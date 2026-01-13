HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Bệ phóng cho TP HCM vươn cao

Quang Huy

UBND TP HCM vừa công bố 12 dấu ấn nổi bật của năm 2025.

Đó không chỉ là những kết quả cụ thể, ấn tượng trong năm, mà còn thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, quyết tâm và khát vọng phát triển của TP HCM.

Sự kiện mang tính "lịch sử" nhất là từ ngày 1-7-2025, TP HCM sáp nhập thêm 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với mô hình mới, TP HCM cùng cả nước đã có bước cải cách rất quan trọng về tổ chức bộ máy và phương thức quản trị. Và từ cột mốc sáp nhập, không gian phát triển mở rộng với diện tích hơn 6.772 km². Trên không gian mới này, TP HCM sớm xác lập mô hình phát triển "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột", phát huy tối đa lợi thế hiện có, liên kết vùng mạnh mẽ và chặt chẽ hơn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho cả khu vực phía Nam. Từ đây, chúng ta hoàn toàn tin tưởng mục tiêu đến năm 2030 TP HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á sẽ được hiện thực hóa.

Tiếp thêm sức mạnh cho TP HCM, Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết 260 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98). Đây được xem là một "đường băng thể chế", khai thông những điểm nghẽn lâu năm, chuyển mình căn bản từ "xin cơ chế thí điểm" sang thế chủ động được "trao quyền và tự chịu trách nhiệm"; là cơ hội "kim cương" thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững. Những cơ chế vượt trội từ Nghị quyết 260 sẽ giúp TP HCM xây dựng/thành lập và vận hành thuận lợi Trung tâm Tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do (FTZ), hay mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.

Những con số cụ thể về kinh tế TP HCM năm qua cũng hết sức ấn tượng: Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,53%, nếu không tính dầu khí ước tăng 8,03%; tổng giá trị GRDP ước đạt 3 triệu tỉ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 800.043 tỉ đồng (đạt 119,1% so với dự toán Trung ương giao, đạt 114,7% so với dự toán HĐND TP HCM giao); 59.750 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký và bổ sung hơn 2 triệu tỉ đồng... Với nền tảng kinh tế vững chắc như vậy, đời sống người dân nâng cao (GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD, gấp 1,7 lần mức bình quân toàn quốc), TP HCM giữ vững vai trò "đầu tàu" kinh tế của cả nước. Cũng trong năm 2025, nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và vào ngày 19-12, TP HCM đã khởi công, khánh thành hàng loạt dự án lớn, công trình trọng điểm về hạ tầng, giao thông, y tế, văn hóa, chỉnh trang đô thị…

Mặc dù vẫn còn đó không ít tồn tại, hạn chế phải tập trung giải quyết, TP HCM bước sang năm mới 2026 trong không khí tưng bừng, khí thế. 12 dấu ấn nổi bật năm 2025 là bệ phóng để thành phố vững tin bứt tốc, vươn cao, bay xa. Đây cũng là những thành quả vẻ vang để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM chào mừng thiết thực Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang đến gần. 

Tin liên quan

Một doanh nghiệp ở TP HCM công bố nhiều chính sách thưởng Tết hấp dẫn

Một doanh nghiệp ở TP HCM công bố nhiều chính sách thưởng Tết hấp dẫn

(NLĐO) - Để cảm ơn nhân viên đã hợp lực với doanh nghiệp trong năm qua, Tổng Giám đốc Công ty Yazaki đã quyết định thưởng Tết cao hơn năm 2025

12 dấu ấn nổi bật của TP HCM năm 2025

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển lịch sử của TP HCM với sáp nhập địa giới, đổi mới quản trị, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và khẳng định vị thế đầu tàu quốc gia

TP HCM đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng của đất nước

Phát huy hiệu quả không gian phát triển mới của TP HCM "một trung tâm, ba vùng, một đặc khu"

Bà Rịa - Vũng Tàu Đông Nam Á nhà đầu tư chiến lược TPHCM Dấu ấn TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo