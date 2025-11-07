Bệnh viện lớn nhất miền Trung chi hỗ trợ mỗi cán bộ, viên chức 5 triệu đồng

Ngày 7-11, GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, đã ký thông báo về việc hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, viên chức bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Theo đó, mỗi cán bộ, viên chức có tên trong danh sách trả lương tháng 10-2025 sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Cán bộ, nhân viên bệnh viện di dời bệnh nhân đến nơi an toàn khi lũ gây ngập.

Ngoài mức hỗ trợ chung, cán bộ, viên chức có thành tích trong khám chữa bệnh, hỗ trợ người dân, tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả lũ lụt sẽ được xem xét khen thưởng hoặc hỗ trợ thêm, tùy mức độ đóng góp.

Trong những ngày qua, tại TP Huế liên tiếp xảy ra mưa lớn kéo dài, gây chia cắt, ngập lụt sâu trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân nói chung, trong đó có đội ngũ cán bộ, viên chức Bệnh viện Trung ương Huế.

Dọn dẹp vệ sinh bệnh viện sau lũ rút.

Chiều tối 27-10, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 1 bị nước lũ "tấn công", gây trở ngại việc khám chữa bệnh. Các khoa Bệnh nhiệt đới, Da liễu, Bệnh phổi, Răng Hàm Mặt, Trung tâm Đột quỵ - Thần kinh và Trung tâm Tim mạch ở tầng 1 bị ảnh hưởng do nước ngập.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên Bệnh viện Trung ương Huế trong đợt lũ lịch sử vừa qua.

Các y - bác sĩ và nhân viên y tế với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an đã khẩn trương di dời bệnh nhân từ các khoa tầng 1 lên tầng 2. Bệnh viện đã kích hoạt các phương án ứng phó theo kế hoạch phòng chống mưa lũ; đồng thời tăng cường kiểm tra hệ thống điện, kho dược, vật tư y tế nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Ngay sau lũ rút, họ lại bắt tay dọn dẹp vệ sinh, bảo đảm môi trường vô khuẩn để khám chữa bệnh bình thường.

Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Y tế, đóng trên địa bàn miền Trung. Bệnh viện này có đội ngũ y – bác sĩ hùng hậu, chuyên môn kỹ thuật cao, làm việc tại cơ sở 1 tại đường Lê Lợi, Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế nằm cạnh bên và cơ sở 2 đóng ở địa bàn phường Phong Thái.