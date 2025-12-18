Bên trong cửa hàng yến sào ở TPHCM là mạng lưới giao dịch tiền tệ "thông" Campuchia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bên trong cửa hàng yến sào ở TPHCM là mạng lưới giao dịch tiền tệ "thông" Campuchia

Trần Thái

(NLĐO) – Bên trong một cửa hàng bán yến sào trên đường Lê Đại Hành, TPHCM, tồn tại một mạng lưới tội phạm kín kẽ.

Theo kế hoạch, từ ngày 24 đến 26-12, TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Nhân (SN 1980; quê An Giang), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (SN 1983; quê Phú Yên) cùng 18 đồng phạm về các tội "Rửa tiền" và "Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới".

Vỏ bọc cửa hàng yến sào

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, Phạm Văn Nhân làm nghề mua bán yến sào, thường xuyên qua lại Campuchia. Trong quá trình đi lại, Nhân nhận thấy nhu cầu chuyển tiền nhanh, không qua hệ thống ngân hàng giữa hai quốc gia ngày càng lớn.

Từ năm 2016, Nhân cùng vợ là Nguyễn Thị Thu Thủy bàn bạc, thuê căn nhà trên đường Lê Đại Hành (phường 11, quận 11 nay là phường Phú Thọ, TPHCM), đăng ký kinh doanh dưới danh nghĩa Công ty TNHH Thực phẩm Vua, bề ngoài là cửa hàng yến sào, bên trong lại vận hành như một "ngân hàng chui".

Bên trong cửa hàng yến sào ở TPHCM là mạng lưới “thông” Capuchia - Ảnh 1.

Hoạt động chuyển tiền trái phép được tổ chức kín kẽ: tầng trệt bán yến, tiếp khách; tầng trên là nơi nhận tiền, ghi sổ, điều phối dòng tiền đi Campuchia hoặc ngược lại về Việt Nam.

Cách thức vận hành của đường dây này được mô tả đơn giản nhưng hiệu quả. Khi khách có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia, họ được hướng dẫn đến căn nhờ ở đường Lê Đại Hành, kiểm đếm tiền mặt rồi cung cấp số điện thoại người nhận.

Ngay sau đó, Dương Đại Nghĩa – người giữ vai trò quản lý trực tiếp tại căn nhà trên đường Lê Đại Hành, hoặc Phạm Văn Nhân sẽ gọi điện cho đầu mối tại Campuchia để xác nhận số tiền. Người nhận ở Phnom Penh được thông báo đến văn phòng nhận tiền, không cần bất kỳ giao dịch ngân hàng nào.

Chiều ngược lại, tiền từ Campuchia về Việt Nam cũng được thực hiện theo quy trình tương tự. Nhóm của Nhân và Thủy trực tiếp xử lý các giao dịch dưới 50.000 USD hoặc 1 tỉ đồng. Với các khoản lớn hơn, đường dây chuyển tiếp sang một đầu mối khác tại 1 căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình cũ) để tiếp tục "đưa tiền qua biên giới".

Phí chuyển tiền được ấn định cụ thể: dưới 5.000 USD, phí 3 USD; từ 5.000 USD trở lên, phí 0,5%. Riêng chiều Việt Nam – Campuchia, nhóm của Nhân thu 2% tổng số tiền gửi. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2016 đến khi bị bắt, đường dây này đã chuyển sang Campuchia hơn 304,5 tỉ đồng và 4,8 triệu USD; nhận về Việt Nam hơn 303,7 tỉ đồng và 4,9 triệu USD.

Tổng lợi nhuận mà Phạm Văn Nhân và Nguyễn Thị Thu Thủy thu được lên đến 948.610 USD và 2,4 tỉ đồng, tương đương gần 25 tỉ đồng, toàn bộ dùng cho chi tiêu cá nhân. Để duy trì hoạt động, Nhân và Thủy thuê nhiều nhân viên, phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Mắt xích trong đường dây rửa tiền

Không chỉ dừng lại ở vận chuyển tiền trái phép, cơ quan tố tụng xác định đây còn là mắt xích trong một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn xâm nhập email doanh nghiệp, tạo email giả chỉ khác một ký tự để lừa đối tác nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản do nhóm kiểm soát.

Song song đó, tại Việt Nam, các bị can lập hàng loạt công ty "ma" mang tên nước ngoài, mở tài khoản USD và VND để nhận tiền, đổi tiền, rút tiền mặt hoặc chuyển tiếp qua Campuchia.

Trong vụ án, Mai Vũ Minh (SN 1995; quê Đắk Lắk) được xác định đã thông qua chính địa chỉ 407A Lê Đại Hành để chuyển 10 tỉ đồng sang Campuchia cho Mai Trà My vào tháng 1-2024. Minh đã thừa nhận hành vi phạm tội, trong khi Mai Trà My hiện bỏ trốn và bị truy nã.

Tin liên quan

TPHCM: Uống bia chạy xe tông chết người uống rượu, tòa xử thế nào?

TPHCM: Uống bia chạy xe tông chết người uống rượu, tòa xử thế nào?

(NLĐO) - Bị cáo có nồng độ cồn vượt mức cho phép, không giữ khoảng cách an toàn, gây tai nạn cho người đàn ông đi xe đạp, cũng đã uống rượu.

TPHCM: Không quen biết vẫn mời bia, hậu quả là án mạng

(NLĐO) - Mâu thuẫn phát sinh khi mời bia “giao lưu” giữa những người không quen biết trong quán hát ở TPHCM đã dẫn đến án mạng.

Chiêu mạo danh đào tạo lái xe khiến hơn 170 học viên sập bẫy

(NLĐO) - Khi bị các học viên tố cáo và cơ quan chức năng vào cuộc, bị cáo bỏ trốn khỏi địa phương, tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự để lừa đảo ở nơi khác.

rửa tiền hệ thống ngân hàng đưa tiền qua biên giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo