HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Suýt mù lòa vì chủ quan với bệnh đái tháo đường

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Căn bệnh đái tháo đường mãn tính âm thầm gây biến chứng khiến một người đàn ông suýt bị mù.

Ông N.V.T. (56 tuổi, ở TP HCM) được chẩn đoán bị đái tháo đường tuýp 2 hơn 10 năm. Trong suốt thời gian đó, ông vẫn duy trì thói quen uống thuốc đều đặn và tin rằng chỉ cần kiểm soát đường huyết là có thể sống khỏe. Thế nhưng, gần đây ông thường xuyên bị đau thắt ngực khi gắng sức, cơ thể mau mệt và thị lực giảm dần, kèm theo cảm giác có những đốm đen lơ lửng trước mắt.

Nguy cơ mất ánh sáng vì đái tháo đường

Đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, bác sĩ cho biết ông đang xuất hiện dấu hiệu của biến chứng tim mạch và bệnh võng mạc đái tháo đường giai đoạn sớm.

Bị tiểu đường, người đàn ông chủ quan, suýt bị mù mắt - Ảnh 1.

BSCKI Lê Hoàng Bảo, Khoa Nội tiết-Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, khám cho người bệnh đái tháo đường

Trên thực tế, biến chứng tim mạch là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở người bệnh đái tháo  đường, trong khi tổn thương võng mạc lại là nguyên nhân chính dẫn đến mù lòa. Điều đáng lo ngại là cả hai biến chứng này thường khởi phát bằng những triệu chứng rất mờ nhạt, khiến người bệnh chủ quan và không phát hiện kịp thời.

Theo BSCKI Lê Hoàng Bảo, Khoa Nội tiết-Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, nhiều người vẫn nghĩ chỉ cần giữ đường huyết trong ngưỡng an toàn là đủ nhưng thực tế bên cạnh đường huyết, việc kiểm soát huyết áp và mỡ máu đóng vai trò quyết định đến sự thành công của điều trị. Người bệnh có thể duy trì chỉ số HbA1c ổn định nhưng nếu bỏ qua việc kiểm soát huyết áp và mỡ máu, nguy cơ nhồi máu cơ tim hay đột quỵ vẫn rất cao.

Điều trị đái tháo đường không chỉ là kiểm soát một chỉ số đường huyết mà là một quá trình quản lý toàn diện, bao gồm chế độ ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng, tuân thủ thuốc và tầm soát định kỳ.

Đừng chủ quan

Nếu biến chứng tim mạch là "kẻ thầm lặng" đe dọa tính mạng thì biến chứng võng mạc lại âm thầm cướp đi ánh sáng của người bệnh. Theo BSCKII Nguyễn Thành Luân, Khoa Mắt-Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, bệnh võng mạc đái tháo đường có thể tiến triển trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng. 

Bị tiểu đường, người đàn ông chủ quan, suýt bị mù mắt - Ảnh 2.

BSCKII Nguyễn Thành Luân, Khoa Mắt-Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, chụp đáy mắt cho người bệnh

Khi người bệnh bắt đầu mờ mắt, nhìn méo hình hoặc thấy đốm đen trôi nổi, thường là bệnh đã bước vào giai đoạn nặng. Khi đó, dù điều trị bằng laser, tiêm thuốc nội nhãn hay phẫu thuật, kết quả cũng chỉ dừng ở mức hạn chế, khó có thể phục hồi thị lực. 

Thống kê cho thấy sau 10 năm mắc bệnh, khoảng 40% người đái tháo đường tuýp 2 và 60% người tuýp 1 có tổn thương võng mạc, trong đó 2% tiến triển đến giai đoạn tăng sinh - mức độ nặng nhất và dễ dẫn đến mù lòa. BS Luân khuyến cáo: "Người bệnh không nên chờ đến khi mờ mắt mới đi khám, bởi khi đó cơ hội giữ lại ánh sáng đã rất mong manh".

Để phòng ngừa, người bệnh đái tháo đường cần được tầm soát mắt định kỳ bằng phương pháp chụp đáy mắt. Với người mắc đái tháo đường tuýp 2, nên kiểm tra ngay sau khi được chẩn đoán; còn ở tuýp 1, nên bắt đầu sau 5 năm kể từ khi phát hiện bệnh. Sau đó, cả hai nhóm đều cần duy trì kiểm tra hằng năm để phát hiện sớm tổn thương và can thiệp kịp thời.


Tin liên quan

Đẩy lùi nguy cơ tiểu đường nhờ 1 quả xoài

Đẩy lùi nguy cơ tiểu đường nhờ 1 quả xoài

(NLĐO) - Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Foods cho thấy người bị tiền tiểu đường sẽ đạt được lợi ích lớn nếu ăn 1 quả xoài mỗi ngày.

Chống tiểu đường nhờ 3 gram trà xanh mỗi ngày

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Brazil đã chỉ ra một loạt tác dụng sức khỏe của trà xanh, bao gồm khả năng chống bệnh tiểu đường type 2.

Giống cà phê lâu đời nhất Việt Nam chứa 3 “thần dược” chống tiểu đường

(NLĐO) - Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Beverage Plant Research có thể giải thích lý do vì sao uống cà phê giúp giảm nguy cơ tiểu đường.

đái tháo đường người đàn ông chế độ ăn uống đại học y dược
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo