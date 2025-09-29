LĐBĐ Malaysia thừa nhận lỗi kỹ thuật, các nhà lãnh đạo ủng hộ kháng cáo

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định đã phát hiện "lỗi kỹ thuật" trong quá trình nộp hồ sơ lên FIFA sau khi cơ quan bóng đá thế giới bất ngờ đưa ra án phạt nặng.

Theo đó, 7 cầu thủ nhập tịch gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đã bị cấm thi đấu 12 tháng, mỗi người bị phạt 2.000 CHF Thụy Sĩ. FAM cũng phải nộp phạt tổng cộng 350.000 CHF (hơn 11,5 tỉ đồng).

Tổng Thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman, cho biết liên đoàn coi đây là vấn đề nghiêm trọng nhưng nhấn mạnh các cầu thủ liên quan đều là công dân Malaysia hợp pháp. FAM sẽ kháng cáo sau khi nhận được bản án chi tiết từ FIFA trong vòng 10 ngày tới.

Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman cho biết

Trước án phạt gây chấn động, giới chức chính trị và thể thao Malaysia đồng loạt lên tiếng bảo vệ dù FAM thừa nhận quá trình nhập tịch sai sót. Bộ trưởng Nội vụ Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail khẳng định mọi quyết định trao quyền công dân đều dựa trên Hiến pháp Liên bang, qua các bước thẩm định nghiêm ngặt như kiểm tra hồ sơ, phỏng vấn, lấy dữ liệu sinh trắc học và xác minh thực tế cư trú.

"Quy trình nhập tịch rất tỉ mỉ và chi tiết, bao gồm việc kiểm tra hồ sơ đầy đủ, phỏng vấn, lấy sinh trắc học và xác minh kỹ lưỡng. Yêu cầu quan trọng là đương đơn phải hiện diện tại Malaysia, chứ không chỉ đơn thuần là nộp đơn từ nước ngoài. Mọi quyết định đều được đưa ra theo đúng luật pháp" - ông Ismail cho biết.

Cựu Bộ trưởng Thể thao, Khairy Jamaluddin nhấn mạnh vụ việc vượt ra ngoài phạm vi bóng đá, đồng thời kêu gọi dư luận ủng hộ FAM trong tiến trình kháng cáo.

Quan điểm này cũng được Thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim chia sẻ lại, cho thấy sự đồng thuận từ Hoàng gia.

Trong bối cảnh FIFA cáo buộc FAM nộp hồ sơ sai lệch, sự đoàn kết từ chính phủ, giới thể thao và hoàng gia được truyền thông nước này kỳ vọng sẽ tạo thêm sức mạnh cho Malaysia trên con đường tìm lại công lý cho bóng đá nước nhà.