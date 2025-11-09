Job Link 2025: Bí mật giúp nhận việc nhanh hơn cả trăm hồ sơ online

Sáng 9-11, chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng – Job Link 2025" do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra sôi nổi tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP HCM, quy tụ hơn 50 gian hàng tuyển dụng, 6.000 vị trí việc làm và dự kiến 10.000 lượt người tham dự.

Không chỉ thu hút người lao động, sự kiện còn ghi nhận đông đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP HCM đến tìm kiếm cơ hội thực tập và việc làm.

Khách tham dự tìm hiểu việc làm và check-in nhận quà tại gian hàng Minh Tuấn Mobile

Theo ghi nhận, các gian hàng tại ngày hội luôn tấp nập người tham quan. Ngoài việc tìm hiểu thông tin tuyển dụng, nhiều bạn trẻ còn hào hứng check-in nhận quà từ các doanh nghiệp.

Trên mạng xã hội, chương trình cũng nhận được sự quan tâm lớn. Tính đến 15 giờ cùng ngày, Job Link 2025 đã đạt hơn 1,82 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok.

Tại gian hàng Minh Tuấn Mobile, đại diện công ty cho biết đang tuyển dụng nhiều vị trí ở cả khối cửa hàng và khối văn phòng.

Ở khối cửa hàng, cần tuyển nhân viên bán hàng, thu ngân, kỹ thuật, kho. Ở khối văn phòng, tuyển nhân viên marketing, thiết kế, vận hành gian hàng thương mại điện tử và nhân viên sale online.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, gian hàng Minh Tuấn Mobile còn thu hút đông đảo khách đến check-in nhận quà như mũ, sổ tay, túi xách,...

Minh Tuấn Mobile là một chuỗi bán lẻ các thiết bị công nghệ chính hãng. Hiện có 20 cửa hàng tại TP HCM, 1 cửa hàng tại Cần Thơ và 4 cửa hàng tại Lâm Đồng, đồng thời là một trong những đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam.





Tại gian hàng Công ty TNHH OneAds Digital, ông Lê Hồng Đức, nhà sáng lập công ty, thông tin công ty đang tìm kiếm những người trẻ năng động cho các vị trí như nhân viên kinh doanh, thực tập sinh marketing, Content SEO, Content Social, E-Commerce, Graphic Design và tổ chức sự kiện.

OneAds Digital hoạt động trong lĩnh vực marketing tổng thể, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quảng cáo, xây dựng hình ảnh thương hiệu, thu hút khách hàng tiềm năng và tăng tỉ lệ chốt đơn hàng trực tuyến. Mức lương và quyền lợi sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Khách tham dự tìm hiểu việc làm và các dịch vụ của OneAds Digital

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Trung, chủ doanh nghiệp trong ngành thực phẩm tại TP HCM, đánh giá cao ý tưởng tổ chức Job Link 2025 của Báo Người Lao Động, cho rằng chương trình không chỉ giúp người lao động và sinh viên định hướng nghề nghiệp, nắm bắt nhu cầu và yêu cầu thực tế từ doanh nghiệp, mà còn giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về chất lượng nguồn nhân lực hiện nay.

“Trong bối cảnh nhiều nơi cắt giảm nhân sự, những sự kiện như Job Link đóng vai trò quan trọng, giúp người tìm việc có thêm định hướng, cơ hội cải thiện bản thân và tìm được công việc phù hợp.

Cách đây 20 năm, tôi cũng từng tham gia những ngày hội việc làm như thế này để tìm việc, rồi dần tích lũy kinh nghiệm, phát triển bản thân và sau đó mở doanh nghiệp riêng. Việc gặp gỡ trực tiếp giữa người lao động và nhà tuyển dụng luôn mang lại cơ hội ‘chốt đơn’ cao hơn nhiều so với chỉ nộp CV (sơ yếu lý lịch) online"- ông Trung chia sẻ.