Từ ngày 26-6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động và được xác định là cơ sở chính của bệnh viện. Gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế giàu kinh nghiệm sẽ làm việc thường xuyên tại đây.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức vận hành từ 26-6 và là cơ sở chính

Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đã hoàn tất công tác chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế và các điều kiện chuyên môn để sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.

PGS Cơ cho biết để chuẩn bị vận hành, Bệnh viện Bạch Mai đã điều động 1.288 viên chức và người lao động có thâm niên, kinh nghiệm chuyên môn về công tác tại cơ sở Ninh Bình.

Đồng thời, bệnh viện đã hoàn tất các thủ tục cấp phép hoạt động; xây dựng kế hoạch bảo đảm vật tư, hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao, kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý chất thải y tế và triển khai đấu thầu các gói dịch vụ phục vụ vận hành tổng thể.

Theo lãnh đạo bệnh viện, cơ sở Ninh Bình được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh. Chất lượng chuyên môn được kỳ vọng tương đương, thậm chí cao hơn cơ sở hiện hữu tại Hà Nội với bề dày 115 năm hoạt động.

Các khoa lâm sàng đã hoàn tất phương án bố trí nhân lực, trang thiết bị; hệ thống phòng mổ đang được hoàn thiện để sẵn sàng tiếp nhận các ca phẫu thuật. Khối cận lâm sàng cũng đang hoàn tất lắp đặt, kiểm định hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm hiện đại nhằm bảo đảm kết quả chính xác.

Bệnh viện định hướng phát triển mô hình "bệnh viện thông minh" đầu tiên trong hệ thống y tế công lập, với các phần mềm quản lý được kết nối liên thông toàn diện giữa hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình, hỗ trợ quản lý và chăm sóc người bệnh hiệu quả hơn.

Song song đó, các phương án bảo đảm nguồn thuốc, vật tư y tế, suất ăn dinh dưỡng cho người bệnh cũng như chỗ ở, đi lại cho cán bộ, nhân viên đã được chuẩn bị chi tiết.

Liên quan cơ chế vận hành, Bộ Y tế đang đề xuất Chính phủ ban hành chính sách đặc thù đối với Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình. Trong đó, người bệnh dự kiến được "thông tuyến" khám chữa bệnh BHYT và chuyển tuyến điều trị giữa hai cơ sở; danh mục thuốc sử dụng cũng được áp dụng tương đương nhằm bảo đảm quyền lợi và tính liên tục trong điều trị.