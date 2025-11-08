Dự báo thời tiết hôm nay, 8-11: TP HCM có mưa về chiều và tối

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Dự báo thời tiết hôm nay, 8-11: TP HCM có mưa về chiều và tối

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết, TP HCM hôm nay có trời nắng gián đoạn, mưa có khả năng xuất hiện chủ yếu về chiều và tối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết TP HCM và Nam Bộ hôm nay, 8-11, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. 

Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam đến Tây hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 8-11: TPHCM có mưa về chiều và tối - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay có mưa từ buổi chiều

Theo đó, xu hướng ban ngày tại khu vực có trời nắng gián đoạn, độ ẩm cao gây cảm giác oi bức khó chịu.

Khả năng mưa rào và dông sẽ tăng cao vào khoảng chiều (sau 14 giờ) và có thể kéo dài đến tối. Các cơn mưa có thể đến bất chợt, có nơi mưa vừa, mưa to cục bộ và cần đề phòng các hiện tượng như dông, sét và gió giật mạnh.

Cũng trong hôm nay, thời tiết trên vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay, 8-11: TPHCM có mưa chủ yếu về chiều và tối - Ảnh 2.

Bảng dự báo triều cường ở TPHCM từ ngày 7 đến ngày 11-11. Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ

Tin liên quan

Trắng tay sau bão Kalmaegi

Trắng tay sau bão Kalmaegi

Nhiều đường phố, khu dân cư, khu vực ven biển dọc dải đất miền Trung - Tây Nguyên tan hoang sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) quét qua

Báo in ngày 8-11: Ổn định thị trường sau bão, lũ

(NLĐO) - Các địa phương duy trì giám sát chặt chẽ, bảo đảm hàng hóa thiết yếu được cung ứng đầy đủ sau các đợt bão, lũ

Cầu gỗ Ông Cọp "biến mất" sau bão số 13

(NLĐO) - Nước sông Bình Bá dâng cao vì bão số 13 đã cuốn trôi cầu gỗ Ông Cọp - chiếc cầu gỗ dài nhất nước, địa điểm check-in được yêu thích của tỉnh Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết thời tiết hôm nay thời tiết nam bộ thời tiết tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo