Sức khỏe

Bệnh viện lớn nhất miền Trung chi hỗ trợ mỗi cán bộ, viên chức 5 triệu đồng

Q.Nhật

(NLĐO) - Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ mỗi cán bộ, viên chức bệnh viện bị ảnh hưởng do lũ lụt 5 triệu đồng để sẻ chia, động viên họ vượt khó.

Ngày 7-11, GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, đã ký thông báo về việc hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, viên chức bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Theo đó, mỗi cán bộ, viên chức có tên trong danh sách trả lương tháng 10-2025 sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Bệnh viện lớn nhất miền Trung chi hỗ trợ mỗi cán bộ, viên chức 5 triệu đồng - Ảnh 1.

Cán bộ, nhân viên bệnh viện di dời bệnh nhân đến nơi an toàn khi lũ gây ngập.

Ngoài mức hỗ trợ chung, cán bộ, viên chức có thành tích trong khám chữa bệnh, hỗ trợ người dân, tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả lũ lụt sẽ được xem xét khen thưởng hoặc hỗ trợ thêm, tùy mức độ đóng góp.

Trong những ngày qua, tại TP Huế liên tiếp xảy ra mưa lớn kéo dài, gây chia cắt, ngập lụt sâu trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân nói chung, trong đó có đội ngũ cán bộ, viên chức Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh viện lớn nhất miền Trung chi hỗ trợ mỗi cán bộ, viên chức 5 triệu đồng - Ảnh 2.

Dọn dẹp vệ sinh bệnh viện sau lũ rút.

Chiều tối 27-10, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 1 bị nước lũ "tấn công", gây trở ngại việc khám chữa bệnh. Các khoa Bệnh nhiệt đới, Da liễu, Bệnh phổi, Răng Hàm Mặt, Trung tâm Đột quỵ - Thần kinh và Trung tâm Tim mạch ở tầng 1 bị ảnh hưởng do nước ngập.

Bệnh viện lớn nhất miền Trung chi hỗ trợ mỗi cán bộ, viên chức 5 triệu đồng - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên Bệnh viện Trung ương Huế trong đợt lũ lịch sử vừa qua.

Các y - bác sĩ và nhân viên y tế với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an đã khẩn trương di dời bệnh nhân từ các khoa tầng 1 lên tầng 2. Bệnh viện đã kích hoạt các phương án ứng phó theo kế hoạch phòng chống mưa lũ; đồng thời tăng cường kiểm tra hệ thống điện, kho dược, vật tư y tế nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Ngay sau lũ rút, họ lại bắt tay dọn dẹp vệ sinh, bảo đảm môi trường vô khuẩn để khám chữa bệnh bình thường.

Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Y tế, đóng trên địa bàn miền Trung. Bệnh viện này có đội ngũ y – bác sĩ hùng hậu, chuyên môn kỹ thuật cao, làm việc tại cơ sở 1 tại đường Lê Lợi, Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế nằm cạnh bên và cơ sở 2 đóng ở địa bàn phường Phong Thái.

Tin liên quan

Bệnh viện lớn nhất miền Trung vận hành bệnh án điện tử

Bệnh viện lớn nhất miền Trung vận hành bệnh án điện tử

(NLĐO) - Với bệnh án điện tử, người bệnh được nhanh chóng khám chữa bệnh, được bảo mật thông tin, còn bệnh viện sẽ giảm sai soát chuyên môn.

Lũ lụt "tấn công" bệnh viện lớn nhất miền Trung

(NLĐO) - 26 năm sau cơn "đại hồng thuỷ 1999", nay lũ lại "tấn công" Bệnh viện Trung ương Huế khiến tầng 1 nhiều khoa phòng bị ngập, bệnh nhân phải di dời.

Khánh thành bệnh viện lớn nhất miền Trung

(NLĐ) - Ngày 19-7, tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành - Quảng Nam, Bộ Y tế phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA) khánh thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Bệnh viện Trung ương Huế lũ lụt mưa lũ bệnh viện hạng đặc biệt
    Thông báo