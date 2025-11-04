HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bé trai vào viện trong tình trạng lưỡi câu vẫn còn móc vào mắt

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Trường hợp bị tai nạn lưỡi câu móc vào mắt, tuyệt đối không tự gỡ lưỡi câu, cần giữ nguyên dị vật tại vị trí tổn thương và đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Ngày 4-11, Bệnh viện Mắt TP HCM cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bị tai nạn lưỡi câu cá móc trúng mắt trái xuyên thấu nhãn cầu, có nguy cơ bỏ mắt.

Bé trai bị móc câu cá xuyên nhãn cầu, có nguy cơ bỏ mắt - Ảnh 1.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi

Bệnh nhi là bé T.T.H (12 tuổi, ỏ An Giang), nhập viện trong tình trạng mắt trái có lưỡi câu đang móc, sưng to.

Theo lời kể của mẹ bé H, lúc 16 giờ ngày 28-10, bé đang câu cá cùng bạn thì cần câu của bạn vung ra vô tình làm lưỡi câu móc trúng mắt trái gây mờ và đau nhức. Ngay lập tức, người nhà thì đưa bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc, sau đó chuyển gấp lên Bệnh viện Mắt TP HCM.

Sau nhập viện cấp cứu, bé H. được bác sĩ bệnh viện khẩn trương tiến hành phẫu thuật lấy dị vật móc câu cá xuyên thấu nhãn cầu. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ đã thám sát được đường ra của vết thương và khâu lại thành củng mạc, nhờ đó bảo tồn được nhãn cầu mắt trái cho bệnh nhi. Hiện bé H. đang tiếp tục theo dõi trong tình trạng sức khỏe ổn định.

cấp cứu tai nạn Bệnh viện Mắt lấy dị vật
