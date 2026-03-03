HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nhiều người hỏng mắt vì pháo nổ dịp Tết

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Các trường hợp chấn thương mắt do pháo thường có mức độ tổn thương nặng, diễn tiến phức tạp.

Ngày 3-3, Bệnh viện Mắt TPHCM cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ, Khoa Tạo hình thẩm mỹ - Thần kinh nhãn khoa bệnh viện đã tiếp nhận 43 trường hợp nhập viện. Trong đó, 7 trường hợp chấn thương mắt liên quan trực tiếp đến pháo, chiếm hơn 15% tổng số ca nhập viện. Đây là con số đáng báo động, cho thấy pháo nổ vẫn đang là một nguyên nhân gây tai nạn chấn thương mắt nghiêm trọng.

Nhiều người phải múc bỏ nhãn cầu vì pháo nổ ngày Tết - Ảnh 1.

BSCKII Biện Thị Cẩm Vân, Phó trưởng Khoa Tạo hình thẩm mỹ-Thần kinh nhãn khoa, thăm khám nam bệnh nhân (46 tuổi) sau chấn thương 2 mắt do pháo nổ

Một trong những trường hợp điển hình là bệnh nhân nam 34 tuổi (ở Quảng Ngãi), nhập viện sau tai nạn pháo trực tiếp vào cả hai mắt khi đốt pháo tại nhà. Lúc đến bệnh viện, mắt trái của anh trong tình trạng tổn thương đặc biệt nghiêm trọng: Xuất huyết toàn nhãn, phù giác mạc, nghi ngờ vỡ nhãn cầu cực sau, thị lực chỉ còn cảm nhận sáng tối âm. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ nhãn cầu, người bệnh mất một mắt chỉ sau một khoảnh khắc bất cẩn.

Một trường hợp khác là bệnh nhân nam 46 tuổi (ở Bình Định), nhập viện do chấn thương cả hai mắt sau khi vô tình đi ngang qua khu vực có người đốt pháo. Trong lúc ông quay mặt nhìn, pháo bất ngờ phát nổ, mảnh vỡ văng trực tiếp vào hai mắt. Khi nhập viện, thị lực hai mắt của ông chỉ còn nhận biết sáng tối, kèm theo bỏng da mặt, sưng nề mi mắt, cháy xém lông mi và đa dị vật kết – giác mạc. Bệnh nhân vẫn đang điều trị nội trú, phải rửa mắt và lấy dị vật mỗi ngày, tiên lượng thị lực còn rất dè dặt.

Những trường hợp trên cho thấy tai nạn do pháo không chỉ xảy ra với người trực tiếp đốt pháo mà còn có thể gây thương tích nặng cho những người xung quanh.

Cơ chế nguy hiểm xảy ra do pháo gây chấn thương mắt chủ yếu là sóng xung kích làm tăng áp lực nội nhãn đột ngột, gây tổn thương các cấu trúc sâu bên trong mắt. Thứ hai là mảnh vỡ tốc độ cao như kim loại, nhựa, cát, vỏ pháo bắn thẳng vào kết mạc, giác mạc hoặc xuyên sâu vào nhãn cầu.

Thứ ba là bỏng nhiệt và hóa chất vùng mặt, mi mắt và bề mặt nhãn cầu. Hậu quả thường gặp bao gồm đa dị vật kết – giác mạc, tróc biểu mô giác mạc diện rộng, phù đục giác mạc, xuất huyết tiền phòng, xuất huyết nội nhãn, thậm chí rách hoặc vỡ nhãn cầu. Khi cấu trúc nhãn cầu bị phá hủy, khả năng phục hồi thị lực thường rất hạn chế dù đã được phẫu thuật và điều trị tích cực.

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Nam, Trưởng Khoa Tạo hình thẩm mỹ - Thần kinh nhãn khoa Bệnh viện Mắt TPHCM, đáng lo ngại hơn là các trường hợp chấn thương mắt do pháo thường có mức độ tổn thương nặng, diễn tiến phức tạp. Trong những trường hợp tiếp nhận điều trị nêu trên, 1 trường hợp buộc phải bỏ nhãn cầu do tổn thương quá nặng, 4 trường hợp nặng tiên lượng phục hồi thị lực thấp, trong đó 1 ca thị lực gần mù cả 2 mắt.

Nhiều người phải múc bỏ nhãn cầu vì pháo nổ ngày Tết - Ảnh 3.

Một trường hợp tổn thương mặt và mắt nặng nề do pháo nổ

Hiện những người bệnh vẫn đang tiếp tục điều trị với nguy cơ cao để lại di chứng thị lực lâu dài, thậm chí mù lòa vĩnh viễn. Việc đốt pháo tự chế luôn chực chờ gây họa mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đằng sau mỗi ca bệnh là nguy cơ mù lòa suốt đời, là những cuộc phẫu thuật phức tạp và quá trình điều trị kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống của người bệnh và gia đình.

Nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở chuyên khoa mắt gần nhất

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đốt pháo nổ, không sử dụng pháo tự chế hoặc pháo không rõ nguồn gốc; không đứng gần, không cúi nhìn trực tiếp vào pháo đang cháy; không cho trẻ em tiếp xúc với pháo và không đốt pháo khi đã sử dụng rượu bia. Khi không may xảy ra tai nạn, cần che nhẹ mắt và nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở chuyên khoa mắt gần nhất; không tự rửa sâu, không tra thuốc tùy ý và không cố lấy dị vật ra khỏi mắt.


