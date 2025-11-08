Dự báo thời tiết hôm nay, 8-11: TP HCM có mưa về chiều và tối

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết TP HCM và Nam Bộ hôm nay, 8-11, có mây, có mưa rào và dông vài nơi.
Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam đến Tây hoạt động cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Theo đó, xu hướng ban ngày tại khu vực có trời nắng gián đoạn, độ ẩm cao gây cảm giác oi bức khó chịu.
Khả năng mưa rào và dông sẽ tăng cao vào khoảng chiều (sau 14 giờ) và có thể kéo dài đến tối. Các cơn mưa có thể đến bất chợt, có nơi mưa vừa, mưa to cục bộ và cần đề phòng các hiện tượng như dông, sét và gió giật mạnh.
Cũng trong hôm nay, thời tiết trên vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
Bình luận (0)