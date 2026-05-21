HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chủ quan với đau lưng, người đàn ông bị tàn phá sức khỏe

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)-Thực tế có những trường hợp thận bị phá hủy gần hoàn toàn mà người bệnh vẫn chỉ cảm thấy hơi mỏi lưng hoặc không có triệu chứng.

Bệnh nhân N.V.T (65 tuổi) nhập viện Bệnh viện An Bình TPHCM trong tình trạng thận phải giãn lớn, chức năng suy giảm nghiêm trọng. Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận một khối sỏi san hô kích thước khoảng 40 mm chiếm gần toàn bộ hệ thống đài bể thận kèm nhiều sỏi vụn rải rác khắp thận. Tình trạng tắc nghẽn kéo dài đã dẫn đến thận ứ nước độ 4, làm mất gần như hoàn toàn cấu trúc bình thường của nhu mô thận.

Theo các bác sĩ, đây là hậu quả điển hình của sỏi thận diễn tiến âm thầm trong nhiều năm. Điều đáng lo ngại là trong giai đoạn đầu, người bệnh hầu như không có triệu chứng rõ rệt hoặc chỉ đau lưng âm ỉ thoáng qua nên dễ chủ quan bỏ qua.

ThS-BSCKI Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu-Bệnh viện An Bình, cho biết những trường hợp sỏi san hô lớn thường không chỉ gây đau mà còn âm thầm phá hủy chức năng thận theo thời gian. 

Khi sỏi chiếm toàn bộ hệ thống thu thập nước tiểu, dòng chảy bị cản trở kéo dài sẽ gây giãn thận, nhiễm trùng tái diễn và suy giảm chức năng lọc.

Đau lưng âm ỉ, người đàn ông được phát hiện sỏi thận to bằng quả trứng - Ảnh 2.

Ê-kip y-bác sĩ thực hiện lấy sỏi

"Điều nguy hiểm là nhiều bệnh nhân nghĩ không đau tức là chưa nặng. Nhưng thực tế có những quả thận bị phá hủy gần hoàn toàn mà người bệnh vẫn chỉ cảm thấy hơi mỏi lưng hoặc hoàn toàn không có triệu chứng đặc hiệu"- BS Phong cảnh báo.

Sỏi san hô là một trong những dạng sỏi nguy hiểm nhất vì có xu hướng phát triển lan rộng theo hệ thống đài thận, tạo thành cấu trúc giống nhánh san hô. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ đối mặt với suy thận, nhiễm trùng nặng, thậm chí nhiễm khuẩn huyết đe dọa tính mạng.

Đau lưng âm ỉ, người đàn ông được phát hiện sỏi thận to bằng quả trứng - Ảnh 3.

Sỏi lấy ra từ thận của bệnh nhân

Trường hợp của bệnh nhân N.V.T, do tình trạng đã diễn tiến quá lâu, việc điều trị trở nên phức tạp hơn nhiều so với các trường hợp phát hiện sớm. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sỏi còn nhỏ, người bệnh có thể được can thiệp bằng các phương pháp ít xâm lấn như tán sỏi ngoài cơ thể, nội soi tán sỏi bằng laser hoặc nội soi thận qua da với khả năng bảo tồn chức năng thận tốt hơn.

Hiện nay, sự phát triển của các kỹ thuật ít xâm lấn giúp việc điều trị sỏi thận an toàn và nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Phần lớn người bệnh có thể hồi phục nhanh, giảm đau và rút ngắn thời gian nằm viện nếu được can thiệp đúng thời điểm.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là siêu âm hệ tiết niệu và kiểm tra chức năng thận, ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng. Những dấu hiệu như đau lưng kéo dài, tiểu buốt, tiểu máu hoặc tiểu đêm nhiều lần không nên xem nhẹ.

Điều quan trọng nhất trong điều trị sỏi thận không phải là chờ đến khi đau nhiều mới đi khám mà là phát hiện sớm trước khi thận bị tổn thương không hồi phục. Sỏi thận hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện đúng thời điểm. Nhưng khi thận đã ứ nước nặng và mất cấu trúc, việc bảo tồn chức năng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.


Tin liên quan

Sỏi thận có thể theo dõi tại nhà?

Sỏi thận có thể theo dõi tại nhà?

(NLĐO)- Điều quan trọng không phải là tìm kiếm phương pháp “tan sỏi” đơn giản mà đánh giá chính xác kích thước mức độ ảnh hưởng để lựa chọn phương pháp điều trị

Nguy kịch vì chủ quan, trì hoãn trị sỏi thận

(NLĐO) - Sỏi thận là bệnh lý có thể diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, đặc biệt ở những trường hợp sỏi lớn nhưng chưa gây đau rõ rệt.

Tỉ lệ mắc sỏi thận tại Việt Nam thuộc nhóm cao trên toàn cầu

(NLĐO)- Tỉ lệ mắc sỏi thận tại Việt Nam dao động khoảng 1.400-1.600 ca/100.000 dân, thuộc nhóm cao trên bản đồ dịch tễ toàn cầu

khám sức khỏe người đàn ông bệnh viện đe dọa tính mạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo