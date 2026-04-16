Sức khỏe

Trẻ có cơ hội sống khi nhiều quỹ phẫu thuật tim đồng hành

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Không ít trường hợp bị trì hoãn điều trị do lo ngại về chi phí dẫn đến bệnh tiến triển nặng và làm giảm hiệu quả can thiệp tim.

Bé V.T.N (5 tuổi, ở An Giang) mắc thông liên thất lớn kéo dài, đã xuất hiện mô xơ gây hẹp đường thoát thất phải. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ ly thân, bé sống cùng bà lớn tuổi nên việc tái khám gặp nhiều trở ngại. 

Nhận thấy nguy cơ bỏ lỡ thời điểm can thiệp, Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, đã hỗ trợ kinh phí ngay từ lần khám đầu tiên và tiến hành phẫu thuật trong cùng đợt điều trị. Sau phẫu thuật, trẻ hồi phục tốt, được theo dõi tại địa phương, góp phần giảm áp lực đi lại và chi phí cho gia đình.

Trẻ có cơ hội sống khi nhiều quỹ phẫu thuật tim đồng hành - Ảnh 1.

TS-BS Cao Đằng Khang, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, phẫu thuật tim cho trẻ

Với trẻ mắc tim bẩm sinh, thời điểm can thiệp đóng vai trò quyết định đến khả năng hồi phục và chất lượng sống lâu dài. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít trường hợp bị trì hoãn điều trị do lo ngại về chi phí dẫn đến bệnh tiến triển nặng và làm giảm hiệu quả can thiệp. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM mỗi năm thực hiện gần 1.000 ca phẫu thuật và can thiệp tim bẩm sinh, từ trẻ sơ sinh đến trẻ lớn, bao gồm nhiều trường hợp phức tạp.

Theo TS-BS Cao Đằng Khang, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim mạch-Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, các bệnh lý như tim bẩm sinh phụ thuộc ống động mạch, chuyển vị đại động mạch, thông liên thất lớn gây suy tim hoặc các dị tật có nguy cơ tăng áp phổi sớm đều cần được phát hiện và điều trị đúng thời điểm. Nếu được can thiệp kịp thời, trẻ có thể phát triển gần như bình thường.

Tuy nhiên, việc chần chừ thăm khám hoặc trì hoãn phẫu thuật vì lo lắng tài chính có thể khiến bệnh chuyển từ giai đoạn còn điều trị thuận lợi sang suy tim, tăng áp phổi không hồi phục, thậm chí mất cơ hội can thiệp triệt để. 

Đáng lưu ý, điều trị sớm không chỉ cải thiện tiên lượng mà còn giúp giảm chi phí điều trị về lâu dài. Hiện nay, nhiều chương trình hỗ trợ đang được triển khai nhằm giúp trẻ mắc tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận điều trị. 

TS-BS Cao Đằng Khang cho biết phụ huynh không nên trì hoãn việc đưa trẻ đi khám và điều trị vì lo ngại chi phí. Với sự hỗ trợ từ nhiều nguồn lực xã hội, cơ hội điều trị vẫn luôn hiện hữu nếu trẻ được tiếp cận y tế kịp thời. Đối với trẻ mắc tim bẩm sinh, quyết định thăm khám sớm không chỉ là lựa chọn điều trị mà còn là cơ hội để bảo toàn một hành trình phát triển bình thường cho trẻ trong tương lai.

Các chương trình tiêu biểu đồng hành phẫu thuật tim cho trẻ

Chương trình "Trái tim cho em" do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện; Chương trình "Nhịp tim Việt Nam" thuộc Tổ chức VinaCapital Foundation; Chương trình "Vết sẹo cuộc đời" thuộc Doanh nghiệp xã hội Vietnam Children's Fund; Quỹ "Chạm yêu thương" thuộc Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam; cùng với sự đồng hành của Tổ chức Tim Milal, Tổ chức Healing Heart, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM và các tỉnh, cùng nhiều tổ chức xã hội và quỹ hỗ trợ khác.



    Thông báo