U17 Việt Nam chạm kỷ lục châu Á, góp phần làm FAM... bị lên án

U17 Việt Nam đã khép lại bảng C vòng loại Asian Cup 2026 bằng chiến thắng 4-0 thuyết phục trước Malaysia, qua đó giành ngôi đầu bảng và tấm vé góp mặt tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 khi có 15 điểm. Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam mà còn góp phần tạo nên kỷ lục lịch sử cho bóng đá nước nhà trong năm 2025.

Theo thống kê, Việt Nam có tổng cộng 7 đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết các giải bóng đá châu Á trong năm nay, tạo nên con số cao nhất châu lục. Bảy đội tuyển gồm: U23 nam, U17 nam, đội tuyển nữ, U20 nữ, U17 nữ, futsal nam và futsal nữ Việt Nam. Trước Việt Nam, chỉ Nhật Bản từng đạt được thành tích ấn tượng tương tự, cho thấy sự phát triển toàn diện và đồng bộ của bóng đá Việt ở nhiều cấp độ.

Đặc biệt, tất cả các đội tuyển nói trên của bóng đá Việt Nam đều kết thúc vòng loại với thành tích bất bại. 5/7 đội tuyển của chúng ta giành vé lọt vào VCK các giải châu Á mà không để thủng lưới bàn nào tại vòng loại, gồm đội tuyển U23 Việt Nam, U17 Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam, U20 nữ Việt Nam và U17 nữ Việt Nam.

U17 Việt Nam trở thành đội tuyển thứ 7 của Việt Nam góp mặt ở VCK châu Á vào năm sau

Trong khi Việt Nam liên tục tạo dấu ấn, bóng đá Malaysia lại đối mặt với hàng loạt thất bại ở các cấp độ trẻ. Chia sẻ với tờ New Straits Times, chuyên gia Zulakbal Abdul Karim thẳng thắn chỉ trích Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vì thiếu quyết liệt trong việc cải tổ.

Ông cho rằng Asian Cup vốn là vòng loại World Cup, nhưng các đội tuyển trẻ Malaysia liên tục thất bại dù có nhiều cơ hội. Ông nhấn mạnh lứa U17 hiện tại được đánh giá là tốt nhất nhiều năm qua, nhưng vẫn không thể giành vé đến World Cup U17. "Chúng ta đã thất bại ở mọi cấp độ trẻ nhưng không có bất kỳ điều chỉnh đáng kể nào. Mọi người buồn khi đội tuyển thất bại, rồi lại nhanh chóng quên đi. Nếu FAM không nhìn nhận trách nhiệm, bóng đá Malaysia sẽ không thể tiến lên" - ông Karim nói.

Chuyên gia này còn nhận định đanh thép: "FAM không thể tạo ra cầu thủ đủ trình độ dự World Cup trẻ, vậy làm sao kỳ vọng tuyển quốc gia dự World Cup. Thất bại ngay từ đầu và kéo dài khiến họ phải xem xét nhập tịch cầu thủ sinh ra ở nước ngoài".

Những lời phê bình xuất hiện sau khi U17 Malaysia tiếp tục lỡ hẹn vòng chung kết châu Á mùa thứ hai liên tiếp. Tại vòng loại tổ chức tại Việt Nam hồi tháng 11 vừa qua, Malaysia đứng thứ nhì bảng C với 12 điểm sau 5 trận, khép lại hành trình bằng thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam.