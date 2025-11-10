Bệ phóng nguồn nhân lực để phát triển bền vững

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Bệ phóng nguồn nhân lực để phát triển bền vững

LÊ VĨNH - ANH VŨ - PHAN ANH

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vừa là yêu cầu của thị trường lao động vừa là nhiệm vụ chiến lược để Việt Nam phát triển bền vững

Trong khuôn khổ chương trình Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 9-11, diễn đàn "Nâng chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh mới" đã quy tụ hơn 50 chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các trường đại học và doanh nghiệp.

Nhận diện xu hướng

Tại diễn đàn, những trao đổi thẳng thắn, sâu sắc cho thấy việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chính là chìa khóa để Việt Nam tăng tốc và bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Bà Trần Kim Trang, Giám đốc Kinh doanh nền tảng tuyển dụng Việc Làm Tốt, nhấn mạnh thị trường lao động đang chứng kiến những thay đổi căn bản, không chỉ về cách doanh nghiệp tuyển dụng mà còn về bản chất của việc làm và kỹ năng mà người lao động cần có để tồn tại. 

Xu hướng tuyển dụng hiện nay yêu cầu sự nhanh nhạy và linh hoạt, doanh nghiệp không chỉ tìm người giỏi mà còn cần người phù hợp - đúng lúc, đúng việc và đúng địa điểm.

"Đây là thời điểm chúng ta cần tập trung nâng chất lượng nguồn nhân lực, kết nối đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và giúp người lao động sẵn sàng thích ứng với mọi thay đổi" - bà Trang nhấn mạnh.

Đánh giá thị trường lao động hiện nay chuyển mạnh sang các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, năng lượng tái tạo, logistics..., bà Trần Kim Trang cho rằng việc giữ chân người lao động không chỉ phụ thuộc mức lương mà còn cần tạo lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng và môi trường làm việc tích cực với họ.

Theo bà Trang, để phát triển bền vững, nguồn nhân lực cần hội tụ đầy đủ kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng. 

Các chương trình đào tạo phải sát thực tiễn, kết hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp và cơ quan quản lý để tạo ra lực lượng lao động vừa đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa đủ khả năng hội nhập quốc tế.

Trong khi đó, nói về mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP HCM, cho rằng đây nên là quá trình "nắm tay cùng hành động". Nhà trường phải hiểu rõ nhu cầu thị trường và doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn quá trình đào tạo, từ khâu xây dựng chương trình, giảng dạy thực hành cho đến đánh giá đầu ra.

ThS Nguyễn Thị Việt Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP HCM, đề xuất cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo, như được ghi nhận điểm đóng góp xã hội hoặc được hưởng các ưu đãi về thuế. 

"Khi doanh nghiệp được tính điểm trong việc góp phần phát triển nguồn nhân lực, họ sẽ có động lực đầu tư và chia sẻ trách nhiệm đào tạo cùng nhà trường" - bà Tú phân tích.

Bệ phóng nguồn nhân lực để phát triển bền vững - Ảnh 1.

Các đại biểu, chuyên gia đóng góp ý kiến tâm huyết tại diễn đàn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nâng cao năng lực cạnh tranh

Không chỉ đào tạo chuyên môn, yếu tố văn hóa cũng được nhấn mạnh. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hội nhập, văn hóa nghề nghiệp, đạo đức lao động và tinh thần học tập suốt đời cần được xem là thành tố cấu thành năng lực nghề nghiệp. Đó cũng là điều tạo nên bản sắc của người lao động Việt Nam - cần cù, trách nhiệm và sáng tạo.

TS Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, phân tích nhân lực chất lượng cao không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn phải hiểu văn hóa tổ chức, có khả năng làm việc nhóm và hướng đến giá trị chung. Người lao động có chuyên môn giỏi nhưng thiếu văn hóa nghề nghiệp sẽ không thể làm việc lâu dài trong môi trường chuyên nghiệp.

Với chuyện xuất khẩu lao động, TS Phạm Anh Thắng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Trưởng Đại diện Cơ quan Bộ Nội vụ tại TP HCM - nêu quan điểm Việt Nam cần thay đổi cách tiếp cận, thay vì tập trung vào lao động phổ thông thì nên hướng đến đội ngũ có tay nghề, kỹ năng và ngoại ngữ. Khi trở về, họ sẽ trở thành nguồn lực quý giá, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nhân lực trong nước.

"Đào tạo nghề, kỹ năng và văn hóa lao động phải song hành. Chỉ có vậy, lao động Việt Nam mới đủ sức cạnh tranh ở thị trường quốc tế" - ông Thắng nhấn mạnh.

Ông Satomura Yusuke, Phó Tổng Giám đốc ESUHAI Group (Nhật Bản), cho rằng việc đào tạo không thể tách rời sản xuất. Tại Nhật Bản, doanh nghiệp được xem là trường học thứ hai của người lao động.

"Chúng tôi không chỉ tuyển dụng mà còn đào tạo họ trở thành người có năng lực, đạo đức và tinh thần học hỏi. Đó là lý do vì sao 25.000 nhân sự Việt Nam được ESUHAI đào tạo tại Nhật, trong đó hơn một nửa trở về và tiếp tục phát triển sự nghiệp tại quê hương" - ông Yusuke dẫn chứng. 

Bệ phóng nguồn nhân lực để phát triển bền vững - Ảnh 2.

Ông Satomura Yusuke, Phó Tổng Giám đốc ESUHAI Group (phải), trao đổi kinh nghiệm

Thích ứng với thay đổi

TS Ngô Hồng Điệp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, nhìn nhận chỉ khi nhà trường đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp thì sinh viên mới có cơ hội nghề nghiệp tốt, còn doanh nghiệp mới có được nhân sự như mong muốn.

TS Nguyễn Thụy Vũ, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nâng cao TP HCM (IFP), nhấn mạnh vai trò của việc "đào tạo lại" và "nâng cao kỹ năng" trong bối cảnh chuyển đổi số. Theo ông, khi công nghệ thay đổi, kỹ năng cũng phải thay đổi. Nếu không liên tục học tập, người lao động sẽ bị tụt lại phía sau ngay trong chính ngành nghề của mình.


Tin liên quan

VIDEO: Giới trẻ háo hức trải nghiệm máy thay nhớt tự động tại Job Link 2025

(NLĐO) - Khu trải nghiệm máy thay nhớt tự động tại Job Link 2025 của Báo Người Lao Động thu hút đông đảo học sinh, sinh viên đến trải nghiệm.

Làm sao để người lao động có thể tự bảo vệ mình?

(NLĐO) - Các luật sư đã chia sẻ nhiều kiến thức thiết thực về quyền lợi khi tham gia thị trường lao động, giúp người lao động tự bảo vệ mình.

VIDEO: Job link 2025 chia sẻ bí quyết khuyến khích lao động trẻ làm việc xa nhà

(NLĐO) - Doanh nghiệp cần triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như xe đưa rước, nhà ở đồng thời liên kết trường đại học để định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

Báo Người Lao Động nguồn nhân lực thị trường lao động Phát triển bền vững job link
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo