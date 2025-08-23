Sáng 23-8, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tổ chức lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu và triển khai các chương trình an sinh xã hội.

TS-BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, phát biểu khai mạc chương trình

Chuỗi sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân nhân dịp Bệnh viện Thành phố Thủ Đức đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Bà Trương Tuyết Nhung, Trưởng Ban vận động Quỹ Bầu ơi, công bố quà hỗ trợ cho người bệnh

Theo Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, việc thay đổi logo nằm trong lộ trình đồng bộ hóa hệ thống nhận diện sau khi đổi tên. Logo mới không chỉ đơn thuần là sự thay đổi hình ảnh mà còn thể hiện định hướng chiến lược: Hiện đại hóa dịch vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường gắn kết với cộng đồng.

Logo được thiết kế với hai tông màu chủ đạo xanh dương và đỏ – tượng trưng cho sự tin cậy và nhiệt huyết. Hình ảnh bàn tay nâng trái tim kết hợp nhịp tim điện tâm đồ truyền tải thông điệp: Bệnh viện luôn đặt người bệnh làm trung tâm, tận tâm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

TS-BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (ngoài cùng bên phải), nhận gói tài trợ trang thiết bị y tế trị giá 1 tỉ đồng từ đại diện Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bình Thạnh

Hiện tại bệnh viện tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng chuyên khoa và ứng dụng công nghệ mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

TS-BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, nhấn mạnh bệnh viện luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phong cách phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm. Bộ nhận diện thương hiệu mới ra đời hôm nay chính là dấu mốc quan trọng, thể hiện một hình ảnh bệnh viện hiện đại, chuyên nghiệp, tận tâm, thân thiện và gần gũi hơn với người dân.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức nhận tài trợ từ Ban vận động Quỹ Bầu ơi

Các chương trình an sinh xã hội, chăm lo bệnh nhân nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách được bệnh viện duy trì trong nhiều năm qua.

Nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được chương trình hỗ trợ kinh phí để trị bệnh

"Với sự chung tay của các nhà hảo tâm, chương trình được mở rộng hơn, thiết thực hơn, góp phần chia sẻ gánh nặng y tế và động viên tinh thần cho những hoàn cảnh khó khăn" - bác sĩ Thanh chia sẻ.

Người dân vui mừng vì bất ngờ nhận được món quà lớn từ chương trình

Dịp này, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bình Thạnh tài trợ chương trình gói trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh với tổng trị giá 1 tỉ đồng. Ban vận động Quỹ Bầu ơi do bà Trương Tuyết Nhung làm trưởng ban đã trao 50 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Công ty CP Điện gió Phước Hữu tặng 50 xe lăn...

Lãnh đạo phường Tam Bình đại diện tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Sự kiện còn chứng kiến việc ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức với Trung tâm An sinh xã hội Thành phố Thủ Đức để thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo địa phương chứng kiến ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức với Trung tâm An sinh xã hội Thành phố Thủ Đức

Chương trình còn tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 300 người cao tuổi và hộ khó khăn tại phường Tam Bình.

Chương trình sẽ tiếp tục thực hiện cho 600 người cao tuổi và hộ gia đình khó khăn tại phường Hiệp Bình và phường Thủ Đức vào ngày 20-9 và 22-11 với tổng kinh phí 270 triệu đồng. Các hoạt động gồm: Chương trình "Bữa trưa hạnh phúc" trao 300 suất ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân điều trị nội trú, cắt tóc miễn phí, trình diễn nghệ thuật tạo hình từ lá dừa và tổ chức các trò chơi dân gian.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế TP HCM, được xếp cấp chuyên môn chuyên sâu và nằm trong top 10 bệnh viện đạt điểm đánh giá chất lượng cao nhất tại TP HCM năm 2024.





