Sức khỏe

Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ, cấp cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ

D.Thu - T.Xuân

(NLĐO) - Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ, cấp cứu các nạn nhân trong vụ cháy bùng phát từ khu vực để xe máy xăng, xe máy điện, xe đạp điện… tại tầng 1

Ngày 7-1, Bệnh viện E cho biết rạng sáng cùng ngày, Khoa Cấp cứu tiếp nhận 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng tại số 24, ngõ 82 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Các nạn nhân hiện được điều trị và theo dõi tích cực.

Sức khỏe của 15 người trong vụ cháy ở ngõ 82 Trần Cung đang được điều trị tại Bệnh viện E hiện ra sao?- Ảnh 1.

Các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu về hồi sức tích cực thăm khám cho các nạn nhân vụ cháy. Ảnh: Thanh Xuân

Theo bệnh viện, trong số 15 trường hợp có 5 bệnh nhân phải chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và chống độc để điều trị, các trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi sát diễn biến.

Nhận định đây là tình huống cấp cứu thảm họa với nhiều nạn nhân, Bệnh viện E đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Ban giám đốc trực tiếp có mặt tại Khoa Cấp cứu, cùng các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa như Hồi sức tích cực và chống độc, Hô hấp, Chấn thương chỉnh hình… tổ chức phân loại, đánh giá mức độ tổn thương và huy động tối đa nguồn lực để cấp cứu, xử trí kịp thời.

Để bảo đảm an toàn tính mạng người bệnh, các thủ tục được rút gọn, nạn nhân nhanh chóng được chiếu chụp, làm xét nghiệm cần thiết ngay trong những phút đầu. Tất cả bệnh nhân đều được hỗ trợ thở ôxy.

GS.TS Nguyễn Gia Bình, chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực, đã trực tiếp thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương của từng bệnh nhân, đồng thời hội chẩn với các chuyên gia Viện Bỏng Quốc gia để đưa ra phương án điều trị tối ưu.

Bác sĩ Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, cho biết sau vụ cháy, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E tiếp nhận 15 bệnh nhân. Qua phân loại ban đầu, có 6 trường hợp bị bỏng từ độ I đến độ IV, nguy cơ diễn biến nặng, nghi ngờ ngộ độc khí và tổn thương mắt, được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để theo dõi, điều trị.

Tất cả bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương đường hô hấp đều được soi phế quản sớm nhằm làm sạch đường thở và đánh giá mức độ tổn thương. Sau can thiệp, hai bệnh nhân bỏng độ III-IV phải đặt ống nội khí quản và thở máy.

Các bệnh nhân còn lại có biểu hiện tổn thương nhẹ đến trung bình như rát họng, bỏng da độ I và tiếp tục được theo dõi sát, do nguy cơ ngộ độc khí có thể ảnh hưởng đến thần kinh, tri giác và gây tổn thương thứ phát đường hô hấp.

img
img
img
img

Các nạn nhân vụ cháy đang được theo dõi, điều trị tích cực

Theo lời kể của các nạn nhân, vụ cháy căn nhà 3 tầng, xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 7-1. Những người sinh sống tại đây chủ yếu là sinh viên và lao động trẻ. Đám cháy bùng phát từ khu vực để phương tiện ở tầng một, gồm xe máy xăng, xe máy điện, xe đạp điện…, gây khói lớn. Ngọn lửa sau đó được người dân hỗ trợ dập tắt với sự tham gia của lực lượng cứu hỏa.

Bệnh nhân N.T.C. (quê Quảng Ninh), sống tại tầng hai, cho biết khi nghe tiếng hô hoán cháy lúc rạng sáng, mở cửa ra thì khói đã bốc dày đặc từ tầng một. Không thể thoát theo lối thông thường, C. chạy sang hành lang và được hỗ trợ đưa xuống bằng thang. Bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu bị ngạt do hít khói, đang theo dõi tại Khoa Cấp cứu.

Tương tự, M.T.M., 22 tuổi là sinh viên, thuê trọ ở tầng ba, cho biết sau khi nghe báo cháy đã cùng hai người ở chung phòng dùng khăn ướt che đầu chạy ra ngoài. Do khói dày, nạn nhân hít phải khí độc, choáng váng và chạy ra ban công tầng hai, sau đó được đưa xuống an toàn.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

