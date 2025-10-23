Ngày 23-10, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết đang tích cực điều trị cho nhiều bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có hoàn cảnh rất khó khăn, trong đó có trường hợp còn rất trẻ tuổi.

Niềm vui cho bệnh nhân suy thận

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM) đã phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa… hỗ trợ cho hàng chục bệnh nhân điều trị tại bệnh viện.

TS-BSCKII Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, tặng quà cho người bệnh

Đang điều trị tại Khoa Nội thận nhân tạo, chị H.T.Y. (SN 1992) kể thời điểm đầu cơ thể có dấu hiệu bất thường, phù chân tay nhưng do chủ quan nên không đến bệnh viện thăm khám. Sau đó, bệnh trở nặng, khi đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thì đã diễn tiến suy thận giai đoạn cuối.

"Em rất buồn khi biết mình bị suy thận giai đoạn cuối. Em không biết cuộc sống sắp tới sẽ ra sao vì kinh phí điều trị rất tốn kém. Rất may, thời điểm này bệnh viện đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, em cũng được hỗ trợ kinh phí để bớt khó khăn hơn" - chị Y. xúc động.

Bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn suy thận, vô gia cư... nhận kinh phí hỗ trợ từ chương trình thiện nguyện của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, bà Đ.T.Y. (SN 1956) được chuyển đến Khoa Nội thận nhân tạo để tiếp tục điều trị. Bà Y. cho hay bệnh tình của bà đã chuyển sang giai đoạn cuối nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

"Chương trình thiện nguyện của bệnh viện đã hỗ trợ tôi và hàng chục bệnh nhân rất nhiều. Số tiền hay bát cháo dinh dưỡng không chỉ là vật chất mà còn là sự cổ vũ tinh thần lạc quan để tôi chống lại bệnh tật" - bà Y. chia sẻ.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức hỏi thăm, tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện

Tại Chương trình "Trao yêu thương – Gieo hy vọng" được Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tổ chức mới đây đã hỗ trợ định kỳ hàng tháng cho 50 bệnh nhân suy thận mạn (mỗi phần quà gồm 300.000 đồng tiền mặt và sữa dinh dưỡng) nhằm san sẻ gánh nặng tài chính và tiếp thêm nghị lực đang phải chiến đấu với căn bệnh dài ngày.

Đối với bệnh nhân suy thận mạn tính, hành trình điều trị được ví như một cuộc chiến không có hồi kết. Họ phải chạy thận 2-3 lần mỗi tuần, gắn bó với máy lọc máu, chịu đựng sự kiệt sức và đối mặt với chi phí điều trị kéo dài.

Quỹ khẩn cấp hỗ trợ bệnh nhân suy thận

TS-BSCKII Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết mỗi chương trình hỗ trợ là lời tri ân chân thành tới người bệnh đã tin tưởng và đồng hành cùng bệnh viện. "Chúng tôi hiểu rằng hành trình điều trị của người bệnh không chỉ gói gọn trong phòng khám hay trên giường bệnh mà còn là chuỗi ngày dài đầy trăn trở về chi phí và áp lực tinh thần, đặc biệt với những bệnh nhân chạy thận hoặc điều trị ung bướu"-BS Thanh chia sẻ.

Đáng chú ý, bên cạnh các hoạt động hỗ trợ thường kỳ, bệnh viện còn triển khai chương trình "Giờ vàng trong điều trị" nhằm kịp thời cứu sống bệnh nhân nguy kịch trong những tình huống không đủ điều kiện tài chính tức thời.

Nhận thức rõ "giờ vàng" là khoảng thời gian quan trọng nhất để can thiệp y khoa trong các trường hợp đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay tai nạn nguy kịch, bệnh viện đã trích lập quỹ hỗ trợ khẩn cấp mà không yêu cầu thủ tục tài chính tức thời.

Chỉ riêng từ đầu năm 2025 đến nay, chương trình đã hỗ trợ kịp thời cho 26 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như người vô gia cư, người già neo đơn, người không có thân nhân với tổng kinh phí 254,9 triệu đồng. Nhờ quỹ khẩn cấp này, nhiều ca bệnh tưởng chừng vô vọng đã được can thiệp kịp thời và hồi sinh từ lằn ranh sinh tử.

Trong đó, Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người bệnh với nhiều chương trình rất ý nghĩa. Chương trình "Phiên chợ 0 đồng" được tổ chức 2 lần với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng, trao quà và vật phẩm thiết yếu đến hơn 700 người bệnh.

Chương trình "Dĩa cơm trên tường" luôn duy trì hàng ngày, cung cấp khoảng 900 suất ăn dinh dưỡng/tháng (35.000 đồng/suất), giúp bệnh nhân nội trú giảm áp lực sinh hoạt phí.

Ngoài ra, còn các chương trình như "Sắc màu hy vọng" (lớp học vẽ cho bệnh nhi) , "Trạm hạnh phúc" để biểu diễn nghệ thuật và "Nồi cháo yêu thương" trao 200 suất cháo mỗi sáng chủ nhật được duy trì đều đặn.

Bệnh viện cũng vận động hơn 100 nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho 1.517 lượt người bệnh với tổng số tiền hơn 737,5 triệu đồng.