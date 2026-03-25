Bernabeu “biến hình” thành sân quần vợt phục vụ Mutua Madrid Open

Theo Marca, sân Santiago Bernabeu sẽ được cải tạo thành khu tập luyện tennis, phục vụ các tay vợt hàng đầu thế giới trong thời gian diễn ra Mutua Madrid Open 2026. Đây cũng là lần hiếm hoi sân vận động hiện đại bậc nhất châu Âu trở thành mặt sân quần vợt.

Theo kế hoạch, từ ngày 23 đến 30-4, sân nhà của Real Madrid sẽ tạm “đổi công năng” để các ngôi sao quần vợt tập luyện buổi sáng, song song với giải Mutua Madrid Open diễn ra từ ngày 20-4 đến 3-5 tại tổ hợp Caja Mágica.

Đây là điểm mới đáng chú ý của giải năm nay, giúp các tay vợt có thêm không gian tập luyện hiện đại. Điều này cũng mang đến sự tiện lợi khi các tay vợt tham dự có thể lưu trú tại khách sạn Eurobuilding, chỉ cách sân vài phút di chuyển.

Sau trận đấu với Deportivo Alavés (dự kiến ngày 21 hoặc 22-4), mặt cỏ Bernabeu sẽ được thu gọn để phục vụ việc lắp đặt sân tập.

Trước đó, sân đấu này cũng từng linh hoạt tổ chức nhiều sự kiện lớn như các trận đấu NFL. Ngoài ra, chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez cũng từng ấp ủ kế hoạch tổ chức trận giao hữu quần vợt giữa Rafael Nadal và Roger Federer tại sân Bernabeu.

Việc “nhường sân” này cũng là thời gian bước vào giai đoạn khá căng thẳng ở La Liga khi Real Madrid sẽ phải thi đấu liên tiếp 3 trận sân khách trước Real Betis, Espanyol và Barcelona, trước khi trở lại sân nhà vào ngày 13-5.

Ngoài ra, một khả năng khác là đội bóng Hoàng gia còn vướng lịch bán kết UEFA Champions League nếu vượt qua Bayern Munich ở tứ kết.

Động thái này cho thấy tham vọng của sân Santiago Bernabeu trong việc trở thành trung tâm tổ chức sự kiện thể thao đa năng hàng đầu thế giới, bên cạnh bóng đá.

