cầu thủ trong diện bị xử phạt đã trở lại thi đấu cho Johor DT trong thời gian qua, thậm chí tham gia giải đấu cao nhất châu Á là AFC Champions League Elite.

Điều này buộc ban tổ chức Giải Vô địch quốc gia Malaysia phải rà soát và đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Bê bối nhập tịch có thể đẩy bóng đá Malaysia vào khủng hoảng lớn - Ảnh 2.

FAM có thể sẽ đối mặt với nhiều án phạt bổ sung sau phán quyết của CAS (Ảnh: New Straits Times)

Áp dụng án phạt tài chính bổ sung

Ngoài ra, FAM có thể phải đối mặt với một số án phạt bổ sung. Năm 2016, Đông Timor bị cấm dự vòng loại Asian Cup 2023 sau khi FIFA và AFC phát hiện 12 cầu thủ gốc Brazil khoác áo đội tuyển này đã sử dụng giấy tờ giả mạo. Tương tự, tuyển nữ Guinea Xích đạo cũng bị loại khỏi World Cup nữ 2019 vì nhập tịch "lậu" 10 cầu thủ.

Như vậy, đội tuyển quốc gia Malaysia có thể vắng mặt tại vòng loại Asian Cup 2031, thậm chí cả vòng loại World Cup 2030. 

ên cạnh đó, AFC hoàn toàn có thể áp dụng án phạt tài chính bổ sung hoặc đưa ra lệnh cấm suốt đời đối với các quan chức liên quan.

Bê bối nhập tịch có thể đẩy bóng đá Malaysia vào khủng hoảng lớn - Ảnh 3.

Cầu thủ nhập tịch “lậu” Joao Figueiredo trong cuộc chạm trán Việt Nam vào tháng 6-2025 (Ảnh: AFC)

Những diễn biến trên cho thấy vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của FAM không còn là một tranh chấp thông thường. Với những án phạt đang được xem xét, bóng đá Malaysia có nguy cơ phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây.


Vòng loại World Cup AFC CAS FAM Malaysia nhập tịch “lậu”
