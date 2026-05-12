Ngày 12-5, Công an phường Phú Xuân cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế nhanh chóng truy xét, bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp gây án tại chợ Đông Ba.

Cơ quan công an làm việc với "nữ quái" Nguyễn Thị Dương về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 9-5, Công an phường Phú Xuân tiếp nhận tin báo của một tiểu thương tại chợ Đông Ba về việc bị kẻ gian lấy trộm túi xách để tại quầy hàng, bên trong có gần 40 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Xuân đã khẩn trương báo cáo lãnh đạo Công an TP Huế, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Lực lượng công an xác định đối tượng thực hiện vụ trộm là Nguyễn Thị Dương (SN 1961; trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Ngay trong đêm 9-5, lực lượng Công an TP Huế thành lập tổ công tác, phối hợp với Công an TP Đà Nẵng triển khai bắt giữ Dương và di lý về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tại cơ quan công an, Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình.

Dương là kẻ có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng này đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.