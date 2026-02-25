HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

HLV tuyển Malaysia lên tiếng trước thềm CAS công bố phán quyết

Quốc An

(NLĐO) - Trước thời điểm CAS thông báo về vụ nhập tịch "lậu" và án phạt từ AFC cho Malaysia, HLV tuyển Malaysia đã có những phát biểu trấn an người hâm mộ.

Giữa “cơn sóng” tranh cãi quanh trận vòng loại Asian Cup gặp Việt Nam và câu chuyện 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" bị treo giò, HLV trưởng tuyển Malaysia, Peter Cklamovski, lại chọn cách nhìn xa hơn những áp lực trước mắt.

Nhà cầm quân người Úc không chỉ nhắm đến kết quả từng trận, mà hướng tới mục tiêu dài hạn là nâng tầm cả nền bóng đá Malaysia

“Có một bức tranh lớn hơn. Tôi phải giải quyết hiện tại, nhưng cũng phải chuẩn bị cho tương lai” - ông Cklamovski nói.

Cklamovski thúc đẩy cạnh tranh nội bộ bằng cách trao cơ hội cho cầu thủ trẻ gây sức ép lên đội hình chính, buộc các cựu binh phải nâng chuẩn phong độ. Theo ông, “ai cũng là thủ lĩnh”, tinh thần lãnh đạo phải đến từ cả tập thể.

HLV tuyển Malaysia lên tiếng trước thềm CAS công bố phán quyết - Ảnh 1.

Không dừng ở chuyên môn, chiến lược gia này còn đề cao việc cải thiện sân bãi, cơ sở tập luyện và sân vận động. Ông tin khi điều kiện tốt hơn, giải quốc nội hấp dẫn hơn, tài trợ và người hâm mộ cũng sẽ tăng theo.

Trong lúc chờ phán quyết từ CAS về vụ 7 cầu thủ nhập tịch lậu, ông nói: "Nếu họ trở lại, họ sẽ tiếp tục đóng góp cho đội hình. Tâm thế của chúng tôi là dự Asian Cup để vô địch."

Dù vậy, HLV người Úc cho biết vận hành quy trình tuyển chọn của tuyển Malaysia rất chặt chẽ, dựa trên phong độ và dữ liệu, nhằm tạo sự cạnh tranh tối đa trong đội.

"Cầu thủ phải chiến đấu cho vị trí của mình. Chúng tôi cùng chiến thắng, cùng phát triển và cùng hướng đến tương lai. Tôi muốn khi rời đi, bóng đá Malaysia ở một vị thế tốt hơn so với lúc tôi đến" - HLV tuyển Malaysia bày tỏ.

Tin liên quan

Huyền thoại Malaysia yêu cầu FAM công khai các diễn biến vụ nhập tịch “lậu”

Huyền thoại Malaysia yêu cầu FAM công khai các diễn biến vụ nhập tịch “lậu”

(NLĐO) - Trước hạn ra phán quyết của CAS, huyền thoại Malaysia yêu cầu FAM cập nhật các thông tin về vụ nhập tịch “lậu”.

Chủ tịch Paralympic Malaysia tranh cử ghế chủ tịch FAM sau bê bối nhập tịch “lậu”

(NLĐO) - Truyền thông Malaysia mới đây đã chia sẻ việc Chủ tịch Hội đồng Paralympic Malaysia tuyên bố sẽ tranh cử vị trí lãnh đạo cao nhất của FAM giữa bê bối.

CAS tạt gáo nước lạnh vào FAM, nhắc nhở các CLB chủ quản nhóm nhập tịch "lậu"

(NLĐO) - CAS vừa nhắc khéo Malaysia về việc sử dụng nhóm nhập tịch lậu dù đã có phán quyết tạm hoãn án phạt của FIFA.

Malaysia AFC CAS FIFA
