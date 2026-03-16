Thắng Medvedev, Sinner sở hữu đủ 6 danh hiệu ATP 1000 mặt sân cứng, sánh vai Djokovic, Federer

Jannik Sinner đã trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử hoàn tất bộ sưu tập 6 danh hiệu ATP Masters 1000 trên mặt sân cứng với chiến thắng kịch tính 7-6(6), 7-6(4) trước Daniil Medvedev trong trận chung kết Indian Wells sáng 16-3.

Trận chung kết của mùa giải Indian Wells thứ 50 đã diễn ra đầy căng thẳng này, đặc biệt ở loạt tie-break của set hai. Trước sức ép từ Medvedev, Sinner từng bị dẫn 0-4 nhưng đã thể hiện bản lĩnh khi giành liền 7 điểm để khép lại trận đấu và lên ngôi.



Chức vô địch này đã đưa tay vợt người Ý gia nhập nhóm huyền thoại gồm Novak Djokovic và Roger Federer.

Thậm chí, Sinner còn tạo nên cột mốc đáng nhớ khi trở thành tay vợt đầu tiên vô địch hai giải ATP Masters 1000 liên tiếp mà không để thua bất kỳ set nào kể từ khi hệ thống giải đấu này ra đời năm 1990. Thành tích đặc biệt này nối dài chuỗi phong độ hoàn hảo của tay vợt người Ý sau danh hiệu tại Paris Masters hồi tháng 11 năm ngoái.

“Tôi luôn tin tưởng vào bản thân và tiếp tục chiến đấu. Tôi cố gắng tung ra những cú đánh mạnh mẽ hơn. Nếu trận đấu bước vào set ba thì mọi thứ sẽ trở nên cân bằng, nên tôi dốc toàn lực để kết thúc sớm. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Đó là một cái kết tuyệt vời”, Sinner chia sẻ sau màn lội ngược dòng ấn tượng.

Tuần thi đấu thăng hoa tại California giúp Sinner giành danh hiệu đầu tiên trong năm, đồng thời thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng với tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz.

