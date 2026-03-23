Thể thao

Alcaraz thua trận, vẫn nhận tin vui cùng gia đình

Quốc An

(NLĐO) - Trong ngày Carlos Alcaraz dừng bước ở Miami Open, em trai Jaime Alcaraz đã mang đến tin vui khác.

Em trai của Carlos Alcaraz, tay vợt trẻ Jaime Alcaraz, vừa gây chú ý khi giành chức vô địch Murcia U15 Challenger, với chiến thắng áp đảo 6-1, 6-2.

Trong khi Carlos dừng bước trong hành trình chinh phục Miami Open bằng thất bại trước Sebastian Korda. Gia đình Alcaraz vẫn có tin vui khi cậu em trai 14 tuổi mang về chiếc cúp danh giá. Tại Murcia, Jaime thậm chí còn đứng cạnh nhà vô địch Challenger là Pablo Carreno Busta trong lễ trao giải.

Theo truyền thông châu Âu, Jaime được đánh giá là tài năng triển vọng, sở hữu phong cách thi đấu và nhiều cử chỉ trên sân khá giống người anh nổi tiếng. Trước đó, tại Úc Mở rộng 2025, Carlos từng chia sẻ niềm tự hào về em trai khi Jaime tham dự giải trẻ danh giá Les Petit As, đồng thời nhấn mạnh mong muốn giảm áp lực để em phát triển tự nhiên.

Alcaraz thua trận, gia đình vẫn nhận tin vui - Ảnh 1.

Jaime Alcaraz ở giải Murcia (Ảnh: MundoDeportivo)

"Tôi chỉ cố gắng ủng hộ và giúp em thoải mái nhất có thể. Thật tuyệt khi thấy em trưởng thành từng ngày," Carlos cho biết.

Tài năng của Jaime không phải mới bộc lộ. Năm 2023, tay vợt nhí khi đó mới 11 tuổi đã vô địch một chặng của hệ thống Rafa Nadal Tour tại Madrid. Ở giải đấu tại Murcia lần này, Jaime tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Rodrigo Burgos một cách áp đảo, chỉ để thua đúng 3 game trong trận chung kết.

Thành tích này khiến người hâm mộ bắt đầu kỳ vọng về một ngày không xa sẽ được chứng kiến màn "huynh đệ tương tàn" giữa hai anh em nhà Alcaraz trên ATP Tour.

Trong khi đó, sau thất bại ở Miami Open, tay vợt số 1 thế giới không cho rằng phong độ là vấn đề, mà thừa nhận anh đã bỏ lỡ các cơ hội quan trọng ở những thời khắc quyết định, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận: "Cậu ấy đã chơi tốt hơn ở những khoảnh khắc đó," và điều này cuối cùng đã định đoạt kết quả trận đấu.

Cuối cùng, Alcaraz cho biết bản thân sẽ dành thời gian nghỉ ngơi với gia đình: "Tôi có lẽ sẽ trở về nhà, điều mà tôi đang rất mong chờ. Dành vài ngày thư giãn bên gia đình và bạn bè"

Alcaraz tiếp tục gục ngã tại Giải Miami mở rộng

Alcaraz tiếp tục gục ngã tại Giải Miami mở rộng

(NLĐO) - Giải Miami mở rộng 2026 đang diễn ra kịch tính hơn cả mong đợi khi tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz dừng bước ngay từ vòng 3.

Alcaraz chỉ ra lý do đứt chuỗi thắng trước Medvedev, không vì áp lực giữ chuỗi

(NLĐO) - Alcaraz chia sẻ cảm xúc sau trận thua trước Medvedev tại Indian Wells 2026, và lý giải về thất bại

Medvedev ngắt chuỗi 34 trận thắng của Alcaraz, Sinner lần đầu vào chung kết Indian Wells 2026

(NLĐO) - Medvedev có lần thứ 3 vào chung kết Indian Wells khi hạ Alcaraz trong 2 set, để đối đầu Sinner.

