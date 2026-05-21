Bệnh viện Nhân dân 115 cứu người đàn ông chuyển viện trong nguy cấp

Ngày 21-5, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc-Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM thông tin vừa cứu sống một người đàn ông 56 tuổi bị viêm cơ tim tối cấp tiến triển nặng, biến chứng sốc tim và biến chứng rối loạn nhịp tim nghiêm trọng đe dọa ngừng tim nhờ kỹ thuật ECMO.

Các bác sĩ cứu người đàn ông đang nguy cấp

Trước đó, ngày 4-5, người bệnh được chuyển tuyến đến bệnh viện trong tình trạng đau ngực, khó thở dữ dội sau 3 ngày sốt và mệt mỏi. Tình trạng người bệnh diễn tiến xấu rất nhanh khi chức năng co bóp tim suy giảm nghiêm trọng, buồng tim dãn lớn bất thường, kèm theo suy tim cấp và block nhĩ - thất đe dọa ngưng tim bất cứ lúc nào.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã quyết định can thiệp khẩn cấp bằng hệ thống ECMO (oxy hóa qua màng ngoài cơ thể) nhằm thay thế tạm thời chức năng tim và phổi, duy trì tưới máu và oxy nuôi các cơ quan sinh tồn.

Sau 7 ngày điều trị hồi sức tích cực, chức năng tim của người bệnh cải thiện rõ rệt và tình trạng rối loạn nhịp tim ổn định hoàn toàn.

Đến ngày 12-5, người bệnh đã được cai ECMO thành công. Hiện tại, người bệnh hoàn toàn tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, có thể tự ăn uống và sinh hoạt bình thường.