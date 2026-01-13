Bệ phóng cho TP HCM vươn cao

Đó không chỉ là những kết quả cụ thể, ấn tượng trong năm, mà còn thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, quyết tâm và khát vọng phát triển của TP HCM.

Sự kiện mang tính "lịch sử" nhất là từ ngày 1-7-2025, TP HCM sáp nhập thêm 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với mô hình mới, TP HCM cùng cả nước đã có bước cải cách rất quan trọng về tổ chức bộ máy và phương thức quản trị. Và từ cột mốc sáp nhập, không gian phát triển mở rộng với diện tích hơn 6.772 km². Trên không gian mới này, TP HCM sớm xác lập mô hình phát triển "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột", phát huy tối đa lợi thế hiện có, liên kết vùng mạnh mẽ và chặt chẽ hơn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho cả khu vực phía Nam. Từ đây, chúng ta hoàn toàn tin tưởng mục tiêu đến năm 2030 TP HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á sẽ được hiện thực hóa.

Tiếp thêm sức mạnh cho TP HCM, Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết 260 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98). Đây được xem là một "đường băng thể chế", khai thông những điểm nghẽn lâu năm, chuyển mình căn bản từ "xin cơ chế thí điểm" sang thế chủ động được "trao quyền và tự chịu trách nhiệm"; là cơ hội "kim cương" thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững. Những cơ chế vượt trội từ Nghị quyết 260 sẽ giúp TP HCM xây dựng/thành lập và vận hành thuận lợi Trung tâm Tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do (FTZ), hay mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.

Những con số cụ thể về kinh tế TP HCM năm qua cũng hết sức ấn tượng: Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,53%, nếu không tính dầu khí ước tăng 8,03%; tổng giá trị GRDP ước đạt 3 triệu tỉ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 800.043 tỉ đồng (đạt 119,1% so với dự toán Trung ương giao, đạt 114,7% so với dự toán HĐND TP HCM giao); 59.750 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký và bổ sung hơn 2 triệu tỉ đồng... Với nền tảng kinh tế vững chắc như vậy, đời sống người dân nâng cao (GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD, gấp 1,7 lần mức bình quân toàn quốc), TP HCM giữ vững vai trò "đầu tàu" kinh tế của cả nước. Cũng trong năm 2025, nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và vào ngày 19-12, TP HCM đã khởi công, khánh thành hàng loạt dự án lớn, công trình trọng điểm về hạ tầng, giao thông, y tế, văn hóa, chỉnh trang đô thị…

Mặc dù vẫn còn đó không ít tồn tại, hạn chế phải tập trung giải quyết, TP HCM bước sang năm mới 2026 trong không khí tưng bừng, khí thế. 12 dấu ấn nổi bật năm 2025 là bệ phóng để thành phố vững tin bứt tốc, vươn cao, bay xa. Đây cũng là những thành quả vẻ vang để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM chào mừng thiết thực Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang đến gần.