HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thứ trưởng Bộ Y tế thăm bé trai 2 tuổi bị bạo hành

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức kêu gọi người dân chủ động báo tin qua Tổng đài 111 khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ trẻ có dấu hiệu bị bạo hành.

Ngày 8-5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cùng đoàn công tác đã đã đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM thăm, tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trường hợp bé trai (2 tuổi) bị bạo hành đang điều trị tại đây.

img

Bé trai bị bạo hành hiện đang được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 chăm sóc, điều trị

Tại buổi làm việc, BSCK2 Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, đã báo cáo tiến trình tiếp nhận, điều trị và hỗ trợ bệnh nhi bị bạo hành theo mô hình "một cửa" dành cho trẻ bị xâm hại, bạo hành.

img

BSCK2 Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, thông tin về tình hình điều trị

Theo BS Hương, bé được chuyển đến trong tình trạng đa chấn thương nghi do bạo hành với chỉ số chấn thương 9 điểm. Các bác sĩ ghi nhận bé bị chấn thương gan, lách, tụy, thận, dập rách phổi hai bên, gãy cũ xương cánh tay trái và cẳng tay phải cùng nhiều vết thương vùng lưng và đầu. Sau khi được cấp cứu tích cực, hiện sức khỏe bệnh nhi đã tạm ổn định và đang điều trị tại Khoa Ngoại Tổng hợp.

Hoàn cảnh gia đình của bé đặc biệt khó khăn. Dù là con thứ tư nhưng cả bà nội, bà ngoại và dì ruột đều từ chối nhận nuôi. Mẹ ruột của bé hiện cũng đang mang thai.

Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã kích hoạt mô hình "một cửa" hỗ trợ trẻ bị bạo hành, xâm hại nhằm xử lý toàn diện về y tế, tâm lý và an sinh xã hội. Bệnh viện đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án chăm sóc lâu dài cho bệnh nhi.

Theo kế hoạch, sau xuất viện, bé sẽ được Trung tâm Công tác xã hội TPHCM tiếp nhận, chăm sóc tối đa 3 tháng để thuận tiện tái khám, trước khi chuyển về Trung tâm Bảo trợ xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục được nuôi dưỡng. Toàn bộ chi phí điều trị, sinh hoạt của bé đều do bệnh viện hỗ trợ.

Phát biểu tại buổi thăm, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho biết công tác bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm thông qua nhiều chính sách như Luật Trẻ em 2016, Nghị quyết 121/2020 của Quốc hội và Chỉ thị 28 năm 2023 của Bộ Chính trị.

img
img

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cùng đoàn công tác đã đến thăm bé trai 2 tuổi bị bạo hành

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong bảo vệ trẻ em, được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng bạo hành trẻ em vẫn diễn biến phức tạp và được xem là "tội phạm ẩn", khó phát hiện.

"Điều quan trọng không chỉ là xử lý khi vụ việc xảy ra mà phải có giải pháp căn cơ để phòng ngừa từ sớm, từ xa" – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bộ Y tế thời gian tới sẽ nghiên cứu mô hình phân nhóm nguy cơ bạo hành trẻ em để có biện pháp theo dõi, can thiệp phù hợp; đồng thời tăng cường truyền thông về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

"Chỉ cần hàng xóm nghi ngờ có dấu hiệu bạo hành là có thể gọi 111. Khi tổng đài được kích hoạt, cả hệ thống sẽ cùng vào cuộc để bảo vệ trẻ" – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Theo Sở Y tế TPHCM, ngành y tế TP đã triển khai mô hình "một cửa" tại 1 số cơ sở y tế trên địa bàn. Các trường hợp trẻ em hoặc sản phụ có hoàn cảnh đặc biệt, bị bỏ rơi hoặc gặp khó khăn trong quá trình điều trị đều được tiếp nhận, chăm sóc y tế kịp thời. Sau giai đoạn điều trị ban đầu, bệnh viện sẽ phối hợp đưa các trường hợp này về trung tâm bảo trợ xã hội để tiếp tục được nuôi dưỡng, chăm sóc trong khoảng 3 tháng trước khi xem xét các phương án hỗ trợ tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế.

Đây là một trong những vấn đề khó khăn mà các bệnh viện đang phải đối diện. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp giữa các đơn vị, nhiều giải pháp tháo gỡ trước mắt đã được triển khai và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.


Tin liên quan

Bộ Y tế vào cuộc vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành ở TPHCM

Bộ Y tế vào cuộc vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành ở TPHCM

(NLĐO) - Bộ Y tế đề nghị khẩn trương bảo vệ, điều trị cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành đa chấn thương, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành đã qua cơn nguy kịch nhưng tiên lượng vẫn dè dặt

(NLĐO) - Qua thăm khám, chẩn đoán, các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương phức tạp gồm: dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái...

Tình trạng sức khỏe bé gái 9 tuổi ở TP HCM bị mẹ ruột và người tình bạo hành

(NLĐO) - Bé gái 9 tuổi ở phường Tân Uyên, TP HCM thường xuyên bị mẹ ruột và người tình kém tuổi của mẹ đánh đập vì cho rằng không nghe lời

bạo hành Bệnh viện Nhi Đồng 1 hoàn cảnh đặc biệt Thứ trưởng Bộ Y tế bạo hành trẻ em Đoàn Công tác bảo vệ trẻ em bé trai bị bạo hành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo