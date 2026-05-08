Sức khỏe

Bé gái nhập viện vì chiếc bông tai trong thực quản

Vân Du

(NLĐO) – Bé gái 8 tháng tuổi có dị vật là chiếc bông tai "ẩn mình" trong thực quản, nhập viện với biểu hiện ho và quấy khóc.

Tối 8-5, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau cho biết vừa lấy thành công dị vật là chiếc bông tai bằng kim loại ra khỏi thực quản của bé gái 8 tháng tuổi.

Bông tai "ẩn mình" trong thực quản bé gái - Ảnh 1.

Chiếc bông tai được lấy ra khỏi thực quản của bé gái 8 tháng tuổi

Theo thông tin ban đầu, ngày 7-5, một bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu trong tình trạng ho và quấy khóc kéo dài.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ xác định có dị vật là một chiếc bông tai bằng kim loại với đầu nhọn nằm tại đoạn thực quản của bé.

Đánh giá đây là trường hợp khẩn cấp vì đầu nhọn của dị vật có thể gây tổn thương niêm mạc, chảy máu và thậm chí xuyên thủng thực quản của bé nên các bác sĩ đã tiến hành nội soi gây mê để gắp dị vật. Sau khi dị vật được lấy ra thành công, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi ổn định, tỉnh táo, sinh hiệu tốt...

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ chơi các vật có kích thước nhỏ hoặc sắc nhọn. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện nghi ngờ nuốt dị vật thì cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời nhằm tránh các biến chứng đe dọa đến tính mạng.

Căng chỉ làm đẹp, cô gái phải lấy dị vật dưới da

(NLĐO) - Sau khi căng chỉ làm đẹp tại spa, nữ bệnh nhân gần 30 tuổi sưng đau kéo dài vùng má, phải nhập viện để xử lý dị vật và điều trị nhiễm trùng.

Dị vật sắc nhọn nằm trong dạ dày bệnh nhi 21 tháng tuổi

(NLĐO) - Các bác sĩ đã lấy thành công dị vật sắc nhọn, dài 2,5 cm ra khỏi dạ dày bệnh nhi 21 tháng tuổi

4 giờ cân não lấy dị vật trôi vào tim người đàn ông 35 tuổi

(NLĐO)- Ca bệnh có nhiều yếu tố phức tạp khi dị vật đã nằm sâu trong buồng tim, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nghiêm trọng trong quá trình can thiệp.

Cà Mau bé gái dị vật trong thực quản
