Thời sự

Phát hiện người phụ nữ tử vong trên sườn núi sau 3 ngày mất tích

Tuấn Minh

(NLĐO) - Sau 3 ngày mất tích khi lên núi bắt ốc đá, người phụ nữ ở Ninh Bình được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng tử vong trên sườn núi.

Ngày 23-8, tin từ UBND xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy bà Trần Thị V. (SN 1979; ngụ xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình), người phụ nữ mất tích từ hôm 20-8 khi đi lên núi cách nhà 5 km để bắt ốc đá.

Tìm thấy người phụ nữ mất tích nhiều ngày đã tử vong trên sườn núi - Ảnh 1.

Khu vực núi đá nơi phát hiện người phụ nữ mất tích nhiều ngày nhưng đã tử vong dưới lớp đất đá

Theo đó, bà V. được lực lượng tìm kiếm tìm thấy trong sáng nay 23-8, tại một ngọn núi nơi có công trường khai thác đá. 

Bà V. được tìm thấy vùi trong đá nhưng đã tử vong. Hiện, lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận hiện trường để đưa nạn nhân xuống núi.

Người phụ nữ mất tích khi lên núi bắt ốc đá

Trước đó, theo phản ánh của người thân, sáng 20-8, bà V. rời nhà tại thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh có mang theo một bao tải nhỏ đi bắt ốc đá, không đem theo điện thoại. Tối cùng ngày, không thấy chị trở về, vợ chồng em trai đã trình báo chính quyền.

Chính quyền xã Tân Thanh sau đó đã huy động lực lượng đi tới khu rừng nơi bà V. bắt ốc đá để tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi đi lại khó khăn, nhiều đá tai mèo, ít người qua lại nên đến chiều 22-8, tung tích bà V. vẫn chưa được tìm thấy.

Tìm thấy người phụ nữ mất tích nhiều ngày đã tử vong trên sườn núi - Ảnh 2.

Hình ảnh bà V. rời nhà đi bắt ốc hôm 20-8. Ảnh gia đình cung cấp

Được biết, bà V. sống một mình, không chồng con. Bà V. sống bằng nghề bắt ốc đá trên núi rồi mang bán.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tổ chức tiếp cận hiện trường, tiến hành các bước điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà V..

Trước đó, vào tháng 6-2024, ông Nguyễn Văn K. (SN 1952; ngụ xã Hải Ninh, nay là phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cũng mất tích khi đi bắt ốc đá tại khu vực rừng núi trên địa bàn. Đến ngày 13-8 vừa qua, người dân phát hiện ông chết dưới tảng đá lớn ở thôn Hải Nham (phường Nam Hoa Lư), thi thể chỉ còn lại bộ xương.

Tin liên quan

Vụ mất tích bí ẩn ở Đà Nẵng: Gia đình tiếp tục "cầu cứu" sau 4 tháng không tin tức

Vụ mất tích bí ẩn ở Đà Nẵng: Gia đình tiếp tục "cầu cứu" sau 4 tháng không tin tức

(NLĐO) – Nam thanh niên 20 tuổi ở TP Đà Nẵng mất tích một cách bí ẩn, gia đình cầu cứu chính quyền và cộng đồng mạng nhưng đã hơn 4 tháng mà không có tin tức.

7 nam sinh rủ nhau tắm biển, 2 em bị sóng cuốn mất tích

(NLĐO)- Buổi chiều, 7 nam sinh tuổi từ 14-16 tuổi ở Thanh Hóa đã rủ nhau đi xe đạp điện xuống biển Hải Tiến tắm, không may 2 em bị sóng cuốn mất tích.

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích

(NLĐO)- Lực lượng chức năng ở Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi trong vụ việc 2 mẹ con rơi xuống suối mất tích, thi thể người mẹ đã tìm thấy trước đó

phát hiện thi thể thi thể người phụ nữ đi bắt ốc đá người phụ nữ mất tích mất tích Ninh Bình
