HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức làm điều khiến nhiều người “bất ngờ” trong sáng 23-8

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức triển khai nhiều hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, an sinh xã hội, hỗ trợ bệnh nhân nghèo...

Sáng 23-8, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tổ chức lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu và triển khai các chương trình an sinh xã hội

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức làm điều khiến nhiều người “bất ngờ” trong sáng 23-8- Ảnh 1.

TS-BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, phát biểu khai mạc chương trình

Chuỗi sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân nhân dịp Bệnh viện Thành phố Thủ Đức đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. 

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức làm điều khiến nhiều người “bất ngờ” trong sáng 23-8- Ảnh 2.

Bà Trương Tuyết Nhung, Trưởng Ban vận động Quỹ Bầu ơi, công bố quà hỗ trợ cho người bệnh

Theo Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, việc thay đổi logo nằm trong lộ trình đồng bộ hóa hệ thống nhận diện sau khi đổi tên. Logo mới không chỉ đơn thuần là sự thay đổi hình ảnh mà còn thể hiện định hướng chiến lược: Hiện đại hóa dịch vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường gắn kết với cộng đồng.

Logo được thiết kế với hai tông màu chủ đạo xanh dương và đỏ – tượng trưng cho sự tin cậy và nhiệt huyết. Hình ảnh bàn tay nâng trái tim kết hợp nhịp tim điện tâm đồ truyền tải thông điệp: Bệnh viện luôn đặt người bệnh làm trung tâm, tận tâm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức làm điều khiến nhiều người “bất ngờ” trong sáng 23-8- Ảnh 3.

TS-BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (ngoài cùng bên phải), nhận gói tài trợ trang thiết bị y tế trị giá 1 tỉ đồng từ đại diện Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bình Thạnh

Hiện tại bệnh viện tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng chuyên khoa và ứng dụng công nghệ mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

TS-BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, nhấn mạnh bệnh viện luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phong cách phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm. Bộ nhận diện thương hiệu mới ra đời hôm nay chính là dấu mốc quan trọng, thể hiện một hình ảnh bệnh viện hiện đại, chuyên nghiệp, tận tâm, thân thiện và gần gũi hơn với người dân.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức làm điều khiến nhiều người “bất ngờ” trong sáng 23-8- Ảnh 4.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức nhận tài trợ từ Ban vận động Quỹ Bầu ơi

Các chương trình an sinh xã hội, chăm lo bệnh nhân nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách được bệnh viện duy trì trong nhiều năm qua. 

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức làm điều khiến nhiều người “bất ngờ” trong sáng 23-8- Ảnh 5.

Nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được chương trình hỗ trợ kinh phí để trị bệnh

"Với sự chung tay của các nhà hảo tâm, chương trình được mở rộng hơn, thiết thực hơn, góp phần chia sẻ gánh nặng y tế và động viên tinh thần cho những hoàn cảnh khó khăn" - bác sĩ Thanh chia sẻ.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức làm điều khiến nhiều người “bất ngờ” trong sáng 23-8- Ảnh 6.

Người dân vui mừng vì bất ngờ nhận được món quà lớn từ chương trình

Dịp này, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bình Thạnh tài trợ chương trình gói trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh với tổng trị giá 1 tỉ đồng. Ban vận động Quỹ Bầu ơi do bà Trương Tuyết Nhung làm trưởng ban đã trao 50 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Công ty CP Điện gió Phước Hữu tặng 50 xe lăn...

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức làm điều khiến nhiều người “bất ngờ” trong sáng 23-8- Ảnh 7.

Lãnh đạo phường Tam Bình đại diện tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Sự kiện còn chứng kiến việc ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức với Trung tâm An sinh xã hội Thành phố Thủ Đức để thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. 

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức làm điều khiến nhiều người “bất ngờ” trong sáng 23-8- Ảnh 8.

Đại diện lãnh đạo địa phương chứng kiến ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức với Trung tâm An sinh xã hội Thành phố Thủ Đức

Chương trình còn tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 300 người cao tuổi và hộ khó khăn tại phường Tam Bình. 

Chương trình sẽ tiếp tục thực hiện cho 600 người cao tuổi và hộ gia đình khó khăn tại phường Hiệp Bình và phường Thủ Đức vào ngày 20-9 và 22-11 với tổng kinh phí 270 triệu đồng. Các hoạt động gồm: Chương trình "Bữa trưa hạnh phúc" trao 300 suất ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân điều trị nội trú, cắt tóc miễn phí, trình diễn nghệ thuật tạo hình từ lá dừa và tổ chức các trò chơi dân gian.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế TP HCM, được xếp cấp chuyên môn chuyên sâu và nằm trong top 10 bệnh viện đạt điểm đánh giá chất lượng cao nhất tại TP HCM năm 2024.



Tin liên quan

Uống cà phê vào thời điểm này, bạn có thể hối hận

Uống cà phê vào thời điểm này, bạn có thể hối hận

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Đại học Texas ở El Paso (Mỹ) cho thấy một số tác dụng tốt từ cà phê, nhưng có thể "phản chủ" nếu bạn uống sai thời điểm.

Bệnh viện 105 tuổi nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(NLĐO) - Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Huân chương Lao động hạng Nhất, bằng khen cho tập thể, cá nhân Bệnh viện Xanh Pôn dịp kỷ niệm 105 năm.

Ca bệnh hy hữu: Mẹ mắc ung thư sinh con khỏe mạnh

(NLĐO) - Bất ngờ phát hiện ung thư đại tràng khi thai nhi mới 26 tuần tuổi, một thai phụ đối diện nguy cơ mất con lẫn tính mạng.

bệnh viện đa khoa nhận diện thương hiệu chăm sóc sức khỏe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo