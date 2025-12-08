Trong thông báo của quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi, Malaysia đã nộp đơn kháng cáo quyết định xử phạt 7 cầu thủ nhập tịch của nước này lên CAS. Đội ngũ pháp lý của liên đoàn sẽ có 10 ngày để hoàn tất văn bản lập luận chi tiết và nộp về trụ sở CAS tại Thụy Sĩ trước ngày 18-12.

FAM kháng cáo lên CAS về vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch

Theo tờ New Straits Times, ông Mahadi khẳng định: "FAM cam kết xử lý quy trình này một cách chuyên nghiệp và minh bạch, tôn trọng mọi thủ tục pháp lý đã được thiết lập. Những diễn biến tiếp theo sẽ được công bố trong thời gian tới".

Trước đó, FAM từng gửi đơn kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA nhưng quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả mạo vẫn được giữ nguyên.

FIFA chỉ rõ "việc sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu của 7 cầu thủ vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế". Danh sách cầu thủ liên quan đến vụ bê bối này bao gồm: Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel.

CAS được xem là cơ hội cuối cùng của các liên đoàn bóng đá trong các vụ tranh chấp với FIFA. Tổng thời gian từ khi CAS nhận hồ sơ cho đến khi có phán quyết cuối cùng thường khoảng từ 5-6 tháng. Tuy nhiên, những trường hợp CAS giảm nhẹ hoặc hủy bỏ các án phạt mà FIFA đã đưa ra là không nhiều. Trong trường hợp xấu nhất, phía nộp đơn kháng cáo còn có thể phải nhận thêm án phạt bổ sung.

Đối với trường hợp của FAM, động thái mới này cho thấy họ quyết tâm theo đuổi vụ việc đến cùng để đòi lại sự công bằng cho bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, điều này khó thành công vì Malaysia cũng không có thêm chứng cứ mới nào thực sự thuyết phục.

7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả mạo

Hiện tại, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Trong khi đó, 7 cầu thủ có liên quan cũng bị phạt tiền mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ và sẽ bị treo giò trong 12 tháng.

Ngoài ra, tuyển Malaysia có thể bị xử thua trận đấu gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Quyết định cuối cùng sẽ được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa ra sau khi CAS có kết luận chính thức.