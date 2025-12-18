TPHCM: Uống bia chạy xe tông chết người uống rượu, tòa xử thế nào?

TAND TPHCM vừa công bố bản án phúc thẩm đối với Đinh Văn M. (SN 1981, quê Bạc Liêu) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". HĐXX không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm 3 năm 3 tháng tù.



Cả hai đều có nồng độ cồn trong máu, lỗi chính thuộc về ai?

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ ngày 2-10-2024, sau khi uống rượu, ông Đinh Văn M. điều khiển xe máy chở Huỳnh Thanh T. về nhà.

Khi đến giao lộ Dương Công Khi – Huỳnh Thị Tươi (huyện Hóc Môn cũ, TPHCM), xe máy do M. điều khiển va chạm vào đuôi xe đạp của ông Nguyễn Minh H. đang chạy phía trước. Cú tông mạnh khiến ông H. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngày 4-10-2024. Kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân chết do chấn thương sọ não.

Hiện trường tai nạn là giao lộ được tráng nhựa bằng phẳng. Đường Dương Công Khi rộng 6,4 m, lưu thông hai chiều, mỗi chiều 3,2 m; đường Huỳnh Thị Tươi rộng 6 m, hai chiều, mỗi chiều 3 m. Cả hai tuyến đều có vạch sơn phân chia làn đường, không có chướng ngại vật hay biển báo.

Ảnh minh hoạ vụ tai nạn giao thông

Kết quả kiểm tra cho thấy, bị cáo Đinh Văn M. có nồng độ cồn trong hơi thở 0,752 mg/L, vượt xa mức cho phép. Nạn nhân Nguyễn Minh H. cũng có nồng độ cồn vượt quá quy định (362 mg/100ml máu).

Xét xử sơ thẩm, TAND Khu vực 8, TP HCM xác định, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn là do bị cáo M. điều khiển xe khi đã sử dụng rượu bia, không thận trọng quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, để đầu xe máy đâm vào đuôi xe đạp, vi phạm các Điều 8, 12, 30 Luật Giao thông đường bộ. Bị cáo có lỗi chính.

Đối với ông Nguyễn Minh H., việc điều khiển xe đạp khi trong máu có nồng độ cồn vượt quy định là vi phạm hành chính, không được xem là lỗi gây ra tai nạn chết người.

Theo đó, toà án tuyên phạt Đinh Văn M. 3 năm 3 tháng tù. Sau bản án sơ thẩm, ngày 27-8-2025, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Bác kháng cáo, giữ nguyên án tù

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo nộp thêm tài liệu chứng minh hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang nuôi con nhỏ, gia đình có người thân có công với cách mạng. Luật sư bào chữa cho rằng bị hại có một phần lỗi.

Tuy nhiên, TAND TPHCM nhận định, bị cáo điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu, không giữ khoảng cách an toàn, gây hậu quả chết người; lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo, không có căn cứ xác định lỗi của bị hại trong việc gây ra tai nạn. Các tình tiết giảm nhẹ đã được tòa sơ thẩm xem xét đầy đủ.

Xét tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, tòa cho rằng cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa tình trạng uống rượu bia rồi tham gia giao thông đang gia tăng. Do đó, không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên mức án 3 năm 3 tháng tù.