Sức khỏe

Bệnh viện thông tin về ca ghép gan và tim lấy từ người cho chết não tại TPHCM

Q.Nhật

(NLĐO) - Hai ca ghép gan, ghép tim từ người cho chết não tại TPHCM cùng 2 bệnh nhân ghép tủy đồng loại Thalassemia đều có sức khỏe tốt, đủ điều kiện xuất viện

Ngày 23-12, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ ra viện cho 2 ca ghép tủy đồng loại Thalassemia thứ 13 và 14 có bất đồng nhóm máu, bệnh nhi ghép gan thứ 5 và bệnh nhân ghép tim thứ 21 – 2 ca ghép tạng xuyên Việt tiếp nhận tạng hiến từ người cho chết não.

Bệnh nhi ghép tủy thứ 13 là cháu Nguyễn Trung T. (26 tháng tuổi, ở Gia Lai), được chẩn đoán HbE/Beta-Thalassemia từ lúc 7 tháng tuổi, phải truyền máu hàng tháng. Trường hợp này có bất đồng nhóm máu chính yếu giữa người nhận (nhóm máu O) và người hiến (anh ruột, nhóm máu A).

Bệnh viện thông tin về ca ghép gan và tim lấy từ người cho chết não tại TPHCM - Ảnh 1.

Bốn ca ghép tạng được xuất viện.

Thay vì sử dụng thuốc Rituximab hoặc gạn tách hồng cầu vào ngày thu tế bào gốc, Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai kỹ thuật mới truyền từng lượng nhỏ nhóm máu người cho vào cơ thể người nhận trước ghép để không cần gạn tách hồng cầu, nhằm bảo tồn số lượng tế bào gốc và giảm chi phí điều trị.

Sau hơn một tháng ghép, bệnh nhi đã hồi phục hoàn toàn và tăng 1 kg, các dòng tế bào máu phục hồi tốt, tỷ lệ chimerism đạt 98,6%. Đây là ca thứ 5 áp dụng thành công kỹ thuật này.

Bệnh viện thông tin về ca ghép gan và tim lấy từ người cho chết não tại TPHCM - Ảnh 2.

Đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành ghép tạng.

Bệnh nhi ghép tủy thứ 14 là cháu Nguyễn Thanh T. (6,5 tuổi, Đồng Nai), được chẩn đoán mắc alpha-Thalassemia từ lúc 2 tháng tuổi và phải nhập viện truyền máu định kỳ. Người hiến tủy là em ruột 3 tuổi, ca ghép đã diễn ra an toàn. Dù gặp một số biến chứng trong quá trình ghép như sốt giảm bạch cầu hạt, phì đại nướu và xuất huyết bàng quang, song nhờ sự chăm sóc tích cực của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhi đã hồi phục nhanh chóng. Hiện sau gần 1 tháng ghép tủy, cháu đã tăng 1 kg.

Bệnh nhi ghép gan là cháu M.V.U.N. (8 tuổi, TP. Huế), mắc xơ gan, đã được phẫu thuật Kasai những bệnh vẫn diễn tiến nặng, suy giảm chức năng gan và xuất huyết tiêu hóa. Trong trường hợp này, ghép gan là phương pháp điều trị duy nhất.

Sau khi tiếp nhận thông tin điều phối từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, ê-kíp ghép gan của Bệnh viện Trung ương Huế đã khẩn trương di chuyển vào Bệnh viện Bà Rịa (TPHCM) ngay trong ngày 9-11 để tiếp nhận gan hiến theo kế hoạch.

Tạng được vận chuyển về Huế bằng đường hàng không vào tối cùng ngày. Ca ghép hoàn thành lúc 3 giờ ngày 10-11, các thông số tái tưới máu và dòng chảy mạch máu gan đều tốt. Sau ghép, bệnh nhi hồi phục ổn định, các chỉ số huyết động, xét nghiệm và mạch máu gan trong giới hạn bình thường, sức khỏe tiến triển tích cực.

Ca ghép tim xuyên Việt được thực hiện cho bệnh nhân N.M.C. (56 tuổi, Quảng Ngãi) vào ngày 14-11. Trước đó, bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy tim cấp nặng, phân suất tống máu (EF) chỉ còn 18,5% - một mức độ suy giảm chức năng tim nghiêm trọng đe dọa tính mạng, buộc phải chỉ định ghép tim khẩn cấp.

Sau khi tiếp nhận thông tin điều phối người hiến tạng chết não từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), rạng sáng ngày 14-11, quả tim được vận chuyển kịp thời về Huế. Ca ghép được tiến hành với sự hỗ trợ của máy tuần hoàn ngoài cơ thể.

Sau phẫu thuật, mặc dù gặp khó khăn về huyết động và cần sử dụng phối hợp 4 loại thuốc trợ tim vận mạch liều cao, nhưng sau 24 giờ bệnh nhân đã rút được nội khí quản. Sau hơn 5 ngày hồi sức tích cực, chức năng tim và các tạng dần hồi phục, các thuốc trợ tim được giảm liều và ngưng hoàn toàn. Hiện tại, bệnh nhân ăn ngủ tốt, chức năng tim phục hồi ấn tượng với phân suất tống máu đạt 55-60%, các xét nghiệm sinh hóa và huyết học đều trong giới hạn bình thường

