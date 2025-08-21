HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bé gái có hoàn cảnh đặc biệt, kịp vào lớp 1 nhờ phường Tân Định, TP HCM

PHAN ANH

(NLĐO) - Phường Tân Định, TP HCM vừa kịp thời hỗ trợ một bé gái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có giấy khai sinh và nhập học ngay trước thềm năm học mới

Ngày 21-8, UBND phường Tân Định, TP HCM cho biết vừa hoàn tất thủ tục đăng ký khai sinh và nhập học cho một bé gái sinh năm 2018.

Bé gái này có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống cùng bà nội, chưa từng được đăng ký khai sinh nên bé không đủ điều kiện nhập học lớp 1.

Bé gái có hoàn cảnh đặc biệt, kịp vào lớp 1 nhờ phường Tân Định, TP HCM- Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Tân Định đến tận nhà, trao giấy khai sinh cho bé

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Tân Định đã chỉ đạo bộ phận Tư pháp - Hộ tịch phối hợp công an phường khẩn trương xác minh, xử lý hồ sơ và cấp giấy khai sinh chỉ trong 24 giờ.

Bé gái có hoàn cảnh đặc biệt, kịp vào lớp 1 nhờ phường Tân Định, TP HCM- Ảnh 2.

UBND phường Tân Định cũng đã liên hệ với trường tiểu học trên địa bàn, hoàn tất thủ tục nhập học cho bé.

Lãnh đạo phường Tân Định đã trực tiếp đến nhà, trao giấy khai sinh cho bé; đồng thời trao tặng học bổng 1 triệu đồng, sách giáo khoa, tập vở, đồng phục và hỗ trợ một phần học phí để bé có điều kiện đến trường.

Lãnh đạo phường Tân Định nhấn mạnh: "Giấy khai sinh không chỉ là thủ tục hành chính, mà là quyền công dân ngay từ khi chào đời. Phường Tân Định sẽ luôn đồng hành, hành động nhanh chóng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đặc biệt là trẻ em".

Ngay sau sự việc trên, phường Tân Định đã tiến hành rà soát những trường hợp trẻ em trên địa bàn có hoàn cảnh đặc biệt, chưa có giấy khai sinh, nhằm kịp thời hỗ trợ, bảo đảm mọi trẻ em đều có giấy tờ hợp pháp.

Tin liên quan

TP HCM: Ông Lê Đức Thanh làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định

TP HCM: Ông Lê Đức Thanh làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định

(NLĐO)- Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định gồm 27 người. Ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND quận 1 (cũ) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự, chỉ đạo đại hội phường Tân Định

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tân Định đang diễn ra với sự tham dự của nguyên Chủ tịch Trương Tấn Sang; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được

TP HCM: Công bố thành lập khu phố mới ở phường Tân Định, quận 1

(NLĐO)- Phường Tân Định, quận 1, TP HCM đã thực hiện sắp xếp 9 khu phố, 152 tổ dân phố thành 14 khu phố mới (không còn tổ dân phố), với tên gọi khu phố theo số thứ tự từ 1 đến 14

TP HCM PHƯỜNG TÂN ĐỊNH bé gái lần đầu có khai sinh đến trường phường Tân Định hỗ trợ
    Thông báo