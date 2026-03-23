Alcaraz tiếp tục gục ngã tại Giải Miami mở rộng

Sau thất bại trước Daniil Medvedev ở bán kết Indian Wells tuần trước, Carlos Alcaraz trở lại mạnh mẽ khi hạ gục tài năng trẻ đang có phong độ cao là Joao Fonseca tại vòng 2 Giải Miami mở rộng 2026.

Carlos Alcaraz dừng bước ngay vòng 3 Giải Miami mở rộng 2026 sau khi để thua Sebastian Korda

Dù vậy, hành trình chinh phục giải đấu tại Mỹ bất ngờ khép lại đối với Alcaraz khi anh chạm trán Sebastian Korda, tay vợt đang xếp hạng 36 thế giới. Ở Giải Miami mở rộng năm ngoái, đại diện Tây Ban Nha bị loại ngay vòng 2 trước đối thủ hạng 55 lúc bấy giờ là David Goffin.

Cuộc đọ sức giữa Alcaraz và Korda kéo dài hơn 2 giờ, trở thành màn giằng co thực sự về thể lực và tâm lý. Tay vợt chủ nhà khởi đầu đầy chắc chắn, tận dụng tốt những cơ hội trong set mở đầu để chiếm ưu thế với chiến thắng 6-3.

Tuy nhiên, đứng trước cơ hội kết thúc trận đấu ngay set 2 khi đang dẫn trước 5-3, Korda có phần chững lại, tạo điều kiện để Alcaraz bùng nổ và kéo cuộc chơi về thế cân bằng. Ở set 3 quyết định, đại diện nước Mỹ cho thấy bản lĩnh vượt trội khi nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới không tận dụng được đà hưng phấn khi thường xuyên có những cú đánh lỗi ở game 7.

Khép lại set 3 với tỉ số 6-4, Korda vượt qua Alcaraz lần đầu tiên kể từ năm 2022, chính thức giành vé vào vòng 4 Giải Miami mở rộng 2026.

Theo thống kê, tay vợt người Mỹ có đến 12 cú ace, hoàn toàn vượt trội so với đại diện Tây Ban Nha với chỉ 2 pha giao bóng ăn điểm. Đáng chú ý, thay vì cố gắng đưa ra những pha bóng mạo hiểm trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Korda lựa chọn lối chơi đơn giản, kiểm soát nhịp độ, từ đó dễ dàng hạn chế sai lầm. Sự điều chỉnh này giúp đại diện nước chủ nhà duy trì được sự ổn định trong những thời điểm quan trọng.

Sebastian Korda ăn mừng chiến thắng đầu tiên trước tay vợt số 1 thế giới kể từ năm 2022

Ngược lại, thất bại của Alcaraz phần nào cho thấy dấu hiệu sa sút sau giai đoạn khởi đầu mùa giải thăng hoa. Hiện tại, dù vẫn đứng vững ở vị trí số 1 thế giới với khoảng cách 2.150 điểm so với Jannik Sinner trên bảng xếp hạng ATP Live, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ đối mặt giai đoạn đầy khó khăn khi phải bảo vệ 4.300 điểm tại Monte Carlo Masters, Roland-Garros và Giải Barcelona mở rộng.

Ở một diễn biến khác, Giải Miami mở rộng 2026 đang chứng kiến nhiều kịch bản khó lường. Trước khi Alcaraz phải dừng bước ở vòng 3, 2 trong số những tay vợt chủ nhà được kỳ vọng nhất là Learner Tien và Ben Shelton đều bị loại ngay vòng 2. Hạt giống số 8 Shelton bất ngờ dừng bước trước tay vợt người Kazakhstan Alexander Shevchenko (hạng 84). Còn Tien, tay vợt trẻ nhất từng vào đến tứ kết Giải Úc mở rộng kể từ năm 2015, để thua đối thủ hạng 57 là Kamil Majchrzak.



