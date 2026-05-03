Sức khỏe

Bệnh viện Mắt TPHCM tiếp nhận cơ sở mới, giảm quá tải

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - TPHCM sẽ bàn giao 2 cơ sở dôi dư cho Bệnh viện Mắt TPHCM, mở ra cơ hội tái cơ cấu toàn diện hệ thống khám chữa bệnh chuyên khoa mắt trên địa bàn.

Nhiều năm qua, Bệnh viện Mắt TPHCM luôn trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 5.000 lượt khám, có thời điểm lên tới 6.000 lượt, cùng hàng trăm ca phẫu thuật. Trong khi đó, cơ sở hiện hữu bị giới hạn về không gian, khiến việc tổ chức quy trình khám chữa bệnh hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm gặp nhiều khó khăn.

Giải tỏa áp lực trước mắt

Việc tiếp nhận hai cơ sở mới được kỳ vọng sẽ vừa giải tỏa áp lực trước mắt vừa tạo dư địa phát triển lâu dài cho bệnh viện.

Bệnh viện Mắt TPHCM tiếp nhận cơ sở mới, sắp hết cảnh quá tải - Ảnh 1.

Bệnh viện Mắt TPHCM

Theo kế hoạch, cơ sở tại 56 Bà Huyện Thanh Quan sẽ sớm được chuyển đổi thành Trung tâm Khám và Điều trị ban ngày, với công suất dự kiến từ 800 đến 1.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Nơi đây tập trung các hoạt động khám ngoại trú, tầm soát và phẫu thuật trong ngày.

Cơ sở tại 299 Điện Biên Phủ trong giai đoạn đầu sẽ được bố trí cho khối hành chính và đào tạo, giải phóng không gian cho hoạt động chuyên môn tại cơ sở chính. 

Địa điểm này sẽ được chuyển đổi thành trung tâm nhãn khoa chất lượng cao, có khả năng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm khu vực và hướng tới phát triển du lịch y tế.

Phát triển theo mô hình "đa cực"

Ngoài ra, Bệnh viện Mắt TPHCM đang định hướng phát triển theo mô hình "đa cực", mở rộng sang các khu vực có tốc độ đô thị hóa cao.

Tại khu vực Bình Dương (cũ), bệnh viện sẽ triển khai cơ sở 2 - một trung tâm khám và điều trị ban ngày chất lượng cao, tập trung vào tầm soát, phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý có nguy cơ gây mù lòa, đặc biệt ở người cao tuổi và trẻ em. Mô hình này giúp người dân tiếp cận dịch vụ chuyên sâu ngay tại chỗ, đồng thời giảm áp lực cho khu vực trung tâm thành phố.

Bệnh viện Mắt TPHCM tiếp nhận cơ sở mới, sắp hết cảnh quá tải - Ảnh 2.

Người bệnh khám bệnh tại Bệnh viện Mắt TPHCM

Hai cụm y tế lớn cũng đang được lên kế hoạch triển khai gồm cụm Y tế Tân Kiên (phía Tây - Nam): Xây dựng bệnh viện mắt hoàn chỉnh quy mô 300 giường tại khu đất khoảng 25.000 m² ở 621 Phạm Viết Chánh (phường Bình Tiên).

Đây sẽ là bệnh viện nhãn khoa toàn diện, chuyên sâu với các trung tâm đặc thù: Mắt nhi, bướu mắt, ghép giác mạc, chấn thương mắt, glaucoma, dịch kính - võng mạc, thần kinh nhãn khoa, khúc xạ và thăm dò chức năng nhãn khoa. 

Bệnh viện cũng sẽ thành lập tại đây Trung tâm Đào tạo chuyên sâu về nhãn khoa cho y bác sĩ trong và ngoài nước, cùng Trung tâm Nghiên cứu thị giác và lâm sàng nhãn khoa.

Trong khi đó, cụm Y tế Thủ Đức (phía Đông) định hướng xây dựng Trung tâm Khám và Điều trị ban ngày nhãn khoa chất lượng cao tại khu đất G2, Khu dân cư số 1, phường Cát Lái, diện tích 8.300 m², quy mô 100 giường, đầy đủ chuyên khoa; kết hợp một trung tâm chuyên sâu về khúc xạ kỹ thuật cao, bao gồm cả nội và ngoại khoa.

Sở Y tế nhận định chiến lược phát triển của Bệnh viện Mắt TPHCM không đơn thuần là "giải quyết quá tải" mà là tái cơ cấu toàn diện hệ thống cung ứng dịch vụ nhãn khoa theo hướng phân bố hợp lý, chuyên sâu và bền vững.


Bệnh viện Mắt TPHCM khám tầm soát miễn phí bệnh glôcôm

(NLĐO)- Các bác sĩ chuyên khoa sẽ trực tiếp khám và tư vấn sức khỏe mắt cho khoảng 200 người tham gia.

Bệnh viện Mắt TPHCM triển khai kỹ thuật mới

(NLĐO)- Glôcôm (cườm nước) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực không hồi phục nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Sự thật về người đàn ông lớn tiếng tại Bệnh viện Mắt TP HCM

(NLĐO)- Bệnh viện Mắt TP HCM cho rằng rất lấy làm tiếc vì hình ảnh không đẹp trong đoạn clip khiến dư luận xã hội quan tâm.

