Bé gái có hoàn cảnh đặc biệt, kịp vào lớp 1 nhờ phường Tân Định, TP HCM

Ngày 21-8, UBND phường Tân Định, TP HCM cho biết vừa hoàn tất thủ tục đăng ký khai sinh và nhập học cho một bé gái sinh năm 2018.

Bé gái này có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống cùng bà nội, chưa từng được đăng ký khai sinh nên bé không đủ điều kiện nhập học lớp 1.

Lãnh đạo phường Tân Định đến tận nhà, trao giấy khai sinh cho bé

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Tân Định đã chỉ đạo bộ phận Tư pháp - Hộ tịch phối hợp công an phường khẩn trương xác minh, xử lý hồ sơ và cấp giấy khai sinh chỉ trong 24 giờ.

UBND phường Tân Định cũng đã liên hệ với trường tiểu học trên địa bàn, hoàn tất thủ tục nhập học cho bé.

Lãnh đạo phường Tân Định đã trực tiếp đến nhà, trao giấy khai sinh cho bé; đồng thời trao tặng học bổng 1 triệu đồng, sách giáo khoa, tập vở, đồng phục và hỗ trợ một phần học phí để bé có điều kiện đến trường.

Lãnh đạo phường Tân Định nhấn mạnh: "Giấy khai sinh không chỉ là thủ tục hành chính, mà là quyền công dân ngay từ khi chào đời. Phường Tân Định sẽ luôn đồng hành, hành động nhanh chóng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đặc biệt là trẻ em".

Ngay sau sự việc trên, phường Tân Định đã tiến hành rà soát những trường hợp trẻ em trên địa bàn có hoàn cảnh đặc biệt, chưa có giấy khai sinh, nhằm kịp thời hỗ trợ, bảo đảm mọi trẻ em đều có giấy tờ hợp pháp.