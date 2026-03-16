Thắng Medvedev, Sinner sở hữu đủ 6 danh hiệu ATP 1000 mặt sân cứng, sánh vai Djokovic, Federer

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thắng Medvedev, Sinner sở hữu đủ 6 danh hiệu ATP 1000 mặt sân cứng, sánh vai Djokovic, Federer

Quốc An

(NLĐO) - Sinner đã mang về chiến thắng kịch tính trong hai set đấu trước Medvedev tại Indian Wells sáng 16-3.

Jannik Sinner đã trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử hoàn tất bộ sưu tập 6 danh hiệu ATP Masters 1000 trên mặt sân cứng với chiến thắng kịch tính 7-6(6), 7-6(4) trước Daniil Medvedev trong trận chung kết Indian Wells sáng 16-3.

Trận chung kết của mùa giải Indian Wells thứ 50 đã diễn ra đầy căng thẳng này, đặc biệt ở loạt tie-break của set hai. Trước sức ép từ Medvedev, Sinner từng bị dẫn 0-4 nhưng đã thể hiện bản lĩnh khi giành liền 7 điểm để khép lại trận đấu và lên ngôi.

Chức vô địch này đã đưa tay vợt người Ý gia nhập nhóm huyền thoại gồm Novak Djokovic và Roger Federer.

Thậm chí, Sinner còn tạo nên cột mốc đáng nhớ khi trở thành tay vợt đầu tiên vô địch hai giải ATP Masters 1000 liên tiếp mà không để thua bất kỳ set nào kể từ khi hệ thống giải đấu này ra đời năm 1990. Thành tích đặc biệt này nối dài chuỗi phong độ hoàn hảo của tay vợt người Ý sau danh hiệu tại Paris Masters hồi tháng 11 năm ngoái.

“Tôi luôn tin tưởng vào bản thân và tiếp tục chiến đấu. Tôi cố gắng tung ra những cú đánh mạnh mẽ hơn. Nếu trận đấu bước vào set ba thì mọi thứ sẽ trở nên cân bằng, nên tôi dốc toàn lực để kết thúc sớm. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Đó là một cái kết tuyệt vời”, Sinner chia sẻ sau màn lội ngược dòng ấn tượng.

Tuần thi đấu thăng hoa tại California giúp Sinner giành danh hiệu đầu tiên trong năm, đồng thời thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng với tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz.

Alcaraz chỉ ra lý do đứt chuỗi thắng trước Medvedev, không vì áp lực giữ chuỗi

Alcaraz chỉ ra lý do đứt chuỗi thắng trước Medvedev, không vì áp lực giữ chuỗi

(NLĐO) - Alcaraz chia sẻ cảm xúc sau trận thua trước Medvedev tại Indian Wells 2026, và lý giải về thất bại

Medvedev ngắt chuỗi 34 trận thắng của Alcaraz, Sinner lần đầu vào chung kết Indian Wells 2026

(NLĐO) - Medvedev có lần thứ 3 vào chung kết Indian Wells khi hạ Alcaraz trong 2 set, để đối đầu Sinner.

Alcaraz "tốc hành" giành ATP 500 tại Qatar, tiến sát cột mốc của Big 3

(NLĐO) - Alcaraz có màn huỷ diệt cực nhanh trước Arthur Fils với 2 set đấu trong 52 phút để giành chức vô địch thứ 26 trong sự nghiệp, thứ 2 trong 2026.

trận chung kết bảng xếp hạng Medvedev Indian Wells
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo