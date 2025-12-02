U17 Việt Nam chạm kỷ lục châu Á, góp phần làm FAM... bị lên án

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U17 Việt Nam chạm kỷ lục châu Á, góp phần làm FAM... bị lên án

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - U17 Việt Nam là đội tuyển thứ 7 góp mặt tại VCK châu Á 2026. Thành tích giúp bóng đá Việt sánh vai Nhật Bản và khiến LĐBĐ Malaysia bị chỉ trích.

U17 Việt Nam đã khép lại bảng C vòng loại Asian Cup 2026 bằng chiến thắng 4-0 thuyết phục trước Malaysia, qua đó giành ngôi đầu bảng và tấm vé góp mặt tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 khi có 15 điểm. Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam mà còn góp phần tạo nên kỷ lục lịch sử cho bóng đá nước nhà trong năm 2025.

Theo thống kê, Việt Nam có tổng cộng 7 đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết các giải bóng đá châu Á trong năm nay, tạo nên con số cao nhất châu lục. Bảy đội tuyển gồm: U23 nam, U17 nam, đội tuyển nữ, U20 nữ, U17 nữ, futsal nam và futsal nữ Việt Nam. Trước Việt Nam, chỉ Nhật Bản từng đạt được thành tích ấn tượng tương tự, cho thấy sự phát triển toàn diện và đồng bộ của bóng đá Việt ở nhiều cấp độ.

Đặc biệt, tất cả các đội tuyển nói trên của bóng đá Việt Nam đều kết thúc vòng loại với thành tích bất bại. 5/7 đội tuyển của chúng ta giành vé lọt vào VCK các giải châu Á mà không để thủng lưới bàn nào tại vòng loại, gồm đội tuyển U23 Việt Nam, U17 Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam, U20 nữ Việt Nam và U17 nữ Việt Nam.

U17 Việt Nam chạm kỷ lục châu Á khiến FAM bị lên án - Ảnh 1.

U17 Việt Nam trở thành đội tuyển thứ 7 của Việt Nam góp mặt ở VCK châu Á vào năm sau

Trong khi Việt Nam liên tục tạo dấu ấn, bóng đá Malaysia lại đối mặt với hàng loạt thất bại ở các cấp độ trẻ. Chia sẻ với tờ New Straits Times, chuyên gia Zulakbal Abdul Karim thẳng thắn chỉ trích Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vì thiếu quyết liệt trong việc cải tổ.

Ông cho rằng Asian Cup vốn là vòng loại World Cup, nhưng các đội tuyển trẻ Malaysia liên tục thất bại dù có nhiều cơ hội. Ông nhấn mạnh lứa U17 hiện tại được đánh giá là tốt nhất nhiều năm qua, nhưng vẫn không thể giành vé đến World Cup U17. "Chúng ta đã thất bại ở mọi cấp độ trẻ nhưng không có bất kỳ điều chỉnh đáng kể nào. Mọi người buồn khi đội tuyển thất bại, rồi lại nhanh chóng quên đi. Nếu FAM không nhìn nhận trách nhiệm, bóng đá Malaysia sẽ không thể tiến lên" - ông Karim nói.

Chuyên gia này còn nhận định đanh thép: "FAM không thể tạo ra cầu thủ đủ trình độ dự World Cup trẻ, vậy làm sao kỳ vọng tuyển quốc gia dự World Cup. Thất bại ngay từ đầu và kéo dài khiến họ phải xem xét nhập tịch cầu thủ sinh ra ở nước ngoài".

Những lời phê bình xuất hiện sau khi U17 Malaysia tiếp tục lỡ hẹn vòng chung kết châu Á mùa thứ hai liên tiếp. Tại vòng loại tổ chức tại Việt Nam hồi tháng 11 vừa qua, Malaysia đứng thứ nhì bảng C với 12 điểm sau 5 trận, khép lại hành trình bằng thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam.

Tin liên quan

U17 Việt Nam khiến người hâm mộ nức lòng

U17 Việt Nam khiến người hâm mộ nức lòng

Ở lượt trận thứ 4 vòng loại U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Macau lúc 19 giờ ngày 28-11 (FPT Play).

U17 Việt Nam thắng Hồng Kông (Trung Quốc), giữ vững ngôi đầu

(NLĐO) - U17 Việt Nam giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại vòng loại U17 châu Á 2026, trong tối 26-11.

U17 Việt Nam thắng đậm với cách biệt 14 bàn ở vòng loại châu Á

(NLĐO) - Sau trận thắng 6-0 trước U17 Singapore, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi thắng 14-0 trước U17 Bắc Mariana ở vòng loại châu Á 2026.

châu Á U17 Việt Nam FAM Malaysia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo