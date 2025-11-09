HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động

Làm sao để người lao động có thể tự bảo vệ mình?

Hà Nguyễn

(NLĐO) - Các luật sư đã chia sẻ nhiều kiến thức thiết thực về quyền lợi khi tham gia thị trường lao động, giúp người lao động tự bảo vệ mình.

Chiều 9 -11, trong khuôn khổ chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng – Job Link 2025" do Báo Người Lao Động tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, đã diễn ra chương trình giao lưu nghề nghiệp và tư vấn pháp luật, thu hút đông đảo người lao động, học sinh, sinh viên tham dự.

Khách mời chương trình có luật sư Trương Văn Tuấn - Trưởng Văn phòng, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TP HCM; luật sư Hoàng Anh Sơn và luật sư Đỗ Minh Hạ đến từ Văn phòng Luật sư Hoàng Anh Sơn.

Buổi tư vấn pháp lý xoay quanh các vấn đề về giao kết hợp đồng, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; vấn đề bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của của người lao động.

Làm sao để người lao động có thể tự bảo vệ mình? - Ảnh 1.

Các luật sư tham gia chương trình - Ảnh: HÀ NGUYỄN

Theo luật sư Đỗ Minh Hạ, để có thể tự bảo vệ mình khi tham gia thị trường lao động, trước tiên người lao động cần tìm hiểu kỹ về môi trường, văn hóa doanh nghiệp, điều kiện làm việc, thu nhập... trước khi ký kết hợp đồng lao động. Ngoài ra, người lao động cũng cần tìm hiểu các điều luật cơ bản để biết được quyền và nghĩa vụ của bản thân.

Luật sư Hoàng Anh Sơn và luật sư Trương Văn Tuấn cho rằng trong trường hợp xảy ra tranh chấp, người lao động cần đàm phán để người sử dụng lao động có thể hiểu được mong muốn của mình. Trong trường hợp thỏa thuận không thành, có thể nhờ cơ quan chức năng can thiệp để quyền và lợi ích của mình được bảo vệ một cách tốt nhất.

Tại phần giao lưu, nhiều bạn trẻ, trong đó có sinh viên Trường Đại học Luật TP HCM có cơ hội trao đổi và nhận nhiều lời khuyên quý giá từ các luật sư đi trước về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, quy tắc ứng xử trong môi trường doanh nghiệp và cả cách ứng xử khi tham gia giao thông công cộng.

(NLĐO) - Từ thành công của Job Link 2025, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức thường niên chương trình sáng tạo có tính tương tác cao này.

(NLĐO) - Tính đến 15 giờ ngày 9-11, Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức đã đạt hơn 1,82 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok.

(NLĐO) - Tại Job Link 2025, chuyên gia Nhật Bản Satomura Yusuke chia sẻ ý tưởng giúp lao động trẻ người Việt phát triển bền vững ở Nhật và quê nhà

thị trường lao động bảo vệ quyền lợi người lao động Trường Đại học Luật
