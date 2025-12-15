HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Malaysia sắp có kết quả vụ bê bối nhập tịch, FAM chưa hoàn tất hồ sơ lên CAS

Quốc An

(NLĐO) - Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Mohd Yusoff xác nhận kết quả điều tra bê bối nhập tịch sẽ được công bố trong tháng 12 này.

Trong ngày 14-12, bên lề lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Chuyên khoa Đại học Quốc gia Malaysia (UKMSC) và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), ông Yusoff cho biết FAM đang hoàn tất hồ sơ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) và sẽ không còn vướng mắc nào với FIFA.

Song song đó, tờ StadiumAstro dẫn lời lãnh đạo FAM và khẳng định liên đoàn này đang chờ báo cáo đầy đủ từ Ủy ban điều tra độc lập do cựu thẩm phán Tun Md Raus đứng đầu. Báo cáo này được dự kiến công bố trong tháng 12.

“Chúng tôi đang chờ báo cáo từ ông Tun Raus. Tôi hy vọng báo cáo sẽ được gửi trong tháng này. Từ báo cáo, chúng ta sẽ xem xét những phát hiện của ủy ban điều tra, và sẽ xem xét các bước cần thực hiện”, ông Yusoff cho biết.

Malaysia sắp có kết quả vụ bê bối nhập tịch, FAM chưa hoàn tất hồ sơ lên CAS - Ảnh 1.

Theo ông Yusoff, FAM có thời hạn đến ngày 18-12 để hoàn tất hồ sơ nộp lên CAS. Các chuyên gia pháp lý đã chuẩn bị đầy đủ và mọi thủ tục liên quan đến CAS sẽ được hoàn tất khi đến hạn chót.

Quyền Chủ tịch FAM cũng nhấn mạnh CAS là cấp cuối cùng mà FAM có thể tiến hành kháng cáo. Bất kể phán quyết cuối cùng của CAS ra sao, tất cả các bên liên quan đều phải tuân thủ.

Trước đó, trước áp lực chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận trong nước, FAM đã quyết định thành lập Ủy ban điều tra độc lập để rà soát toàn bộ vụ bê bối nhập tịch với người đứng đầu là ông Tun Md Raus, từng giữ chức Chánh án Tòa án tối cao Malaysia từ năm 2017 với bề dày kinh nghiệm pháp lý và tư pháp.

Ủy ban có nhiệm vụ điều tra các vấn đề liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia bị FIFA phanh phui, đồng thời xác định trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, với thời hạn công bố kết quả vào tháng 12.

Tin liên quan

HLV Kim Sang-sik nói gì khi U22 Việt Nam thắng đẹp U22 Malaysia?

HLV Kim Sang-sik nói gì khi U22 Việt Nam thắng đẹp U22 Malaysia?

(NLĐO) - Vượt qua U22 Malaysia với tỉ số 2-0 nhờ hai pha lập công của Hiểu Minh và Minh Phúc, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 33 với vị thế nhất bảng B

U22 Việt Nam thắng đẹp U22 Malaysia, vào bán kết SEA Games 33

(NLĐO) - Giành chiến thắng 2-0 ở lượt trận cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33 chiều 11-12, tuyển U22 Việt Nam vượt qua U22 Malaysia, lên ngôi nhất bảng.

FAM kháng cáo lên CAS về vụ việc 7 cầu thủ bị nghi gian dối nhập tịch

(NLĐO) - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa gửi đơn kháng cáo án phạt của FIFA về vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Malaysia FAM bê bối nhập tịch
