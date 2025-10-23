HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Những cảnh báo sớm cần đưa trẻ đi khám mắt, nếu không sẽ hối hận

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Bác sĩ khuyến cáo nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu nheo mắt, chớp mắt liên tục... thì cha mẹ cần đưa trẻ đi khám chuyên khoa mắt gấp.

Chị NGUYỄN THỊ BÌNH (38 tuổi, ở TP HCM) hỏi: Gần đây, con tôi thường hay nheo mắt, nghiêng đầu khi nhìn, chớp mắt liên tục hoặc phải lại gần màn hình, sách vở mới đọc được bài tập. Thậm chí, trẻ có thể dụi mắt thường xuyên hoặc sợ ánh sáng.  Xin bác sĩ cho biết cháu có dấu hiệu như trên có phải có vấn đề về thị lực không?

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) trả lờiTại Việt Nam, tật khúc xạ học đường đang trở thành vấn đề sức khỏe đáng quan tâm với khoảng 5 triệu trẻ em trong độ tuổi đến trường (chiếm 30%–40%) mắc các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị hoặc loạn thị, trong đó cận thị chiếm tỉ lệ cao nhất. 

Những cảnh báo cần sớm đưa trẻ đi khám mắt nếu không sẽ hối hận - Ảnh 1.

Tật khúc xạ học đường đang trở thành vấn đề sức khỏe đáng quan tâm

Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về thị lực ở trẻ có ý nghĩa rất quan trọng, giúp can thiệp kịp thời, hạn chế biến chứng và bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh. 

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo sớm ở trẻ em mà cha mẹ cần lưu ý để đưa trẻ đi khám chuyên khoa mắt khi cần thiết:

1. Nheo mắt, nhíu mày: Trẻ phải căng cơ mặt, nheo mắt hoặc cau mày thường xuyên khi cố nhìn rõ vật ở xa hoặc vật ở gần.

2. Nghiêng/xoay đầu: Trẻ quen nghiêng đầu hoặc xoay đầu khi đọc, viết, hoặc xem ti vi để tìm góc nhìn rõ nhất.

3. Dụi mắt liên tục: Trẻ thường xuyên dụi mắt, chớp mắt nhiều, dễ bị chảy nước mắt.

4. Khoảng cách gần: Trẻ thường xuyên phải ghé sát vào sách, vở, màn hình máy tính hoặc điện thoại khi đọc hoặc viết.

5. Than phiền về thị lực: Trẻ nói rằng nhìn vật bị mờ, nhòe hoặc có biểu hiện bị chói mắt.

6. Mỏi mắt/Đau đầu: Trẻ than phiền về tình trạng đau đầu, mệt mỏi ở vùng thái dương hoặc hốc mắt, đặc biệt vào cuối ngày hoặc sau khi học tập.

